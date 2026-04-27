2030 कॉमनवेल्थ गेम्स: SC ने गुजरात में आसाराम आश्रम की जमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई पर रोक लगाई
आसाराम के अहमदाबाद आश्रम जमीन विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है.
By Sumit Saxena
Published : April 27, 2026 at 7:52 PM IST
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को खुद को 'भगवान' कहने वाले आसाराम के अहमदाबाद आश्रम को दी गई ज़मीन पर 4 मई तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया. गुजरात सरकार 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स से पहले स्पोर्ट्स अवसंरचना के लिए इस जमीन को वापस लेना चाहती है.
यह मामला जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच के सामने आया. बेंच ने स्टेटस को बनाए रखने का आदेश दिया, जिससे गुजरात हाई कोर्ट का 17 अप्रैल का फैसला असल में रुक गया.
हाई कोर्ट ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम के पास मोटेरा में संत श्री आसाराम आश्रम के कब्जे वाली लगभग 45,000 स्क्वायर मीटर जमीन को वापस लेने का रास्ता राज्य को साफ कर दिया. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से विवादित जमीन से जुड़े सभी जरूरी रिकॉर्ड कोर्ट के सामने पेश करने को कहा.
राज्य सरकार ने बिना इजाजत के कंस्ट्रक्शन और जमीन के इस्तेमाल की शर्तों का कथित तौर पर पालन न करने के बारे में हाई कोर्ट के नतीजों पर अपनी राय दी.
आश्रम की तरफ से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि पूरी कार्रवाई “गैर-कानूनी और गलत इरादे से की गई” थी. बेंच के सामने यह तर्क दिया गया कि ट्रस्ट को इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि जमीन प्रस्तावित स्पोर्ट्स डेवलपमेंट ज़ोन में आती है.
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य से नोटिस के आधार पर ही अपना केस सही ठहराने को कहा. “आखिरकार, आपका केस आपके नोटिस पर ही टिका होना चाहिए. पीठ ने कहा, ‘‘आपके नोटिस में प्रथम दृष्टया महत्वपूर्ण विवरणों का अभाव है.’’
राज्य का कहना था कि आश्रम ने 1980 में दिए गए 6,261 स्क्वायर मीटर के अपने ओरिजिनल अलॉटमेंट से ज़्यादा जगह ले ली थी, और ज़्यादा जमीन पर कब्जा कर लिया था, जिसे बाद में अलग-अलग फेज में नियमित कर दिया गया था.
बेंच ने गुजरात सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से तीन दिन के अंदर सभी जरूरी रिकॉर्ड फाइल करने को कहा और याचिकाकर्ता को भी अपना जवाब फाइल करने के लिए बराबर का समय दिया. बेंच ने मामले की आगे की सुनवाई 5 मई को तय की है.
हाई कोर्ट ने राजस्व अधिकारियों द्वारा जारी बेदखली नोटिस को आश्रम की चुनौती को खारिज कर दिया था. मोटेरा में नरेंद्र मोदी स्टेडियम के पास आश्रम जिस 45,000 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा जमीन पर बना है, उसका इस्तेमाल प्रस्तावित सरदार पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए किया जाएगा.
आश्रम को प्रबंध करने वाले संत श्री आशाराम ट्रस्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के 17 अप्रैल के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें लीज की शर्तों के उल्लंघन और अतिक्रमण के आधार पर जमीन पर कब्ज़ा करने के खिलाफ उनकी अपील खारिज कर दी गई थी.
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