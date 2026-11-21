ETV Bharat / bharat

जम्मू में आईबी के पास 20 वर्षीय पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के जरनवाली के रहने वाले अवैस रज़ा को जम्मू में अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास पुलिस ने पकड़ा. ( ETV Bharat/ Special Arrangement) )

जम्मू: जम्मू-कश्मीर पुलिस और सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने आज शनिवार 21 नवंबर 2026 को जम्मू में अंतरराष्ट्रीय सीमा (IB) के पास एक अग्रिम गांव से 20 वर्षीय पाकिस्तानी नागरिक को गिरफ्तार किया है. उसे संदिग्ध गतिविधियों में शामिल देखा गया था.

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के जरानवाली के रहने वाले अवैस रजा को सुबह करीब 7:30 बजे अरनिया सेक्टर में हरापीर पुल के पास पुलिस ने पकड़ा गया. गिरफ्तारी के समय उसके पास से कोई आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई है.