बोधगया में 20वां इंटरनेशनल त्रिपिटक चैटिंग पूजा, 27 देशों के बौद्ध भिक्षु शामिल.. भारत बना मेजबान

त्रिपिटक पूजा के पूर्व निकाली गई शोभायात्रा : इस शोभायात्रा में 27 देशों के 20 हजार बौद्ध श्रद्धालु और पर्यटक शामिल हुए. रंग-बिरंगे परिधानों में हाथों में विभिन्न प्रकार के फूल लिए हुए ये शोभायात्रा में चल रहे थे. वही, भगवान बुद्ध के प्रतिमा को भी साथ लेकर विभिन्न मार्ग से होते हुए कालचक्र मैदान पहुंचे.

बोधगया में त्रिपिटक चैटिंग पूजा : अंतरराष्ट्रीय त्रिपिटक पूजा के पूर्व बोधगया में एक भव्य शोभा यात्रा की शुरुआत भगवान बुद्ध की प्रतिमा परिसर से शुरू हुई. थाई मोनिस्ट्री, बांग्लादेश मोनिस्ट्री, श्रीलंका मोनेस्ट्री समेत विभिन्न देशों के बौद्ध श्रद्धालु विभिन्न मार्ग से होते हुए कालचक्र मैदान तक पहुंचे. इस दौरान भगवान बुद्ध की उपदेश वाणी ‘बुद्धं शरणं गच्छामि’ गुंजायमान हो रही थी. विश्व शांति की कामना शोभा यात्रा के दौरान की गई.

पहली बार भारत कर रहा मेजबानी : बोधगया के महाबोधि मंदिर के बोधि वृक्ष के नीचे अंतरराष्ट्रीय त्रिपिटक चैटिंग पूजा का उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू द्वारा किया गया, जबकि केन्द्रीय कला व संस्कृति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत मुख्य अतिथि होंगे. इस त्रिपिटक चैटिंग समारोह की मेजबानी इस बार भारत कर रहा है.

रंग-बिरंगे परिधान और हाथों में विभिन्न प्रकार के फूल (ETV Bharat)

यह आयोजन 2 से 12 दिसंबर तक चलेगा : 20वां इंटरनेशनल त्रिपिटक चैटिंग सेरेमनी 2 दिसंबर से 12 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें विभिन्न देशों के बौद्ध भिक्षु-भिक्षुणी शामिल हो रहे हैं. स्लीपिंग बुद्धा के फाउंडर भिक्षु आर्यपाल ने बताया कि इस बार पहली बार भारत अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक चैटिंग सेरेमनी की मेजबानी कर रहा है.

बोधगया में 20वां इंटरनेशनल त्रिपिटक चैटिंग पूजा (ETV Bharat)

''इस बार 27 देश के 20 हजार से अधिक बौद्ध श्रद्धालु त्रिपिटक पूजा में शामिल हो रहे हैं. इस पूजा में विश्व शांति और समस्त प्राणियों के कल्याण की प्रार्थना की जाएगी. त्रिपिटक पूजा बौद्ध धर्म की महत्वपूर्ण पूजा में से एक है. भगवान बुद्ध की ज्ञान भूमि बोधगया में 2 से 12 दिसंबर तक त्रिपिटक पूजा चलेगा.'' - भिक्षु आर्यपाल, स्लीपिंग बुद्धा के फाउंडर

विभिन्न मोनिस्ट्री द्वारा शोभायात्रा निकाली गई (ETV Bharat)

