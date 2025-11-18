ETV Bharat / bharat

'2020 के दिल्ली दंगे सुनियोजित थे', दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में फरवरी 2020 को राष्ट्रीय राजधानी में हुए दंगों के मामले में कार्यकर्ता उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य द्वारा दायर जमानत याचिकाओं का कड़ा विरोध किया. दिल्ली पुलिस ने कहा कि ये दंगे हिंसा की एक सहज घटना नहीं थी, बल्कि यह पूरी तरह से सुनियोजित थे. इतना ही नहीं यह राष्ट्र की संप्रभुता पर हमला था.

दिल्ली पुलिस ने जोर देकर कहा कि यह समाज को सांप्रदायिक आधार पर बांटने और राष्ट्र को विभाजित करने का एक व्यवस्थित और समन्वित प्रयास था. यह सांप्रदायिक दंगे का मामला नहीं है. मामले पर जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एन वी अंजारिया की पीठ ने सुनवाई की.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा,"सबसे पहले इस मिथक को तोड़ना होगा कि यह कोई सहज दंगा नहीं था. यह एक सुनियोजित और पूर्व-नियोजित दंगा था. यह एकत्रित साक्ष्यों से सामने आएगा." उन्होंने आगे कहा कि एक के बाद एक बयानों से समाज को सांप्रदायिक आधार पर बांटने की स्पष्ट और प्रत्यक्ष कोशिश हो रही है और यह सिर्फ सरकार के किसी एक खास कानून के खिलाफ आंदोलन नहीं था.

'अदालत के अंदर कोई दलील नहीं दी गई'

मेहता ने कहा, "उदाहरण के लिए शरजील इमाम, जो कथित तौर पर बुद्धिजीवी है और जिसके लिए अदालत के बाहर काफी बातें गढ़ी गईं, लेकिन अदालत के अंदर कोई दलील नहीं दी गई. वह (इमाम) कहता है कि मेरी दिली ख्वाहिश है कि सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, बल्कि हर उस शहर में चक्का जाम हो, जहां मुसलमान रहते हैं... वह कहता है कि क्या मुसलमान इतने असमर्थ हैं कि वे उत्तर प्रदेश को बंद नहीं कर सकते? 30 प्रतिशत आबादी मुसलमानों की होने के बावजूद शहर कैसे चल पा रहे हैं? वह सिर्फ दिल्ली की बात नहीं कर रहा था."

'दंगे दिल्ली केंद्रित नहीं थे'

उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी योजना के अनुसार दंगे दिल्ली केंद्रित नहीं थे और सुरक्षा एजेंसियों की वजह से दंगे नहीं फैल सके. मेहता ने कहा, "वह (इमाम) आगे कहते हैं कि देश के मुसलमानों को एकजुट होकर पूर्वोत्तर को देश से अलग करना चाहिए... इसे बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है... फिर वह कहते हैं कि असली मकसद यह सुनिश्चित करना है कि दिल्ली को दूध न मिले. यह कोई विरोध प्रदर्शन नहीं है जैसा कि बताया जा रहा है..."

मेहता ने तर्क दिया कि एक अभियुक्त ने अदालत के अधिकार को भी चुनौती दी है और कहा कि मामले की सुनवाई में देरी के लिए अभियुक्त ही जिम्मेदार हैं और उन्होंने आगे कहा, "अगर वे सहयोग करते हैं तो हम छह महीने के भीतर सुनवाई पूरी कर सकते हैं."

मेहता ने कहा कि कुछ मामलों में आरोप तय करने का विरोध करने के लिए महीनों तक बहस चली. उन्होंने कहा कि जिन मामलों में मामले के तथ्यों के आधार पर जमानत हासिल करना या अदालत को अभियुक्तों को जमानत पर रिहा करने के लिए राजी करना मुश्किल होता है, वहां यह तंत्र मुकदमे में देरी कर रहा है और कह रहा है कि मुकदमे में देरी हो रही है.