ETV Bharat / bharat

2020 दिल्ली दंगा मामला: उमर खालिद की अंतरिम जमानत याचिका खारिज, चाचा के चेहलुम और मां की सर्जरी के लिए मांगी थी जमानत

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े 'बड़ी साज़िश' के मामले में JNU के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद की अंतरिम ज़मानत याचिका खारिज कर दी. एडिशनल सेशंस जज समीर बाजपेयी ने उमर खालिद की अंतरिम जमानत याचिका खारिज करने का आदेश दिया है. अदालत ने यह टिप्पणी की कि अस्थायी रिहाई के लिए खालिद द्वारा बताए गए कारण उचित नहीं थे.

उमर खालिद ने अपने चाचा के निधन के बाद चेहलुम और अपनी मां की 2 जून को होने वाली सर्जरी के पहले और बाद में उनके साथ रहने के लिए 15 दिनों की अंतरिम जमानत की मांग की थी. कोर्ट ने कहा कि उमर खालिद को पहले भी अंतरिम जमानत मिली थी और उस दौरान उसने जमानत की शर्तों का उल्लंघन नहीं किया था. इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार उसे अंतरिम जमानत दी जाए.

कोर्ट ने कहा कि चाचा के चेहलुम में शामिल होना उतना जरूरी नहीं है. उन्हें चाचा के निधन के समय ही अंतरिम जमानत की मांग करनी चाहिए थी. चाचा के निधन के काफी दिन बीतने के बाद अंतरिम जमानत का कोई मतलब नहीं है. उमर खालिद की मां की सर्जरी पर कोर्ट ने कहा कि उनकी दूसरी बहनें भी हैं, जो मां का ख्याल रख सकती हैं. इसके बाद कोर्ट ने कहा कि सर्जरी भी साधारण किस्म की है. ऐसे में अंतरिम जमानत याचिका खारिज की जाती है.