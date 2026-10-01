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2008 अहमदाबाद बम धमाके: SC ने इंडियन मुजाहिदीन के दोषी की मौत की सजा के अमल पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

By Sumit Saxena 2 Min Read

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में इंडियन मुजाहिदीन के एक सदस्य की मौत की सजा के अमल पर रोक लगा दी. इन धमाकों में 56 लोगों की मौत हो गई थी.