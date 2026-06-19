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‘बागी सांसदों को अयोग्य ठहराने के लिए 20 याचिकाएं दी गईं’, ओम बिरला से मिलने के बाद बोले अभिषेक बनर्जी

टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी ने पार्टी सांसदों के साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की. ( ANI )

नई दिल्ली : तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने शुक्रवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर पार्टी के 20 बागी सांसदों के खिलाफ 20 याचिकाएं सौंपने के साथ उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग की. लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए अभिषेक बनर्जी ने कहा कि इन सांसदों ने ‘नेशनलिस्ट सिटिजंस पार्टी ऑफ इंडिया’ (NCPI) में शामिल होने का दावा किया है और पार्टी छोड़ने के आधार पर इन सांसदों को सदन की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा, “20 लोगों ने लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात की और खुद को एक अलग समूह के रूप में मान्यता दिए जाने की मांग की. बाद में हमको पता चला कि इन सांसदों ने एनसीपीआई नाम की दूसरी पार्टी में शामिल होने का दावा किया है. हालांकि किसी ने इस पार्टी का नाम नहीं सुना था. इतना ही नहीं इन सांसदों ने भी पहले इसका नाम नहीं सुना था.” बनर्जी ने कहा कि संविधान की 10वीं अनुसूची में यह बिल्कुल स्पष्ट दिया गया है कि यदि कोई सदस्य अपनी मर्जी से अपनी पार्टी की सदस्यता को छोड़ता है, तो वह सांसद के रूप में अयोग्य हो जाता है.