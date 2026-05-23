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आंध्र प्रदेश में हीट स्ट्रोक से एक ही दिन में 21 लोगों की मौत, विजयवाड़ा में 10 ने दम तोड़ा

भीषण गर्मी होने से हीट स्ट्रोक की वजह से आंध्र प्रदेश में एक ही दिन में 21 लोगों की मौत हो गई.

Young women trying to escape the scorching sun.
तेज धूप से बचने का प्रयास करती युवतियां. (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 23, 2026 at 1:12 PM IST

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अमरावती (आंध्र प्रदेश): देश भर में गर्मी का सितम जारी है. इसी क्रम में आंध्र प्रदेश में शुक्रवार को अलग-अलग हिस्सों में हीटस्ट्रोक की वजह से 21 लोगों की मौत हो गई. इनमें से सिर्फ दस मौतें विजयवाड़ा में हुईं.

शक है कि इनमें से ज़्यादातर लोगों की मौत हीटस्ट्रोक से हुई. मरने वालों में से दो की पहचान आम लोगों के तौर पर हुई, जबकि बाकी आठ की पहचान अनजान भिखारियों के तौर पर हुई.

सीतारामपुरम की चपरालावरी स्ट्रीट में, स्थानीय लोगों ने एक आदमी को बेहोश पड़ा देखा, हालांकि वे उसे सरकारी अस्पताल ले गए, लेकिन उसकी मौत हो गई. न्यू राजराजेश्वरीपेटा, अजीत सिंह नगर में रेलवे फाटक के पास एक अनजान आदमी (उम्र 40) की मौत हो गई. एक और आदमी (उम्र 50) की राघवय्या पार्क के पास मौत हो गई.

इसी तरह हनुमानपेटा में, जिला जेल के पास, एक 65 साल का आदमी बेहोश मिला, और एक और 65 साल का आदमी बेसेंट रोड पर एलआईसी ऑफिस के पास मिला. दोनों को सरकारी हॉस्पिटल ले जाया गया. हॉस्पिटल में इलाज के दौरान शुक्रवार को दोनों लोगों की मौत हो गई.

राठम सेंटर, कलेश्वर राव मार्केट और गांधी पार्क सेंटर में तीन भिखारियों ने दम तोड़ दिया. कस्तूरीबाईपेटा के दावुलुरी रामाराव (57) और गुनाडाला गांधी बोम्मा सेंटर के निम्मगड्डा सरथ बाबू (45) शुक्रवार शाम निर्मला कॉन्वेंट जंक्शन के पास सड़क किनारे बेहोश पड़े मिले.

स्थानीय लोगों से कॉल आने पर, 108 इमरजेंसी सर्विस टीम ने उस व्यक्ति को सरकारी हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

शुक्रवार को एलुरु जिले में तीन और पश्चिम गोदावरी जिले में एक व्यक्ति की हीटस्ट्रोक से मौत हो गई. एलुरु जिले में, पेडावेगी मंडल के जगन्नाथपुरम के राचप्रोलू डेविड राजू (64), उंगुटुरु मंडल के नारायणपुरम की शेषम्मा (40) और चतरई की सुरवरपु रानी (65) की हीटस्ट्रोक से मौत हो गई.

पश्चिम गोदावरी जिले में पालकोल्लू मंडल के पूलपल्ली में, ओडिशा के रायगढ़ जिले के रायकोना क्षेत्र के मूल निवासी रामपुरी पिंटू (28) की हीटस्ट्रोक से मौत हो गई.

काकीनाडा जिले में भी तीन लोगों की मौत हो गई. इनमें सरपवरम पंचायत में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर गुर्रम अप्पन्ना (37), गोल्लाप्रोलू मंडल के चेंदुरथी के पिल्ली रमन्ना (55) और पिथापुरम के के. अप्पाराव (40) शामिल हैं.

वहीं पालनाडू जिले के नरसारावपेटा शहर में, दो अनजान लोगों की हीटस्ट्रोक से मौत हो गई. मार्केट सेंटर में एक अनजान बुज़ुर्ग आदमी (60) और शहर के चित्रालय सेंटर में विजेता सिनेमा हॉल के पास एक जवान आदमी (उम्र 25-30) की बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से मौत हो गई.

विनुकोंडा विधानसभा क्षेत्र के इपुरू में वेलिनेनी नरसिम्हा राव (69) की हीटस्ट्रोक से मौत हो गई. अनकापल्ली जिले के चोडावरम मंडल के गोवाडा में अट्टा लक्ष्मी नाम की एक महिला की हीटस्ट्रोक से मौत हो गई.

ये भी पढ़ें- तेलंगाना में भीषण गर्मी का कहर, एक ही दिन में हीट स्ट्रोक से 22 लोगों की मौत

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