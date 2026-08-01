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पाकुड़ जिला से गुजरेगा बंगाल-बिहार को जोड़ने वाला हाई स्पीड कॉरिडोर, 21 गांव होंगे प्रभावित

पाकुड़: पश्चिम बंगाल से बिहार को जोड़ने वाला मोरग्राम-किशनगंज हाई स्पीड कॉरिडोर परियोजना में पाकुड़ जिले के सदर प्रखंड अंतर्गत 21 गांव प्रभावित होंगे. इस महत्वपूर्ण योजना को धरातल पर उतारे जाने को लेकर परियोजना की तकनीक, भूमि अधिग्रहण एवं पर्यावरणीय पहलुओं के संबंध में डीसी मेघा भारद्वाज और स्थानीय विधायक निशात आलम की मौजूदगी में समीक्षा बैठक हो चुकी है.

समीक्षा बैठक में एनएचआई द्वारा नियुक्त परामर्शी संस्था एम/एस वायंट्स साॅल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधियों द्वारा परियोजना की विस्तृत रूपरेखा के बारे में स्थानीय विधायक और पाकुड़ डीसी को विस्तार से जानकारी दी गई. इस दौरान प्रस्तावित हाई स्पीड कॉरिडोर के संभावित अलाइनमेंट सड़क की तकनीकी संरचना, पुल-पुलिया का निर्माण, भूमि अधिग्रहण, पर्यावरणीय प्रभावों एवं प्रशासनिक पहलुओं पर चर्चा की गई. प्रस्तावित इस हाई स्पीड कोरिडोर का 13.83 किलोमीटर हिस्सा पाकुड़ जिले से होकर गुजरेगा, जिसमें 21 गांव प्रभावित होंगे.

ये 21 गांव होंगे प्रभावित

प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक 244 किलोमीटर लंबी मोरग्राम-किशनगंज हाई स्पीड कॉरिडोर परियोजना में पाकुड़ जिले के सदर प्रखंड अंतर्गत झीकरहट्टी, फरसा, भवानीपुर, पृथ्वीनगर, चांचकी, चांदपुर, रामचंद्रपुर, किष्टोगोपालपुर, मलयपुर, गंधाईपुर, नवादा, इलामी, कुमारपुर, निहारपाड़ा, बड़ाधनसरिया, बोहरापोखर, किताझार, मरुआ पहाड़ी, साहापुर, पंचधाची एवं पितंबरा गांव प्रभावित होंगे.