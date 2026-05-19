2020 दिल्ली दंगा मामला: उमर खालिद की अंतरिम जमानत याचिका खारिज, चाचा के चेहलुम और मां की सर्जरी के लिए मांगी थी जमानत
एडिशनल सेशंस जज समीर बाजपेयी ने उमर खालिद की अंतरिम जमानत याचिका खारिज करने का आदेश दिया.
Published : May 19, 2026 at 5:12 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े 'बड़ी साज़िश' के मामले में JNU के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद की अंतरिम ज़मानत याचिका खारिज कर दी. एडिशनल सेशंस जज समीर बाजपेयी ने उमर खालिद की अंतरिम जमानत याचिका खारिज करने का आदेश दिया है. अदालत ने यह टिप्पणी की कि अस्थायी रिहाई के लिए खालिद द्वारा बताए गए कारण उचित नहीं थे.
उमर खालिद ने अपने चाचा के निधन के बाद चेहलुम और अपनी मां की 2 जून को होने वाली सर्जरी के पहले और बाद में उनके साथ रहने के लिए 15 दिनों की अंतरिम जमानत की मांग की थी. कोर्ट ने कहा कि उमर खालिद को पहले भी अंतरिम जमानत मिली थी और उस दौरान उसने जमानत की शर्तों का उल्लंघन नहीं किया था. इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार उसे अंतरिम जमानत दी जाए.
A Delhi Court dismisses the interim bail plea moved by former JNU student leader Umar Khalid in the larger conspiracy case related to the 2020 Delhi riots, observing that the reasons cited by him for seeking temporary release were not reasonable.— ANI (@ANI) May 19, 2026
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कोर्ट ने कहा कि चाचा के चेहलुम में शामिल होना उतना जरूरी नहीं है. उन्हें चाचा के निधन के समय ही अंतरिम जमानत की मांग करनी चाहिए थी. चाचा के निधन के काफी दिन बीतने के बाद अंतरिम जमानत का कोई मतलब नहीं है. उमर खालिद की मां की सर्जरी पर कोर्ट ने कहा कि उनकी दूसरी बहनें भी हैं, जो मां का ख्याल रख सकती हैं. इसके बाद कोर्ट ने कहा कि सर्जरी भी साधारण किस्म की है. ऐसे में अंतरिम जमानत याचिका खारिज की जाती है.
बता दें कि इसके पहले कोर्ट ने 11 दिसंबर 2025 को उमर खालिद को परिवार में एक शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत दी थी. इससे पहले 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने खालिद की जमानत याचिका खारिज कर दिया था. उसके बाद, 20 अप्रैल को खालिद की जमानत याचिका खारिज करने के आदेश को चुनौती देने वाली पुनर्विचार याचिका को भी खारिज कर दिया.
दिल्ली दंगों के पीछे कथित बड़ी साजिश का आरोप
उमर खालिद को 2020 दिल्ली दंगों के पीछे कथित बड़ी साजिश के मामले में गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 13 सितंबर 2020 को गिरफ्तार किया था, तब से वो हिरासत में है. दिल्ली दंगों में कम से कम 53 लोगों की मौत हो गई थी और काफी लोग घायल हुए थे.
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