ETV Bharat / bharat

केदारनाथ आपदा के 13 साल, आज भी विचलित करता है वो मंजर, रामबाड़ा का मिट गया अस्तित्व

16-17 जून की रात आई केदारनाथ आपदा को 13 साल पूरे हो चुके हैं. आज भी मौजूद हैं त्रासदी के निशान, रोहित डिमरी की रिपोर्ट

KEDARNATH DISASTER 13 YEARS
आज भी मंजर याद कर मन हो जाता है विचलित (PHOTO-ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 16, 2026 at 2:31 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

रुद्रप्रयाग: केदारनाथ धाम यात्रा आज आधुनिक सुविधाओं, सुदृढ़ व्यवस्थाओं और नए पड़ावों के साथ निरंतर आगे बढ़ रही है. साल 2013 की आपदा के बाद यात्रा मार्ग में व्यापक बदलाव हुए हैं. यात्रियों की सुविधा के लिए नए ट्रेक, विश्राम स्थल, चिकित्सा सुविधाएं और सुरक्षा व्यवस्थाएं विकसित की गई हैं. हर वर्ष लाखों श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और यात्रा पहले की अपेक्षा अधिक व्यवस्थित एवं सुरक्षित बनी है.

किंतु विकास की इस नई तस्वीर के बीच केदारनाथ यात्रा का एक ऐसा अध्याय भी है, जो आज केवल स्मृतियों में जीवित है. यह अध्याय है रामबाड़ा, जो कभी केदारनाथ यात्रा का सबसे प्रमुख, जीवंत और महत्वपूर्ण पड़ाव हुआ करता था. आज वहां सन्नाटा है, लेकिन उसकी यादें अब भी हजारों श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के दिलों में धड़कती हैं.

Kedarnath disaster 2013
केदारनाथ आपदा में कई पुलों को नुकसान पहुंचा. (PHOTO-ETV Bharat)

केदारनाथ आपदा: 16 और 17 जून 2013 को तेज बारिश के बाद सभी नदी नाले उफान पर थे. मंदिर की दोनों तरफ बहने वाली मंदाकिनी और सरस्वती नदी भी उफान पर थी. उस दौरान केदारनाथ आपदा अपने पीक पर थी. तेज बारिश के कारण 16 और 17 जून की रात केदारनाथ मंदिर के पीछे से आए पानी के सैलाब ने ऐसी तबाही मचाई कि कई जिंदगियां लापता हो गईं. इस सैलाब से मंदिर के आसपास मौजूद भवन भी क्षतिग्रस्त हो गए.

वैज्ञानिकों द्वारा आपदा पर अध्ययन के बाद बताया गया कि, 14 जून से लगातार हो रही बारिश के कारण 16 और 17 जून की रात केदारनाथ धाम के ऊपर मौजूद चोराबाड़ी झील में एक ग्लेशियर टूट कर आ गया था. जिसकी वजह से चोराबाड़ी झील टूटी और झील का पानी केदारनाथ घाटी में सैलाब के रूप में आया. इस मामले में सरकारी आंकड़े तो नहीं है, लेकिन बताया जाता है कि उस दौरान केदारघाटी में करीब 10 हजार लोग थे. हालांकि, आपदा के 13 साल बीत जाने के बाद श्रद्धालुओं की मौत का सटीक आंकड़ा आज तक भी पता नहीं चल पाया है. हालांकि, अधिकारिक रूप से तकरीबन 4400 लोग मारे गए या लापता हुए.

Kedarnath disaster 2013
केदारनाथ आपदा में पुराने रामबाड़ा का अस्तित्व मिट गया. (PHOTO-ETV Bharat)

इस आपदा में पूरी केदारघाटी को काफी नुकसान हुआ. सरकारी आकड़ों के मुताबिक, 9 नेशनल हाईवे, 35 स्टेट हाईवे, 86 मोटर पुल और 172 छोटे बड़े पुल बह गए थे. इससे केदारघाटी के 4200 से अधिक गांवों से संपर्क टूट गया था. इसमें सबसे ज्यादा नुकसान केदारनाथ यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले रामबाड़ा में हुआ.

कभी यात्रियों का सबसे बड़ा पड़ाव था रामबाड़ा: वर्ष 2013 से पहले गौरीकुंड से केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा करने वाले अधिकांश श्रद्धालुओं के लिए रामबाड़ा सबसे पसंदीदा विश्राम स्थल था. यहां दर्जनों होटल, ढाबे, दुकानें, धर्मशालाएं और यात्रियों के ठहरने की पर्याप्त व्यवस्थाएं मौजूद थीं. दिन-रात यात्रियों की चहल-पहल, घोड़ों-खच्चरों की आवाजाही और स्थानीय व्यापारियों की रौनक से पूरा क्षेत्र गुलजार रहता था.

रामबाड़ा केवल एक पड़ाव नहीं था, बल्कि केदारनाथ यात्रा का सामाजिक और सांस्कृतिक केंद्र भी था. यहां देश के विभिन्न राज्यों से आए श्रद्धालु एक-दूसरे से मिलते, अनुभव साझा करते और स्थानीय लोगों के साथ आत्मीय संबंध स्थापित करते थे. स्थानीय अर्थव्यवस्था भी काफी हद तक इसी पड़ाव पर निर्भर थी.

