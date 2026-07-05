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ओडिशा : 20 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम हटाए गए, राजनीति तेज

उन्होंने कहा कि दावों और आपत्तियों पर चार अगस्त तक सुनवाई की जाएगी तथा अंतिम मतदाता सूची छह सितंबर को प्रकाशित की जाएगी. गोपालन ने कहा, ‘‘यदि किसी व्यक्ति का नाम मसौदा मतदाता सूची में नहीं है, तो उसे एक प्रपत्र भरकर घोषणा-पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्वाचन अधिकारियों के पास जमा करना होगा.’’

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इसके अलावा, गणना चरण के दौरान करीब 14,000 मतदाताओं ने बूथस्तरीय अधिकारियों (BLO) को अपने गणना-प्रपत्र वापस नहीं सौंपे. उन्होंने कहा कि जिन मतदाताओं के नाम मसौदा मतदाता सूची में शामिल नहीं हैं, वे अपना दावा या आपत्ति दर्ज करा सकते हैं.

सीईओ ने कहा कि मतदाता सूची से हटाए गए 20 लाख मतदाताओं में से 8.32 लाख की मौत हो चुकी है, 10.07 लाख अन्य स्थानों पर चले गए या पुनरीक्षण अभियान के दौरान अनुपस्थित रहे, जबकि 1.58 लाख लोगों के नाम एक से अधिक स्थानों की मतदाता सूचियों में दर्ज पाए गए.

उन्होंने कहा कि 30 मई से 28 जून के बीच मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत कराई गई गणना प्रक्रिया के बाद अब मतदाता सूची में 3.13 करोड़ मतदाता शामिल हैं. इनमें 1.60 करोड़ पुरुष, 1.53 करोड़ महिला और 2,775 तृतीय लिंग (थर्ड जेंडर) के मतदाता हैं.

इस बारे में ओडिशा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) आर. एस. गोपालन ने बताया कि 20 मई को मतदाता सूची को अंतिम रूप देने के समय राज्य में 3.33 करोड़ मतदाता थे.

भुवनेश्वर : ओडिशा में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के गणना चरण के बाद 20 लाख से अधिक लोगों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए. निर्वाचन आयोग द्वारा रविवार को प्रकाशित मसौदा मतदाता सूची में यह जानकारी सामने आई है.इस बीच, मतदाता सूची से नाम हटाने को लेकर राजनीति शुरू हो गई है.

उन्होंने कहा कि दावे और आपत्तियां पांच जुलाई से चार अगस्त तक स्वीकार किए जाएंगे. गोपालन ने कहा कि जरूरत पड़ने पर निर्धारित समय-सीमा के भीतर दावों और आपत्तियों का निपटारा करने के लिए समय-समय पर अतिरिक्त अधिकारियों की भी तैनाती की जाएगी.

इतनी बड़ी संख्या में लोगों का बाहर होना बड़ा सवाल-बीजेडी

बीजेडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि 20 लाख नहीं बल्कि 27 लाख वोटर्स के नाम हटाए गए हैं. पार्टी की वरिष्ठ उपाध्यक्ष देवी प्रसाद मिश्र ने कहा, "पहले वेबसाइट पर 3 करोड़ 40 लाख 72 हज़ार 744 वोटर मौजूद थे. एसआईआर शुरू होने पर 3 करोड़ 33 लाख वोटर कैसे उपलब्ध हो गए? आज लिस्ट में 3 करोड़ 13 लाख वोटर हैं. अंतर 20 लाख बताया गया है, लेकिन यह 27 लाख है. 7 लाख वोटरों के नाम छिपाए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि 75 चुनाव क्षेत्रों में, हमारी लिस्ट में 10 हज़ार से ज़्यादा मतदाता हैं, लेकिन उन्हें बाहर रखा गया है. किसी भी मतदाता को उसके बेसिक अधिकारों से बाहर नहीं रखा जाना चाहिए. जो बाहर से आए हैं, उन्हें बाहर रखा जाना चाहिए, लेकिन जो कई सालों से यहां हैं, उन पर शक नहीं होना चाहिए. जो अयोग्य हैं, उनके नाम सख्ती से लिखे जाने चाहिए, लेकिन जो योग्य हैं, उन्हें बाहर नहीं किया जाना चाहिए.

उन्होंने कहा कि सीईओ का वादा था कि योग्य वोटरों को बाहर नहीं किया जाएगा. इतनी बड़ी संख्या में लोगों का बाहर होना एक बड़ा सवाल है. वोटर वेरिफिकेशन प्रक्रिया को आसान नहीं बनाया जा रहा है. नतीजतन, जमीनी स्तर पर टकराव पैदा हो रहा है.

कांग्रेस ने एसआईआर से नाम हटाने पर सवाल उठाया

इसी तरह, ओडिशा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भक्त चरण दास ने मुख्य चुनाव अधिकारी से एसआईआर से नाम हटाने पर सवाल किया. उन्होंने कहा कि मैंने 8 लाख मौतों के बारे में सुना था. सीईओ ने हमें बताया, लेकिन कुछ लोगों को मरा हुआ मार्क कर दिया गया, जबकि वे सर्वे के दौरान वहां थे ही नहीं. कृपया इसका जवाब दें. कहा जाता है कि 10 लाख लोगों के पते उपलब्ध नहीं हैं, उनकी जानकारी सरकार के अलग-अलग विभाग में है. साल में एक बार ओडिशा आने वालों की पहचान होनी चाहिए. प्रजातंत्र में अधिकारों को अपनी मर्ज़ी से नहीं बांटा जा सकता. लोगों को मौका मिलना चाहिए.

इस बीच, भाजपा ने कहा कि एसआईआर को लेकर ओडिशा में विपक्ष की बातें डूबते जहाज की तरह डूब गई हैं. उन्होंने अपनी गलतियों को छिपाने के लिए दूसरों पर इल्ज़ाम लगाया है. अपनी ही पार्टी पर भरोसा नहीं है. उसे छोड़कर, वे सरकार और संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठा रहे हैं. कांग्रेस और बीजेडी बात कर रहे हैं. क्लीन वोटर लिस्ट बनाने के दौरान कुछ नाम काट दिए गए. जिन लोगों को आपत्ति है या नाम जुड़वा सकते हैं, उनके लिए अभी भी काफी समय है. यह पक्का है कि एक भी योग्य मतदाता लिस्ट से बाहर नहीं रहेगा. भाजपा नेता सुरथा बिस्वाल ने कहा कि विपक्ष को समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों है.

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