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तृणमूल के 20 सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिख NDA को समर्थन दिया, काकोली घोष दस्तीदार का दावा

नई दिल्ली: तृणमूल कांग्रेस का अंदरुनी संकट सोमवार को उस समय और गहरा गया जब पार्टी की वरिष्ठ सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने दावा किया कि पार्टी के करीब 20 सांसदों ने केंद्र में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA)का समर्थन करने का फैसला किया है. उन्होंने कहा कि इस फैसले से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अवगत करा दिया गया है.

तृणमूल के लोकसभा में 28 सदस्य हैं जबकि राज्यसभा में उसके 12 सदस्य हैं. काकोली घोष दस्तीदार ने 'पीटीआई-भाषा' से बातचीत में कहा कि केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत गठबंधन को समर्थन देने की समूह की इच्छा से अवगत कराने के लिए लोकसभा अध्यक्ष को पहले ही पत्र भेजा जा चुका है.

उन्होंने कहा, "तृणमूल के करीब 20 सांसदों ने जिनमें मैं भी शामिल हूं राजग को समर्थन देने के अपने फैसले से अवगत कराने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा है."

काकोली ने दावा किया कि वह लोकसभा में पार्टी की मुख्य सचेतक बनी हुई हैं। उन्होंने कहा कि यह निर्णय साथी सांसदों से परामर्श के बाद लिया गया. यह घटनाक्रम ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पार्टी के भीतर बढ़ते आंतरिक संकट के बीच आया है। तृणमूल में हाल के दिनों में वरिष्ठ नेताओं द्वारा खुले तौर पर असहमति और इस्तीफे देखने को मिले हैं.

काकोली ने कहा कि समूह ने राजनीतिक रूप से राजग के साथ गठबंधन करने का फैसला किया है। उन्होंने दलील दी कि यह जनता के जनादेश को दर्शाता है. उन्होंने कहा, "हमने जनता के फैसले को स्वीकार कर लिया है और हमारा मानना ​​है कि हमारा भविष्य का राजनीतिक मार्ग राजग के अनुरूप होना चाहिए." तृणमूल कांग्रेस नेतृत्व ने अभी तक इन दावों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है.

टीएमसी के कई नेता भूपेंद्र यादव के घर पर देखे गए

बता दें कि, तृणमूल कांग्रेस (TMC) में सोमवार को नई राजनीतिक उथल-पुथल मच गई, जब पार्टी से जुड़े कई नेता दिल्ली में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के घर पर देखे गए. कहा जा रहा है कि, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी मीटिंग के दौरान मौजूद थे.

यह तब हुआ जब दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कई विपक्षी नेताओं के साथ इंडिया ब्लॉक की मीटिंग में हिस्सा लिया. पूर्व राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर रॉय, जिन्होंने आज ही टीएमसी से इस्तीफा दिया था, मौजूद लोगों में शामिल थे. यहां बैठक में देखे गए अन्य लोगों में प्रसून बनर्जी, जगदीश बसुनिया, काली पद सोरेन, अरूप चक्रवर्ती, अबू ताहिर, असित मल, डॉ. शर्मिला सरकार और खलीलुर रहमान शामिल थे.

भूपेंद्र यादव के साथ बैठक के बारे में टीएमसी या भाजपा की ओर से तुरंत कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. बता दें कि, राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने संसद के उच्च सदन की सदस्यता से तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुखेंदु शेखर राय का इस्तीफा सोमवार को स्वीकार कर लिया और संबंधित सीट को रिक्त घोषित कर दिया. राय ने राधाकृष्णन से मिलकर उन्हें अपना इस्तीफा सौंपा था.