ETV Bharat / bharat

सुकेश चंद्रशेखर ने पटियाला हाउस कोर्ट में दी अर्जी, अदिति सिंह को 217 करोड़ रुपये लौटाने को तैयार

नई दिल्ली: रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर शिवेंद्र सिंह की पत्नी अदिति सिंह से कथित तौर पर 200 करोड़ रुपये की ठगी मामले के आरोपी महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दायर कर अदिति सिंह को 217 करोड़ रुपये के भुगतान का प्रस्ताव दिया. सुकेश चंद्रशेखर ने याचिक में कहा है कि इस भुगतान का मतलब ये नहीं है कि वो अपना अपराध स्वीकार करता है.

वकील अनंत मलिक के जरिए दायर अर्जी में सुकेश ने कहा है कि वो अदिति सिंह को भुगतान करने को तैयार है. अर्जी में सुकेश ने कहा कि वो बिना किसी पूर्वाग्रह के यह अर्जी दाखिल कर रहा है और इस अर्जी से उसके किसी भी कानूनी अधिकार पर कोई फर्क नहीं प़ड़ेगा. सुकेश की अर्जी पर शिकायतकर्ता के रूख से ही पता चलेगा कि वो सुकेश को तुरंत इस मामले से छुटकारा देना चाहती है या नहीं.

बता दें कि ईओडब्ल्यू ने 16 जनवरी 2023 को इस मामले में चार्जशीट दाखिल किया था. सुनवाई के दौरान सुकेश चंद्रशेखर के वकील ने कहा था कि पैसों का इंतजाम करना अलग बात है और उसका किसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है, यह अलग मुद्दा है. उन्होंने कहा था कि सवाल यह है कि इतनी बड़ी रकम बिना किसी से मुलाक़ात के कैसे दी गई.

सुकेश के वकील ने कहा था कि अदिति सिंह ने सरकार को मदद के लिए पत्र लिखा था. इससे साफ है कि अदिति सिंह को पता था कि सरकार कैसे काम करती है, उसके काम करने का तरीका क्या है. मामले में जांच सिर्फ एक नरेटिव सेट करने को लेकर की गई है. इस मामले में ईडी ने कोर्ट को बताया था कि सुकेश ने स्वीकार किया था कि 57 करोड़ रुपये अदिति सिंह से लिए थे, लेकिन जांच में पाया गया कि उसने 80 करोड़ रुपये लिये थे.