2013 की आपदा में मिट गया पूरा अस्तित्व: जून 2013 में आई विनाशकारी आपदा ने रामबाड़ा का नक्शा ही बदल दिया. मंदाकिनी नदी के रौद्र रूप, बादल फटने और भीषण बाढ़ ने इस पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया. कुछ ही घंटों में होटल, दुकानें, मकान और अन्य संरचनाएं मलबे में तब्दील हो गईं.

आपदा की विभीषिका इतनी भयावह थी कि रामबाड़ा का नामोनिशान तक मिट गया. अनेक लोगों ने अपनी जान गंवाई और कई परिवारों की यादें हमेशा के लिए इस त्रासदी से जुड़ गईं. कभी जीवन से भरा रहने वाला यह पड़ाव देखते ही देखते इतिहास का हिस्सा बन गया.

सन्नाटे में दबी हैं रामबाड़ा की अनगिनत कहानियां: आज जब श्रद्धालु नए यात्रा मार्ग से केदारनाथ धाम की ओर बढ़ते हैं और रामबाड़ा क्षेत्र के समीप पहुंचते हैं, तो वहां पसरा सन्नाटा उन्हें अनायास ही भावुक कर देता है. जहां कभी यात्रियों की भीड़, दुकानों की रौनक और स्थानीय लोगों की आवाजें गूंजती थीं. वहां अब रेत, मलबा और विशाल बोल्डर दिखाई देते हैं.

स्थिति यह है कि क्षेत्र से बहने वाली मंदाकिनी नदी का तेज प्रवाह और उसका शोर भी यहां पसरी खामोशी को नहीं तोड़ पाता. रामबाड़ा आज भी 2013 की त्रासदी की मूक गवाही देता प्रतीत होता है. प्रकृति के बीच खड़ा यह स्थान मानो उस विनाशकारी रात की कहानी आज भी सुना रहा हो.

श्रद्धालुओं की यादों में आज भी जिंदा है रामबाड़ा: केदारनाथ धाम पहुंच रहे उम्रदराज तीर्थयात्री रामबाड़ा को याद करते हुए भावुक हो उठते हैं. उनके लिए यह केवल यात्रा का एक पड़ाव नहीं, बल्कि आस्था, अपनत्व और अविस्मरणीय अनुभवों का प्रतीक था.

दिल्ली निवासी गुरलीन कौर बताती हैं,

'वर्ष 2010 में वह अपने परिवार के साथ केदारनाथ यात्रा पर आई थीं और रामबाड़ा में ही रात्रि विश्राम किया था. वहां का आत्मीय वातावरण, स्थानीय लोगों का स्नेह और यात्रियों के बीच का अपनापन आज भी उनकी स्मृतियों में ताजा है. वर्तमान स्थिति देखकर मन बेहद व्यथित हो जाता है.'

प्रियांशु शुक्ला, मोहित साहू और उनके साथियों ने बताया कि,

'हम वर्ष 2005 से नियमित रूप से केदारनाथ यात्रा कर रहे हैं. वर्ष 2007, 2008 और 2011 के दौरान रामबाड़ा में इतनी भीड़ होती थी कि बैठने तक की जगह नहीं मिलती थी. पूरी रात यात्रियों और स्थानीय दुकानदारों के साथ बातचीत, भजन-कीर्तन और मेल-मिलाप का माहौल बना रहता था. आज जब हम उस स्थान को देखते हैं तो पुरानी यादें आंखों को नम कर देती हैं.'

इतिहास और स्मृतियों के संरक्षण की उठी मांग: श्रद्धालुओं का मानना है कि रामबाड़ा केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं था, बल्कि केदारनाथ यात्रा की पहचान और आत्मा था. उनका कहना है कि आने वाली पीढ़ियों को इस ऐतिहासिक पड़ाव और 2013 की आपदा से जुड़े तथ्यों की जानकारी मिलनी चाहिए. इसके लिए यहां स्मृति स्थल, सूचना केंद्र या स्मारक विकसित किए जाने पर विचार किया जाना चाहिए.

दिलों में आज भी जीवित है रामबाड़ा: समय के साथ केदारनाथ यात्रा ने नई दिशा और नई गति प्राप्त कर ली है. आधुनिक सुविधाओं और बेहतर व्यवस्थाओं ने यात्रा को अधिक सुगम बनाया है, लेकिन रामबाड़ा की स्मृतियां आज भी श्रद्धालुओं के मन में उसी तरह जीवित हैं जैसे वर्षों पहले थीं.

बाबा केदार की यात्रा में रामबाड़ा भले ही आज भौतिक रूप से मौजूद न हो, लेकिन आस्था, भावनाओं और यादों के रूप में वह आज भी हजारों श्रद्धालुओं के दिलों में बसता है. रामबाड़ा की खामोशी आज भी उस दौर की कहानी कहती है, जब यह स्थान केदारनाथ यात्रा की धड़कन हुआ करता था.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

केदारनाथ आपदा 2013
केदारनाथ आपदा 13 साल
KEDARNATH DISASTER 2013
KEDARNATH DISASTER 13 YEARS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.