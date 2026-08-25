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हरिद्वार में स्थापित हुई 21 फुट ऊंची शिव मूर्ति, क्रेन से कैबिनेट मंत्री ने किया अनावरण

हरिद्वार में स्थापित हुई 21 फुट ऊंची शिव मूर्ति ( ETV Bharat )