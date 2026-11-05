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'वोट चोरी, चंदा चोरी' और छात्रों के मुद्दे, यूपी विधानसभा चुनाव से पहले ऐसे BJP से मुकाबला करेगी कांग्रेस

नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और अन्य लोग सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की ओर इंडिया ब्लॉक के विरोध मार्च के दौरान (फाइल फोटो) ( ANI )

नई दिल्ली: कांग्रेस पार्टी कई मुद्दों को लेकर 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी (BJP) को घेरने की तैयारियों में जुट गई है. पार्टी 'चंदा चोरी', 'वोट चोरी', 'संविधान बचाओ', 'छात्रों की गूंज' और स्थानीय मुद्दों पर सत्ताधारी भाजपा पर निशाना साधने की करने की तैयारी कर रही है.

कांग्रेस के अंदर के लोगों के मुताबिक, ऐसे अभियान के जरिए कांग्रेस पार्टी चुनावी राज्य में अपनी मौजूदगी दर्ज करा पाएगी, जब तक कि बड़ी सहयोगी समाजवादी पार्टी (SP) के साथ चल रही सीट-शेयरिंग की बातचीत फाइनल नहीं हो जाती.

कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को करीब 200 सीटों की लिस्ट सौंपी है. अंदर के लोगों ने कहा कि दोनों पार्टियों के बीच बातचीत चल रही है. लेकिन इसे खत्म होने में कुछ और हफ्ते लगेंगे. तब तक कांग्रेस के रणनीतिकारों ने सोचा कि वोटरों तक पहुंचने के लिए चल रहे कार्यक्रम को और ज्यादा प्रभावी तरीके से फिर से शुरू करने की जरूरत है. कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने मंगलवार को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी (AICC) के सीनियर अधिकारियों और राज्य के नेताओं के साथ उत्तर प्रदेश के लिए कांग्रेस की रणनीति की समीक्षा की. इसके बाद पार्टी जल्द ही कैंपेन और चुनाव प्रबंधन समितियों की घोषणा करेगी ताकि 2027 के चुनाव के प्रचार-प्रसार के कामों को व्यवस्थित तरीके से संभाला और चलाया जा सके. यह कैंपेन राज्य-खास और लोगों के मुद्दों पर फोकस करेगा और अपनी मौजूदगी दर्ज कराएगा. कांग्रेस 2027 के विधानसभा चुनाव में खुद को एक गंभीर दावेदार के तौर पर पेश करना चाहती है. लेकिन पिछले कुछ दशकों से उत्तर प्रदेश में वह हाशिये पर रही है. 2022 उत्तर प्रदेश विधान सभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी 403 सीट में से 2 ही सीट जीत सकी. 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के तहत उत्तर प्रदेश में कुल 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिनमें से उसे 6 सीटों पर जीत मिली थी. इससे कांग्रेस मैनेजरों को उम्मीद जगी है कि उनकी अपनी कोशिश और एक जैसी सोच वाली पार्टियों के साथ गठबंधन 2027 के विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ भाजपा का पासा पलट सकता है. कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी सचिव अब्दुल हन्नान ने ईटीवी भारत को बताया, "2027 के चुनावों की तैयारी चल रही है. इसी कोशिश के तहत, पार्टी कैंपेन और चुनाव प्रबंधन का समन्वय करने के लिए राज्य के लिए जल्द ही अलग-अलग पोल पैनल की घोषणा की जाएगी. आने वाले दिनों में कांग्रेस मतदाताओं तक तेज़ी से पहुंचेंगे. अपने मौजूदा कार्यक्रम के अलावा पार्टी भाजपा सरकार का मुकाबला करने के लिए अलग-अलग स्थानीय मुद्दों को भी उठाएगी. उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनावों में सफल रहा था और 2027 के राज्य चुनावों में भी अपना प्रदर्शन दोहराएगा." कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि हालांकि कांग्रेस ने पहले 'चंदा चोरी' का मुद्दा उठाया था. लेकिन अब कांग्रेस आने वाले दिनों में इस मामले को और आगे ले जाने के लिए अयोध्या से भाजपा के करीबी लोगों द्वारा राम मंदिर के चंदा की कथित चोरी पर एक अभियान शुरू करने की योजना बना रही है.