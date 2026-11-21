जम्मू में आईबी के पास 20 वर्षीय पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार
पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के जरानवाली के रहने वाले अवैस रजा को पुलिस ने अरनिया सेक्टर में हरापीर पुल के पास से पकड़ लिया.
Published : November 21, 2026 at 11:50 AM IST
जम्मू: जम्मू-कश्मीर पुलिस और सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने आज शनिवार 21 नवंबर 2026 को जम्मू में अंतरराष्ट्रीय सीमा (IB) के पास एक अग्रिम गांव से 20 वर्षीय पाकिस्तानी नागरिक को गिरफ्तार किया है. उसे संदिग्ध गतिविधियों में शामिल देखा गया था.
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के जरानवाली के रहने वाले अवैस रजा को सुबह करीब 7:30 बजे अरनिया सेक्टर में हरापीर पुल के पास पुलिस ने पकड़ा गया. गिरफ्तारी के समय उसके पास से कोई आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई है.
Jammu and Kashmir Police and the BSF have detained a 20-year-old Pakistani national in a border area of Jammu district. He is a resident of Layyah district in Pakistan's Punjab province: Sources https://t.co/BR81AaEOcI— IANS (@ians_india) November 21, 2026
अधिकारियों ने बताया कि शुरुआती जांच से उसकी पाकिस्तानी नागरिकता की पुष्टि हुई है. सुरक्षा एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि किन हालात में वह भारतीय सीमा में आया और उसने सीमा की बाड़ को कैसे पार किया. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, पूछताछ के बाद ही यह पता चल पाएगा कि भारत आने के पीछे इस पाकिस्तानी नागरिक की क्या मंशा है.