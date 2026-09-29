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नक्सली डंप से बरामद लाखों की रकम के गबन का आरोप, कांकेर एसपी ने कहा जांच के बाद होगी कार्रवाई

कांकेर एसपी निखिल राखेचा ने कहा,'' गंभीरता से जांच की जा रही है, प्रक्रिया पूरी होने पर आगे की कार्रवाई करेंगे. सुशील सलाम की रिपोर्ट.

KANKER SP NIKHIL RAKHECHA
नक्सली डंप से बरामद लाखों की रकम का गबन का आरोप (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 29, 2026 at 3:31 PM IST

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कांकेर: एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान इस साल मार्च और अप्रैल के महीने में 2 बड़े नक्सली डंप पुलिस ने सर्चिंग के दौरान बरामद किए. बरामद दोनों डंप मुरारगांव के जंगलों से मिले थे. कांकेर एसपी निखिल राखेचा ने कहा, ''सर्चिंग अभियान के दौरान जवानों की टीम टोंडेमरका और मरमाकोनारी के जंगलों में गई थी. सर्चिंग के दौरान दोनों जगहों से जवानों को माओवादियों द्वारा छिपाए गए 2 नक्सली डंप बरामद हुए. पहले डंप से पुलिस को 15 लाख की नकदी मिली, जबकि दूसरे डंप से 5 लाख की नकदी बरामद की गई.''

नक्सली डंप से 20 लाख के गबन का आरोप

सरकारी प्रक्रिया के तहत डंप सामान की सूची बनाई जाती है, फिर पंचनामा कर कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद उसे सरकारी मालखाने में जमा करा दिया जाता है. लेकिन आरोप है कि 2 नक्सली डंप से बरामद 20 लाख की रकम को कानूनी प्रक्रिया के तहत जमा नहीं किया गया, बल्कि उसका गबन कर लिया गया. इस गबन का आरोप उस वक्त के 2 तत्कालीन डीएसपी पर है, हालांकि इस बात की पुष्टि अभी नहीं हो पाई है. जिन 2 डीएसपी पर गबन का आरोप है, वो फिलहाल दूसरे जिलों में तैनात हैं.

नक्सली डंप से बरामद लाखों की रकम का गबन का आरोप (ETV Bharat)

इस मामले की हमें जानकारी मिली है. घटनाक्रम कांकेर के थाना आमाबेड़ा, टोंडेमरका और मरमाकोनारी गांव का है, नक्सलियों का 2 डंप वहां से बरामद हुआ था. उस डंप में मिली रकम का गबन किया गया था, ऐसी जानकारी मिली है. पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है. जांच की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी: निखिल कुमार राखेचा, पुलिस अधीक्षक, कांकेर

मुरारगांव के जंगल से मिले थे नक्सली डंप

पुलिस ने बताया कि मुरारगांव के जंगल टोंडेमरका और मरमाकोनारी से दो अलग-अलग नक्सली डंप जवानों ने बरामद किए थे. दोनों डंप से कुल 20 लाख की रकम मिली थी. इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस के जरिए कांकेर पुलिस अधीक्षक तक पहुंची.

Embezzlement of Naxal dump
2 तत्कालीन डीएसपी जांच के घेरे में (ETV Bharat)


एसपी ने उच्च अधिकारियों को भेजी जांच रिपोर्ट

पुलिस अधीक्षक निखिल कुमार राखेचा ने कहा, जो रकम मिलने और गबन किए जाने की बात सामने आई है, उसकी जांच की जाएगी और जो भी रिपोर्ट सामने आएगी उसे साझा किया जाएगा. पुलिस अधीक्षक निखिल राखेचा ने बताया कि दोनों मामलों की प्राथमिक जांच पूरी कर रिपोर्ट अगस्त में उच्च अधिकारियों को भेजी जा चुकी है. अब आगे के निर्देश का इंतजार है.



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