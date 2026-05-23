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आंध्र प्रदेश में हीट स्ट्रोक से एक ही दिन में 21 लोगों की मौत, विजयवाड़ा में 10 ने दम तोड़ा

अमरावती (आंध्र प्रदेश): देश भर में गर्मी का सितम जारी है. इसी क्रम में आंध्र प्रदेश में शुक्रवार को अलग-अलग हिस्सों में हीटस्ट्रोक की वजह से 21 लोगों की मौत हो गई. इनमें से सिर्फ दस मौतें विजयवाड़ा में हुईं.

शक है कि इनमें से ज़्यादातर लोगों की मौत हीटस्ट्रोक से हुई. मरने वालों में से दो की पहचान आम लोगों के तौर पर हुई, जबकि बाकी आठ की पहचान अनजान भिखारियों के तौर पर हुई.

सीतारामपुरम की चपरालावरी स्ट्रीट में, स्थानीय लोगों ने एक आदमी को बेहोश पड़ा देखा, हालांकि वे उसे सरकारी अस्पताल ले गए, लेकिन उसकी मौत हो गई. न्यू राजराजेश्वरीपेटा, अजीत सिंह नगर में रेलवे फाटक के पास एक अनजान आदमी (उम्र 40) की मौत हो गई. एक और आदमी (उम्र 50) की राघवय्या पार्क के पास मौत हो गई.

इसी तरह हनुमानपेटा में, जिला जेल के पास, एक 65 साल का आदमी बेहोश मिला, और एक और 65 साल का आदमी बेसेंट रोड पर एलआईसी ऑफिस के पास मिला. दोनों को सरकारी हॉस्पिटल ले जाया गया. हॉस्पिटल में इलाज के दौरान शुक्रवार को दोनों लोगों की मौत हो गई.

राठम सेंटर, कलेश्वर राव मार्केट और गांधी पार्क सेंटर में तीन भिखारियों ने दम तोड़ दिया. कस्तूरीबाईपेटा के दावुलुरी रामाराव (57) और गुनाडाला गांधी बोम्मा सेंटर के निम्मगड्डा सरथ बाबू (45) शुक्रवार शाम निर्मला कॉन्वेंट जंक्शन के पास सड़क किनारे बेहोश पड़े मिले.

स्थानीय लोगों से कॉल आने पर, 108 इमरजेंसी सर्विस टीम ने उस व्यक्ति को सरकारी हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.