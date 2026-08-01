पाकुड़ जिला से गुजरेगा बंगाल-बिहार को जोड़ने वाला हाई स्पीड कॉरिडोर, 21 गांव होंगे प्रभावित

पाकुड़ जिला से गुजरेगा बंगाल-बिहार को जोड़ने वाला हाई स्पीड कॉरिडोर, 21 गांव होंगे प्रभावित
बंगाल-बिहार को जोड़ने वाला हाई स्पीड कॉरिडोर परियोजना से पाकुड़ के 21 गांव प्रभावित होंगे. इसे लेकर डीसी-विधायक संग अधिकारियों की बैठक हुई.
Published : August 1, 2026 at 11:57 AM IST
पाकुड़: पश्चिम बंगाल से बिहार को जोड़ने वाला मोरग्राम-किशनगंज हाई स्पीड कॉरिडोर परियोजना में पाकुड़ जिले के सदर प्रखंड अंतर्गत 21 गांव प्रभावित होंगे. इस महत्वपूर्ण योजना को धरातल पर उतारे जाने को लेकर परियोजना की तकनीक, भूमि अधिग्रहण एवं पर्यावरणीय पहलुओं के संबंध में डीसी मेघा भारद्वाज और स्थानीय विधायक निशात आलम की मौजूदगी में समीक्षा बैठक हो चुकी है.
समीक्षा बैठक में एनएचआई द्वारा नियुक्त परामर्शी संस्था एम/एस वायंट्स साॅल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधियों द्वारा परियोजना की विस्तृत रूपरेखा के बारे में स्थानीय विधायक और पाकुड़ डीसी को विस्तार से जानकारी दी गई. इस दौरान प्रस्तावित हाई स्पीड कॉरिडोर के संभावित अलाइनमेंट सड़क की तकनीकी संरचना, पुल-पुलिया का निर्माण, भूमि अधिग्रहण, पर्यावरणीय प्रभावों एवं प्रशासनिक पहलुओं पर चर्चा की गई. प्रस्तावित इस हाई स्पीड कोरिडोर का 13.83 किलोमीटर हिस्सा पाकुड़ जिले से होकर गुजरेगा, जिसमें 21 गांव प्रभावित होंगे.
पाकुड़ में पश्चिम बंगाल– मोरग्राम– किशनगंज हाई स्पीड कॉरिडोर परियोजना के DPR की समीक्षा बैठक आयोजित। माननीय विधायक, पाकुड़ की उपस्थिति में 13.83 किमी प्रस्तावित कॉरिडोर, भूमि अधिग्रहण एवं तकनीकी पहलुओं पर चर्चा हुई।@JharkhandCMO@prdjharkhand pic.twitter.com/nhhGZSNOW5— DC PAKUR (@dcpakur) July 28, 2026
ये 21 गांव होंगे प्रभावित
प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक 244 किलोमीटर लंबी मोरग्राम-किशनगंज हाई स्पीड कॉरिडोर परियोजना में पाकुड़ जिले के सदर प्रखंड अंतर्गत झीकरहट्टी, फरसा, भवानीपुर, पृथ्वीनगर, चांचकी, चांदपुर, रामचंद्रपुर, किष्टोगोपालपुर, मलयपुर, गंधाईपुर, नवादा, इलामी, कुमारपुर, निहारपाड़ा, बड़ाधनसरिया, बोहरापोखर, किताझार, मरुआ पहाड़ी, साहापुर, पंचधाची एवं पितंबरा गांव प्रभावित होंगे.
हाई स्पीड कॉरिडोर परियोजना के डीपीआर तैयार करने की प्रक्रिया में स्थानीय आवश्यकताओं एवं जनहीत के पहलुओं को प्राथमिकता देने, भूमि अधिग्रहण सहित अन्य प्रक्रियाओं में प्रभावित ग्रामीणों के हितों का विशेष ध्यान रखने का निर्देश विधायक निशात आलम ने एनएचआई द्वारा नियुक्त परामर्शी संस्था को दिया है.
वहीं, डीसी मेघा भारद्वाज ने परियोजना से संबंधित आवश्यक सूचनाएं, अभिलेख एवं विभागीय प्रतिवेदन निर्धारित समय सीमा के अंदर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. डीसी ने डीपीआर तैयार करने की प्रक्रिया में सभी विभाग के आपसी समन्वय के साथ सक्रिय सहयोग पर जोर दिया है.
डीसी ने भूमि अधिग्रहण, राजस्व, विद्युत, पेयजल, सड़क एवं अन्य आधारभुत संरचनाओं से संबंधित आवश्यक सुझाव समय पर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है, ताकि परियोजना को तकनीकी रूप से सृदृढ़, व्यवहारिक एवं जनहित स्वरूप दिया जा सके.
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