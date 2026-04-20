मणिपुर में विरोध मार्च के दौरान हिंसा में शामिल होने के आरोप में 21 लोग गिरफ्तार
पुलिस के अनुसार शनिवार को इम्फाल-जिरीबाम इलाके में सड़क पर एक मशाल रैली निकाली गई. इस दौरान हिंसा भड़कने से कई लोग घायल हो गए.
Published : April 20, 2026 at 12:10 PM IST
इंफाल: मणिपुर के इंफाल पश्चिम जिले में दो दिन पहले एक रैली के दौरान हुई हिंसा में कथित तौर पर शामिल होने के आरोप में कम से कम 21 लोगों को गिरफ़्तार किया गया है. पुलिस ने सोमवार को इसकी जानकारी दी.
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 18 अप्रैल को हुई हिंसा के दौरान सुरक्षाकर्मियों के वाहनों पर पत्थर फेंके गए और पेट्रोल बम भी उछाले गए, जिससे तीन सुरक्षाकर्मी घायल हो गए. उन्होंने कहा, 'भीड़ की हिंसा के सिलसिले में 21 लोगों को गिरफ़्तार किया गया है.' यह मशाल रैली हाल ही में हुए एक बम हमले के विरोध में आयोजित की गई थी, जिसमें दो बच्चों की मौत हो गई थी.
पुलिस ने एक बयान में कहा, 'शनिवार को इम्फाल-जिरीबाम सड़क पर एक मशाल रैली निकाली गई, जिसे पटसोई से सगोलबंद तक विभिन्न नागरिक समाज संगठनों (CSOs) ने आयोजित किया था. इस दौरान भीड़ हिंसक हो गई और उसने पुलिसकर्मियों पर पथराव किया, पेट्रोल बम फेंके, गुलेल और बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया, जिसके परिणामस्वरूप कई लोग घायल हो गए.'
बयान में यह भी बताया गया कि इस घटना के दौरान सुरक्षा बलों के वाहनों में तोड़फोड़ की गई और सीआरपीएफ की 232वीं बटालियन के तीन जवान गंभीर रूप से घायल हो गए. एक अन्य बयान में पुलिस ने बताया कि उन्होंने 23 साल के एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया है, जिस पर सोशल मीडिया पर कथित तौर पर भड़काऊ बयान देने और हिंसा भड़काने का आरोप है.
पुलिस ने बताया, 'इस मामले के सिलसिले में इंफाल ईस्ट के एक व्यक्ति को गिरफ़्तार किया गया है. वह अराम्बई तेंगगोल (AT) का सदस्य है.' पुलिस ने यह भी बताया कि मामले की जाँच चल रही है. पुलिस ने यह भी चेतावनी दी कि हिंसा भड़काने या सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
रविवार शाम को मणिपुर घाटी के जिलों में कई जगहों पर हज़ारों लोग सड़कों पर उतर आए. वे हाल ही में हुए बम हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें दो बच्चों की मौत हो गई थी. इंफाल ईस्ट के कोइरेंगेई और हट्टा गोलपति, और इंफाल वेस्ट ज़िले के काकचिंग और मयाई लांबी में रात के समय रैलियाँ आयोजित की गई.
खबरों के मुताबिक प्रदर्शनकारियों की इंफाल वेस्ट के उरीपोक, इंफाल ईस्ट के खबम लमखाई और कोइरेंगेई, और काकचिंग शहर में सुरक्षाकर्मियों के साथ झड़प हो गई. पुलिस ने बताया कि सुरक्षा बलों ने इन जिलों में कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े.