2008 अहमदाबाद बम धमाके: SC ने इंडियन मुजाहिदीन के दोषी की मौत की सजा के अमल पर लगाई रोक
अहमदाबाद बम ब्लास्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन मुजाहिदीन सदस्य की मौत के अमल पर रोक लगा दी है.
By Sumit Saxena
Published : October 1, 2026 at 1:38 PM IST
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में इंडियन मुजाहिदीन के एक सदस्य की मौत की सजा के अमल पर रोक लगा दी. इन धमाकों में 56 लोगों की मौत हो गई थी.
इस मामले की सुनवाई जस्टिस विक्रम नाथ, एजी मसीह और संदीप मेहता की पीठ ने की. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह एक गंभीर मामला है. याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि उन्हें पूरी तरह से साजिश के आधार पर दोषी ठहराया गया था.
दलीलें सुनने के बाद, पीठ ने अहमद बावा उर्फ अब्बू अबूबकर बरेलवी की याचिका पर गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया, जिसमें हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी.
हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा उसे दी गई मौत की सजा को बरकरार रखा था. सुप्रीम कोर्ट ने मामले में ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड मंगाए और फांसी पर रोक लगा दी.
जुलाई में, हाई कोर्ट ने 2008 के अहमदाबाद सीरियल बम धमाका मामले में इंडियन मुजाहिदीन (IM) के 38 आतंकियों की मौत की सजा बरकरार रखते हुए, बड़ी संख्या में लोगों के मारे जाने, बहुत बड़ी साजिश और बड़े पैमाने पर आतंक फैलाने के इरादे को सजा पक्की करने की मुख्य वजह बताया था.
वहीं फरवरी 2022 में गुजरात की एक स्पेशल कोर्ट ने इस मामले में 49 आरोपियों को दोषी ठहराया था. इनमें से 38 को मौत की सजा और 11 को उम्रकैद की सजा सुनाई गई, जबकि 28 अन्य को बरी कर दिया गया.
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