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दर्दनाक ! खेल–खेल में कार में बैठी दो बच्चियां, दम घुटने से मौत, 4 साल पहले छूट गया था मां का साथ

सीसीटीवी फुटेज आया सामने ( ETV Bharat Alwar )

अलवर: शहर के वैशाली नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत खुदनपुरी गांव में दो सगी बहनें खेलते–खेलते एक कार में बैठ गई. इस दौरान कार का गेट बंद हो गया. इसके चलते कार में दम घुटने से दोनों की मौत हो गई. घटना के दौरान पिता अपनी दुकान पर काम करने गया हुआ था. इस घटना से करीब 4 साल पहले बच्चियों की मां की भी साइलेंट अटैक से मौत हो गई थी. वैशाली नगर थानाप्रभारी गुरु दत्त सैनी ने बताया कि थाना क्षेत्र अंतर्गत विनोद कुमार मोटर्स वर्कशॉप पर एक कार रिपेयरिंग के लिए खड़ी थी. जिसमें दोनों बच्चियां खेलते–खेलते जाकर बैठ गई. उन्होंने बताया कि बच्चियों के बैठने के बाद गाड़ी का गेट बंद हो गया, जो बच्चियों से खुल नहीं पाया. जिससे उनका दम घुट गया और बच्चियां गाड़ी में बेहोश हो गई. उन्होंने बताया कि बच्चियों के पिता हेयर कटिंग की दुकान करते हैं. जब पिता घर पहुंचे और बच्ची घर नहीं मिली, तो उन्हें ढूंढने की कोशिश की. आसपास के लोगों ने पिता को बताया कि दोनों बच्चियां कार के पास खेल रही थीं. पिता ने जब कार के पास जाकर देखा, तो दोनों बच्चियां अचेत अवस्था में मिली. इस पर पिता ने चेक किया, तो बच्चियां दम तोड़ चुकी थीं. पढ़ें: गर्मी में पिता की कार में डेढ़ घंटे तक लॉक रहा 3 साल का बेटा, दम घुटने से हुई मौत