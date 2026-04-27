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2030 कॉमनवेल्थ गेम्स: SC ने गुजरात में आसाराम आश्रम की जमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई पर रोक लगाई

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को खुद को 'भगवान' कहने वाले आसाराम के अहमदाबाद आश्रम को दी गई ज़मीन पर 4 मई तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया. गुजरात सरकार 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स से पहले स्पोर्ट्स अवसंरचना के लिए इस जमीन को वापस लेना चाहती है.

यह मामला जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच के सामने आया. बेंच ने स्टेटस को बनाए रखने का आदेश दिया, जिससे गुजरात हाई कोर्ट का 17 अप्रैल का फैसला असल में रुक गया.

हाई कोर्ट ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम के पास मोटेरा में संत श्री आसाराम आश्रम के कब्जे वाली लगभग 45,000 स्क्वायर मीटर जमीन को वापस लेने का रास्ता राज्य को साफ कर दिया. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से विवादित जमीन से जुड़े सभी जरूरी रिकॉर्ड कोर्ट के सामने पेश करने को कहा.

राज्य सरकार ने बिना इजाजत के कंस्ट्रक्शन और जमीन के इस्तेमाल की शर्तों का कथित तौर पर पालन न करने के बारे में हाई कोर्ट के नतीजों पर अपनी राय दी.

आश्रम की तरफ से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि पूरी कार्रवाई “गैर-कानूनी और गलत इरादे से की गई” थी. बेंच के सामने यह तर्क दिया गया कि ट्रस्ट को इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि जमीन प्रस्तावित स्पोर्ट्स डेवलपमेंट ज़ोन में आती है.

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य से नोटिस के आधार पर ही अपना केस सही ठहराने को कहा. “आखिरकार, आपका केस आपके नोटिस पर ही टिका होना चाहिए. पीठ ने कहा, ‘‘आपके नोटिस में प्रथम दृष्टया महत्वपूर्ण विवरणों का अभाव है.’’