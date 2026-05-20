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दर्दनाक ! खेल–खेल में कार में बैठी दो बच्चियां, दम घुटने से मौत, 4 साल पहले छूट गया था मां का साथ

दोनों बच्चियों की मां की भी करीब 4 साल पहले साइलेंट अटैक से मौत हो गई थी.

CCTV footage surfaces
सीसीटीवी फुटेज आया सामने (ETV Bharat Alwar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 20, 2026 at 4:49 PM IST

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Updated : May 20, 2026 at 4:58 PM IST

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अलवर: शहर के वैशाली नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत खुदनपुरी गांव में दो सगी बहनें खेलते–खेलते एक कार में बैठ गई. इस दौरान कार का गेट बंद हो गया. इसके चलते कार में दम घुटने से दोनों की मौत हो गई. घटना के दौरान पिता अपनी दुकान पर काम करने गया हुआ था. इस घटना से करीब 4 साल पहले बच्चियों की मां की भी साइलेंट अटैक से मौत हो गई थी.

वैशाली नगर थानाप्रभारी गुरु दत्त सैनी ने बताया कि थाना क्षेत्र अंतर्गत विनोद कुमार मोटर्स वर्कशॉप पर एक कार रिपेयरिंग के लिए खड़ी थी. जिसमें दोनों बच्चियां खेलते–खेलते जाकर बैठ गई. उन्होंने बताया कि बच्चियों के बैठने के बाद गाड़ी का गेट बंद हो गया, जो बच्चियों से खुल नहीं पाया. जिससे उनका दम घुट गया और बच्चियां गाड़ी में बेहोश हो गई. उन्होंने बताया कि बच्चियों के पिता हेयर कटिंग की दुकान करते हैं. जब पिता घर पहुंचे और बच्ची घर नहीं मिली, तो उन्हें ढूंढने की कोशिश की. आसपास के लोगों ने पिता को बताया कि दोनों बच्चियां कार के पास खेल रही थीं. पिता ने जब कार के पास जाकर देखा, तो दोनों बच्चियां अचेत अवस्था में मिली. इस पर पिता ने चेक किया, तो बच्चियां दम तोड़ चुकी थीं.

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बच्चों ने निकलने की भी की कोशिश: उन्होंने बताया कि मृतका की पहचान टीना (8) व लक्ष्मी (5) के रूप में हुई है. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा. मृतक बच्चियों के पिता रमेश कुमार ने बताया कि वह डीग जिले के बेढम क्षेत्र का निवासी है. फिलहाल अलवर जिले के खुदनपुरी में रहते हैं. उन्होंने बताया कि उनकी दो बेटियां है, जो बुधवार को खेलते–खेलते एक कार में बैठ गई. जब वह दुकान से किसी काम से घर आया, तो बच्चियां नहीं मिली. पड़ोसियों से पूछा, तो लोगों ने कार में खेलने की बात कही. कार में देखा तो दोनों अचेत अवस्था में पड़ी थीं. बच्चों ने निकलने की कोशिश भी की थी. उन्होंने बताया कि वह सुबह अपनी बच्चियों को खाना खिलाकर दुकान पर गया था. दोपहर में जब लौटा, तब तक यह हादसा हो गया. इसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी. रमेश ने बताया कि दोनों बच्चियों की मां की भी करीब 4 साल पहले साइलेंट अटैक से मौत हो गई थी.

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सीसीटीवी वीडियो आया सामने: बच्चियों के साथ हुए हादसे के बाद घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है. जहां सड़क के किनारे खड़ी हुई कार के पास दो बच्चियों खेलती हुई पहुंची और गेट खोलकर उसमें बैठने की कोशिश की. कुछ देर बाद दोनों ही बच्चियां आगे की ओर से गाड़ी के अंदर जाकर बैठ गई. जिसके बाद यह हादसा हो गया. फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवा रही है. इसके बाद बच्चियों के शव परिजनों को सौंपे जाएंगे.

Last Updated : May 20, 2026 at 4:58 PM IST

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कार में लॉक रहीं दो बच्चियां
KIDS LOCKED INSIDER CAR IN ALWAR
CCTV OF KIDS LOCKED IN CAR
KIDS DIED OF SUFFOCATION IN CAR

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