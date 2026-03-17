LPG संकट के बीच PNG पर 20% कटौती, उद्योगों पर दोहरी मार; घरेलू आपूर्ति बनाए रखने की कवायद तेज
सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देते हुए औद्योगिक व व्यावसायिक इकाइयों से पीएनजी की खपत में 20% तक कम करने की अपील की है.
Published : March 17, 2026 at 4:43 PM IST
नई दिल्ली: मिडिल ईस्ट देशों में चल रहे युद्ध के कारण एलपीजी आपूर्ति प्रभावित होने लगी है, जिसका असर अब भारत के औद्योगिक क्षेत्रों में भी साफ दिखने लगा है. सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देते हुए औद्योगिक व व्यावसायिक इकाइयों से पीएनजी (पाइप्ड नेचुरल गैस) की खपत में 20% तक कम करने की अपील की है. इस अपील का असर दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई औद्योगिक क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है.
ऑर्डर के अनुसार सिलेंडर की आपूर्ति की कोशिश
साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र साइट-4 स्थित गैस सिलेंडर निर्माण कंपनी के संचालक दिनेश मित्तल बताते हैं कि उनकी कंपनी लगातार ऑयल कंपनियों के ऑर्डर के अनुसार सिलेंडर की आपूर्ति बनाए रखने की कोशिश कर रही है, जिससे देश में सिलेंडरों की कमी न हो, हालांकि, वे स्वीकार करते हैं कि सरकार के निर्देशों के तहत पीएनजी की खपत कम करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन उत्पादन बनाए रखने के कारण 20 प्रतिशत की पूरी कटौती संभव नहीं हो पा रही है. हम करीब 10 प्रतिशत तक की बचत जरूर कर पा रहे हैं. अब हम स्टॉक इकट्ठा कर एक साथ फर्नेस चलाते हैं, जिससे गैस की खपत कम हो.
24 घंटे के बजाय फैक्ट्रियां अब सिर्फ 8 से 10 घंटे चल पा रही
साहिबाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट अजीत तोमर ने कहा कि सरकार ने 20% कटौती की बात कही है, लेकिन कई यूनिट्स में इससे ज्यादा उत्पादन घट गया है क्योंकि ऑर्डर समय पर नहीं आ रहे. गैस की किल्लत बनी हुई है. अधिकतर फैक्ट्रियां अब 24 घंटे के बजाय सिर्फ 8 से 10 घंटे ही चल पा रही हैं. कमर्शियल सिलेंडर की कमी से ढाबे बंद हो गए हैं, जिससे मजदूरों के खाने की समस्या और बढ़ गई है. उन्होंने यह भी बताया कि छोटे व्यापारियों व अस्थायी कनेक्शन धारकों पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है. कई लोग 5 किलो के छोटे सिलेंडर से अपना काम चला रहे थे, लेकिन अब उन्हें भी गैस नहीं मिल रही है. इससे चाय-ठेले और छोटे कारोबार ठप हो रहे हैं.
124.16 लाख किलोग्राम प्रतिदिन की कंप्रेशन क्षमता:
अमनदीप के मुताबिक औद्योगिक व व्यावसायिक क्षेत्रों को केवल 80% गैस आवंटित की जा रही है, जिससे घरेलू रसोई और परिवहन (सीएनजी) की जरूरतों को पूरा किया जा सके. आईजीएल के पास 124.16 लाख किलोग्राम प्रतिदिन की कंप्रेशन क्षमता है, जिससे नेटवर्क का दबाव बनाए रखा जा रहा है. स्पष्ट है कि मौजूदा वैश्विक संकट का सीधा असर स्थानीय उद्योगों पर भी पड़ रहा है. एक तरफ गैस की खपत में कटौती का दबाव है, तो दूसरी तरफ मजदूरों की कमी व कच्चे माल की आपूर्ति में बाधा ने उत्पादन को प्रभावित कर दिया है. यदि जल्द ही स्थिति सामान्य नहीं होती, तो इसका असर व्यापक औद्योगिक उत्पादन व रोजगार पर भी देखने को मिल सकता है.