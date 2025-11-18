ETV Bharat / bharat

'2020 के दिल्ली दंगे सुनियोजित थे', दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

दिल्ली पुलिस ने जोर देकर कहा कि दिल्ली दंगे समाज को सांप्रदायिक आधार पर बांटने का प्रयास था.

supreme court
सुप्रीम कोर्ट (ANI)
By Sumit Saxena

Published : November 18, 2025 at 6:51 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में फरवरी 2020 को राष्ट्रीय राजधानी में हुए दंगों के मामले में कार्यकर्ता उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य द्वारा दायर जमानत याचिकाओं का कड़ा विरोध किया. दिल्ली पुलिस ने कहा कि ये दंगे हिंसा की एक सहज घटना नहीं थी, बल्कि यह पूरी तरह से सुनियोजित थे. इतना ही नहीं यह राष्ट्र की संप्रभुता पर हमला था.

दिल्ली पुलिस ने जोर देकर कहा कि यह समाज को सांप्रदायिक आधार पर बांटने और राष्ट्र को विभाजित करने का एक व्यवस्थित और समन्वित प्रयास था. यह सांप्रदायिक दंगे का मामला नहीं है. मामले पर जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एन वी अंजारिया की पीठ ने सुनवाई की.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा,"सबसे पहले इस मिथक को तोड़ना होगा कि यह कोई सहज दंगा नहीं था. यह एक सुनियोजित और पूर्व-नियोजित दंगा था. यह एकत्रित साक्ष्यों से सामने आएगा." उन्होंने आगे कहा कि एक के बाद एक बयानों से समाज को सांप्रदायिक आधार पर बांटने की स्पष्ट और प्रत्यक्ष कोशिश हो रही है और यह सिर्फ सरकार के किसी एक खास कानून के खिलाफ आंदोलन नहीं था.

'अदालत के अंदर कोई दलील नहीं दी गई'
मेहता ने कहा, "उदाहरण के लिए शरजील इमाम, जो कथित तौर पर बुद्धिजीवी है और जिसके लिए अदालत के बाहर काफी बातें गढ़ी गईं, लेकिन अदालत के अंदर कोई दलील नहीं दी गई. वह (इमाम) कहता है कि मेरी दिली ख्वाहिश है कि सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, बल्कि हर उस शहर में चक्का जाम हो, जहां मुसलमान रहते हैं... वह कहता है कि क्या मुसलमान इतने असमर्थ हैं कि वे उत्तर प्रदेश को बंद नहीं कर सकते? 30 प्रतिशत आबादी मुसलमानों की होने के बावजूद शहर कैसे चल पा रहे हैं? वह सिर्फ दिल्ली की बात नहीं कर रहा था."

'दंगे दिल्ली केंद्रित नहीं थे'
उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी योजना के अनुसार दंगे दिल्ली केंद्रित नहीं थे और सुरक्षा एजेंसियों की वजह से दंगे नहीं फैल सके. मेहता ने कहा, "वह (इमाम) आगे कहते हैं कि देश के मुसलमानों को एकजुट होकर पूर्वोत्तर को देश से अलग करना चाहिए... इसे बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है... फिर वह कहते हैं कि असली मकसद यह सुनिश्चित करना है कि दिल्ली को दूध न मिले. यह कोई विरोध प्रदर्शन नहीं है जैसा कि बताया जा रहा है..."

मेहता ने तर्क दिया कि एक अभियुक्त ने अदालत के अधिकार को भी चुनौती दी है और कहा कि मामले की सुनवाई में देरी के लिए अभियुक्त ही जिम्मेदार हैं और उन्होंने आगे कहा, "अगर वे सहयोग करते हैं तो हम छह महीने के भीतर सुनवाई पूरी कर सकते हैं."

मेहता ने कहा कि कुछ मामलों में आरोप तय करने का विरोध करने के लिए महीनों तक बहस चली. उन्होंने कहा कि जिन मामलों में मामले के तथ्यों के आधार पर जमानत हासिल करना या अदालत को अभियुक्तों को जमानत पर रिहा करने के लिए राजी करना मुश्किल होता है, वहां यह तंत्र मुकदमे में देरी कर रहा है और कह रहा है कि मुकदमे में देरी हो रही है.

देश को विभाजित करने की कोशिश
मेहता ने कहा, "एक व्यवस्थित वॉट्सऐप ग्रुप था, जो हमें उनसे मिला है... दिखाई गई तस्वीरों में से एक, हमने नहीं ली थी, बल्कि हमारे द्वारा बरामद किए गए एक मोबाइल फोन से मिली थी. तस्वीर में वे साजिश रचने के इरादे से एक साथ बैठे हैं. वॉट्सऐप चैट से पता चलता है कि कैसे संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाना है, कैसे पैसे इकट्ठा किए जाने हैं. इसलिए, यह समाज को सांप्रदायिक आधार पर और देश को विभाजित करने का एक व्यवस्थित और कोर्डिनेटेड प्रयास था." उन्होंने आगे कहा कि यह सांप्रदायिक दंगे का मामला नहीं है.

घटना का बैकग्राउंड
मेहता ने कहा कि वे अपराध की गंभीरता को दिखाएंगे और इस प्रक्रिया में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू, जो पीठ के समक्ष मामले की पैरवी करेंगे, अदालत के बाहर चल रहे इस भ्रम को ध्वस्त कर देंगे कि कुछ युवाओं के साथ कुछ बहुत गंभीर हो रहा है. दिल्ली पुलिस की ओर से भी पेश हुए राजू फिलहाल बहस कर रहे हैं और सुनवाई चल रही है.

याचिकाकर्ताओं ने दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा पारित एक आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसमें 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से संबंधित कथित बड़ी साजिश के संबंध में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत दर्ज एक मामले में उनकी जमानत खारिज कर दी गई थी.

दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 सितंबर को इस मामले में खालिद और शरजील इमाम सहित नौ लोगों को जमानत देने से इनकार कर दिया था, यह कहते हुए कि नागरिकों द्वारा प्रदर्शनों या विरोध प्रदर्शनों की आड़ में षड्यंत्रकारी हिंसा की अनुमति नहीं दी जा सकती. इमाम पहले ही हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुके हैं.

खालिद, इमाम और बाकी आरोपियों पर फरवरी 2020 के दंगों के कथित 'मास्टरमाइंड'होने के आरोप में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और आईपीसी के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसमें 53 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक घायल हुए थे. सीएए और एनआरसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिंसा भड़क उठी थी.

अस्वीकृति का सामना करने वालों में खालिद, इमाम, मोहम्मद सलीम खान, शिफा उर रहमान, अतहर खान, मीरान हैदर, अब्दुल खालिद सैफी, गुलफिशा फातिमा और शादाब अहमद शामिल हैं.

