'वोट चोरी, चंदा चोरी' और छात्रों के मुद्दे, यूपी विधानसभा चुनाव से पहले ऐसे BJP से मुकाबला करेगी कांग्रेस
कांग्रेस यूपी चुनावों से पहले BJP का मुकाबला करने के लिए 'वोट चोरी, चंदा चोरी' और छात्रों के मुद्दों को उठाएगी. अमित अग्निहोत्री की रिपोर्ट.
Published : November 5, 2026 at 6:46 PM IST
नई दिल्ली: कांग्रेस पार्टी कई मुद्दों को लेकर 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी (BJP) को घेरने की तैयारियों में जुट गई है. पार्टी 'चंदा चोरी', 'वोट चोरी', 'संविधान बचाओ', 'छात्रों की गूंज' और स्थानीय मुद्दों पर सत्ताधारी भाजपा पर निशाना साधने की करने की तैयारी कर रही है.
कांग्रेस के अंदर के लोगों के मुताबिक, ऐसे अभियान के जरिए कांग्रेस पार्टी चुनावी राज्य में अपनी मौजूदगी दर्ज करा पाएगी, जब तक कि बड़ी सहयोगी समाजवादी पार्टी (SP) के साथ चल रही सीट-शेयरिंग की बातचीत फाइनल नहीं हो जाती.
कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को करीब 200 सीटों की लिस्ट सौंपी है. अंदर के लोगों ने कहा कि दोनों पार्टियों के बीच बातचीत चल रही है. लेकिन इसे खत्म होने में कुछ और हफ्ते लगेंगे. तब तक कांग्रेस के रणनीतिकारों ने सोचा कि वोटरों तक पहुंचने के लिए चल रहे कार्यक्रम को और ज्यादा प्रभावी तरीके से फिर से शुरू करने की जरूरत है.
कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने मंगलवार को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी (AICC) के सीनियर अधिकारियों और राज्य के नेताओं के साथ उत्तर प्रदेश के लिए कांग्रेस की रणनीति की समीक्षा की. इसके बाद पार्टी जल्द ही कैंपेन और चुनाव प्रबंधन समितियों की घोषणा करेगी ताकि 2027 के चुनाव के प्रचार-प्रसार के कामों को व्यवस्थित तरीके से संभाला और चलाया जा सके. यह कैंपेन राज्य-खास और लोगों के मुद्दों पर फोकस करेगा और अपनी मौजूदगी दर्ज कराएगा.
कांग्रेस 2027 के विधानसभा चुनाव में खुद को एक गंभीर दावेदार के तौर पर पेश करना चाहती है. लेकिन पिछले कुछ दशकों से उत्तर प्रदेश में वह हाशिये पर रही है. 2022 उत्तर प्रदेश विधान सभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी 403 सीट में से 2 ही सीट जीत सकी. 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के तहत उत्तर प्रदेश में कुल 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिनमें से उसे 6 सीटों पर जीत मिली थी. इससे कांग्रेस मैनेजरों को उम्मीद जगी है कि उनकी अपनी कोशिश और एक जैसी सोच वाली पार्टियों के साथ गठबंधन 2027 के विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ भाजपा का पासा पलट सकता है.
कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी सचिव अब्दुल हन्नान ने ईटीवी भारत को बताया, "2027 के चुनावों की तैयारी चल रही है. इसी कोशिश के तहत, पार्टी कैंपेन और चुनाव प्रबंधन का समन्वय करने के लिए राज्य के लिए जल्द ही अलग-अलग पोल पैनल की घोषणा की जाएगी. आने वाले दिनों में कांग्रेस मतदाताओं तक तेज़ी से पहुंचेंगे. अपने मौजूदा कार्यक्रम के अलावा पार्टी भाजपा सरकार का मुकाबला करने के लिए अलग-अलग स्थानीय मुद्दों को भी उठाएगी.
उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनावों में सफल रहा था और 2027 के राज्य चुनावों में भी अपना प्रदर्शन दोहराएगा." कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि हालांकि कांग्रेस ने पहले 'चंदा चोरी' का मुद्दा उठाया था. लेकिन अब कांग्रेस आने वाले दिनों में इस मामले को और आगे ले जाने के लिए अयोध्या से भाजपा के करीबी लोगों द्वारा राम मंदिर के चंदा की कथित चोरी पर एक अभियान शुरू करने की योजना बना रही है.
इसी तरह कांग्रेस नेता राहुल गांधी के छात्र सम्मेलन, जिन्हें 'छात्रों की गूंज' कहा जाता है, लखनऊ और अलीगढ़ में युवाओं को लुभाने के लिए करने की योजना बना रही है. राहुल ने 17 जून को राजस्थान के कोटा से यह कैंपेन शुरू किया था, जिसमें परीक्षा प्रणाली में गड़बड़ियों और शिक्षा में सुधार की जरूरत पर जोर दिया गया था. इसके बाद के कार्यक्रम 17 जुलाई को उत्तराखंड के देहरादून में, 8 अगस्त को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में और 22 अगस्त को महाराष्ट्र के पुणे में हुए.
इसके अलावा, अंदरखाने से मिली जानकारी के मुताबिक राज्य के पश्चिमी हिस्सों में किसानों को लुभाने के लिए भी एक अभियान शुरू किया जा सकता है. जहां कांग्रेस नेता किसानों की बुरी हालत का मुद्दा उठाएंगे. उत्तर प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विवेक बंसल के मुताबिक कांग्रेस पार्टी पिछले कुछ महीनों से लोगों के बीच कई मुद्दे उठा रही है. लेकिन आने वाले दिनों में अपने कैंपेन और तेज करेगी. उन्होंने कहा कि इसका चुनावों में बड़ा असर होगा.
बंसल ने ईटीवी भारत से कहा, "वोट चोरी, चंदा चोरी, छात्रों के मुद्दे, किसानों की हालत जैसे सभी मुद्दे कांग्रेस ने पिछले कुछ महीनों में ज़ोरदार तरीके से उठाए हैं. अलग-अलग तरीकों से राज्य के अलग-अलग हिस्सों में इनसे जुड़े विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं. लेकिन आने वाले दिनों में इन्हें जोरदार तरीके से उठाया जाएगा. हर मुद्दा काम का है और मिलकर बड़ा असर डालेगा."
उन्होंने कहा, "सरकार ने चंदा चोरी को कम दिखाने की कोशिश की. जिससे पता चला कि उन्होंने धर्म का इस्तेमाल सिर्फ वोट पाने के लिए किया और मामले की तह तक जाने को लेकर गंभीर नहीं थे. ऐसे में भगवान राम को पूजने वाले सभी लोग हैरान रह गए. उन्होंने शुरू में वोट चोरी को भी बकवास बताया, लेकिन अब यह एक बड़ा मुद्दा बन गया है. क्योंकि पूरे देश में वोटर इसके बारे में बात कर रहे हैं."
उन्होंने आगे कहा, "वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस का पूरे देश में अभियान चल रहा है. उत्तर प्रदेश में भी एसआईआर के खिलाफ अभियान सही तरीके से चल रही है. दिलचस्प बात यह है कि मुख्यमंत्री ने हाल ही में खुद एसआईआर में मतदाता सूची से 1 करोड़ से ज्यादा नाम हटाए जाने पर चिंता जताई थी. इससे हमारी बात साबित होती है."
ये भी पढ़ें: अब 6 प्रदेशों में SSR, 21 जनवरी 2027 को आएगी फाइनल मतदाता सूची