2020 दिल्ली दंगा मामला: उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य की जमानत याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली में फरवरी 2020 में हुए दंगों के पीछे कथित साजिश से जुड़े UAPA केस में एक्टिविस्ट उमर खालिद, शरजील इमाम और दूसरों की जमानत याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. जस्टिस अरविंद कुमार और एन वी अंजारिया की बेंच ने फैसला सुरक्षित रखा. बेंच ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) एस वी राजू और सीनियर वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक सिंघवी, सिद्धार्थ दवे, सलमान खुर्शीद और सिद्धार्थ लूथरा की दलीलें सुनीं. बुधवार को सुनवाई के दौरान, दिल्ली पुलिस की तरफ से राजू ने कहा कि ट्रायल में देरी के लिए प्रॉसिक्यूशन (अभियोग पक्ष) को दोषी नहीं ठहराया जा सकता. साथ ही यह भी कहा, "प्रॉसिक्यूशन की तरफ से कोई देरी नहीं हुई है उन्होंने कहा कि हमें हर चीज़ की हार्ड कॉपी चाहिए… 30,000 पेज." राजू ने कहा कि एक साजिश करने वाले के कामों का इल्जाम दूसरों पर भी लगाया जा सकता है. राजू ने दलील दी, "शरजील इमाम के भाषणों का इल्जाम उमर खालिद पर लगाया जा सकता है. शरजील इमाम के केस को दूसरों के खिलाफ सबूत माना जाएगा…" राजू ने कहा कि खालिद ने जानबूझकर दंगों से पहले दिल्ली छोड़ने का प्लान बनाया था, क्योंकि वह ज़िम्मेदारी से बचना चाहता था. उन्होंने जोर देकर कहा कि दंगों की प्लानिंग खालिद ने की थी और यह सही नहीं है कि वह दिल्ली प्रोटेस्ट सपोर्ट ग्रुप का एडमिन नहीं था और सिर्फ एडमिन ही मैसेज भेज सकते थे. बेंच के सामने यह दलील दी गई कि उमर खालिद समेत 11 मार्च से पहले हर कोई मैसेज पोस्ट कर सकता था, और 11 मार्च के बाद, उन्होंने सब कुछ डिलीट कर दिया और बाद में उसे एडमिन नहीं बनाया गया, और बाद में कम्युनिकेशन के लिए सिग्नल पर चला गया.