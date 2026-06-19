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‘बागी सांसदों को अयोग्य ठहराने के लिए 20 याचिकाएं दी गईं’, ओम बिरला से मिलने के बाद बोले अभिषेक बनर्जी

टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की. उन्होंने 20 बागी टीएमसी सांसदों के एनसीपीआई में विलय को अवैध बताया है.

TMC national general secretary and MP Abhishek Banerjee along with party MPs met Lok Sabha Speaker Om Birla.
टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी ने पार्टी सांसदों के साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की. (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 19, 2026 at 7:47 PM IST

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नई दिल्ली : तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने शुक्रवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर पार्टी के 20 बागी सांसदों के खिलाफ 20 याचिकाएं सौंपने के साथ उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग की.

लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए अभिषेक बनर्जी ने कहा कि इन सांसदों ने ‘नेशनलिस्ट सिटिजंस पार्टी ऑफ इंडिया’ (NCPI) में शामिल होने का दावा किया है और पार्टी छोड़ने के आधार पर इन सांसदों को सदन की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए.

उन्होंने कहा, “20 लोगों ने लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात की और खुद को एक अलग समूह के रूप में मान्यता दिए जाने की मांग की. बाद में हमको पता चला कि इन सांसदों ने एनसीपीआई नाम की दूसरी पार्टी में शामिल होने का दावा किया है. हालांकि किसी ने इस पार्टी का नाम नहीं सुना था. इतना ही नहीं इन सांसदों ने भी पहले इसका नाम नहीं सुना था.”

बनर्जी ने कहा कि संविधान की 10वीं अनुसूची में यह बिल्कुल स्पष्ट दिया गया है कि यदि कोई सदस्य अपनी मर्जी से अपनी पार्टी की सदस्यता को छोड़ता है, तो वह सांसद के रूप में अयोग्य हो जाता है.

अभिषेक बनर्जी ने कहा, “यदि कोई भी व्यक्ति किसी पार्टी के चुनाव चिह्न पर चुनाव जीतता है और दो साल बाद कहता है कि वह किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो रहा है, तो उसकी सदस्यता खत्म हो जानी चाहिए.”

उन्होंने कहा कि किसी दूसरी पार्टी में विलय करने के लिए दो-तिहाई सदस्यों का नियम पूरी पार्टी पर लागू होता है, केवल संसदीय दल पर ही नहीं. उन्होंने कहा, “इसी को देखते हुए मैंने तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा नेता के रूप में इन 20 सांसदों के खिलाफ अलग-अलग 20 अयोग्यता याचिकाएं दी हैं.”

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इन 20 बागी टीएमसी सांसदों की मांग पर निर्णय लेने से पहले अभिषेक बनर्जी को अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया था. बागी सांसदों ने एनसीपीआई में विलय के बाद खुद को अलग गुट के रूप में मान्यता दिए जाने की मांग की है.

बता दें कि अभिषेक बनर्जी ने पिछले सप्ताह भी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा था. इसमें उन्होंने आग्रह किया था कि टीएमसी के अलग गुट होने का दावा करने वाले किसी भी गुट को किसी तरह की मान्यता या दर्जा नहीं दिया जाए.

साथ ही उन्होंने कहा था कि संविधान और दल-बदल विरोधी कानून किसी भी मौजूदा राजनीतिक पार्टियों के अंदर अलग गुट बनाने की अनुमति नहीं देता है.

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