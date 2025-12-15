IED ब्लास्ट में 2 जवान जख्मी, बीजापुर में डीआरजी और कोबरा बटालियन सर्चिंग पर निकली थी
धमाका उस वक्त हुआ जब संयुक्त पार्टी पिल्लूर - कांडलापरती क्षेत्र में एंटी नक्सल अभियान पर जंगल गई थी.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : December 15, 2025 at 3:16 PM IST
बीजापुर: थाना फरेसगढ़ में नक्सलियों द्वारा लगाए गए इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) में धमाका होने से CRPF की कोबरा यूनिट के 2 कमांडो जख्मी हो गए. एंटी नक्सल ऑपरेशन से जुड़े अधिकारी ने बताया कि यह घटना रविवार दोपहर को हुई, जब सुरक्षाकर्मियों की एक ज्वाइंट टीम फरसेगढ़ पुलिस स्टेशन इलाके में नक्सल विरोधी ऑपरेशन पर निकली थी.
IED ब्लास्ट में 2 जवान जख्मी
एंटी नक्सल ऑपरेशन से जुड़े अधिकारी ने बताया कि इस ऑपरेशन में स्पेशल टास्क फोर्स और डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड (DRG), जो दोनों राज्य पुलिस की यूनिट हैं, और कोबरा (कमांडो बटालियन फॉर रिजॉल्यूट एक्शन - CRPF की एक एलीट यूनिट) के जवान शामिल थे, और यह ऑपरेशन अभी भी जारी है.
एंटी नक्सल ऑपरेशन पर निकले थे जवान
नक्सल ऑपरेशन से जुड़े अधिकारी ने बताया कि जब पेट्रोलिंग टीम फरसेगढ़-पिल्लूर कंदलापर्ती के जंगल की घेराबंदी कर रही थी, तभी नक्सलियों द्वारा लगाया गया एक IED फट गया, जिससे कोबरा बटालियन के 2 जवान मामूली रूप से जख्मी हो गए. अधिकारी ने बताया कि जख्मी जवानों को रायपुर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत स्थिर और खतरे से बाहर है.
नक्सलियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन तेज
बम धमाके के बाद इलाके में माओवादियों की तलाश में सघन सर्चिंग अभियान चलाया गया है. बीडीएस की टीम जंगल में बमों की भी तलाश कर रही है. फोर्स की कोशिश है कि अगर कहीं और भी बम प्लांट किया गया है तो उसे समय से खोज निकाला जाए. जख्मी जवानों को लेकर अधिकारी ने बताया है कि वो जल्द ही स्वस्थ होकर काम पर लौट सकते हैं.
जख्मी जवानों की हालत स्थिर और खतरे से बाहर
माओवादी अक्सर बस्तर क्षेत्र के अंदरूनी इलाकों में सड़कों, कच्चे रास्तों और जंगलों में IED लगाते हैं, जिसमें बीजापुर सहित सात जिले शामिल हैं, ताकि पेट्रोलिंग के दौरान सुरक्षाकर्मियों को निशाना बनाया जा सके। पहले भी इस क्षेत्र में नक्सलियों द्वारा बिछाए गए ऐसे जालों का शिकार आम नागरिक हो चुके हैं.
बीजापुर पुलिस की अपील
12 दिसंबर को भी एक ग्रामीण महिला बम की चपेट में आ गई थी. जिसके बाद बीजापुर पुलिस ने अपील जारी की थी. पुलिस की ओर से कहा गया था कि किसी भी ग्रामीण को जंगल में कोई संदिग्ध वस्तु दिखे तो तुरंत पुलिस को सूचना दें.
IED ब्लास्ट की बड़ी घटनाएं
10 नवंबर 2025: (सुकमा) आईईडी ब्लास्ट में बीडीएस टीम के 9 डॉग शहीद.
10 नवंबर 2025: (सुकमा) आईईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ का जवान घायल.
13 अक्टूबर 2025: (बीजापुर) भोपालपट्नम में आईईडी ब्लास्ट, एसटीएफ जवान घायल.
10 अक्टूबर 2025: (बीजापुर) IED विस्फोट में बच्चा घायल.
4 अक्टूबर 2025: : (बीजापुर) मद्देड़ थाना क्षेत्र में IED विस्फोट, महिला नक्सली घायल.
29 सितंबर 2025: : (अबूझमाड़) भारी मात्रा में आईईडी बरामद, पांच विस्फोटकों को किया नष्ट.
29 सितंबर 2025: : (बीजापुर) 10 किलो का आईईडी बरामद.
30 अगस्त 2025: : (बीजापुर) गोरना और मनकेली के बीच 10 किलो का आईईडी बरामद.
18 अगस्त 2025: : (बीजापुर) आईईडी ब्लास्ट में जवान शहीद.
14 अगस्त 2025: : (बीजापुर) आईईडी ब्लास्ट में जवान जख्मी.
5 अगस्त 2025: : (बीजापुर) आईईडी ब्लास्ट में ग्रामीण घायल.
20 जुलाई 2025: : (बीजापुर) भोपालपट्टनम में नक्सलियों के आईईडी ब्लास्ट में एक नाबालिग घायल.
14 जुलाई 2025: : (बीजापुर) मद्देड़ थाना क्षेत्र में प्लांट बम पर पड़ा पैर, चार घायल.
2 जुलाई 2025: : (बीजापुर) जंगल में पुटु बीनने के लिए गया ग्रामीण प्रेशर आईईडी की चपेट में आया.
9 जून 2025: : (सुकमा) आईईडी ब्लास्ट में ASP शहीद.
30 मई 2025: (बीजापुर) मद्देड़ नेशनल पार्क में आईईडी ब्लास्ट, 3 ग्रामीण घायल.
6 मई 2025: (बीजापुर) IED ब्लास्ट में CRPF अधिकारी घायल.
26 अप्रैल 2025: (बीजापुर) डीआरजी का जवान IED ब्लास्ट की चपेट में आया.
21 अप्रैल 2025: (बीजापुर) IED ब्लास्ट, सीएएफ जवान शहीद.
9 अप्रैल 2025: (बीजापुर) IED ब्लास्ट, CRPF जवान घायल.
7 अप्रैल 2025: (अबूझमाड़) जंगल में IED ब्लास्ट, एक ग्रामीण घायल.
4 अप्रैल 2025: (नारायणपुर) नक्सलियों का आईईडी ब्लास्ट, 1 की मौत, एक घायल.
30 मार्च 2025: (बीजापुर) नक्सल एनकाउंटर के दूसरे दिन IED ब्लास्ट, महिला की मौत.
28 मार्च 2025: (नारायणपुर) आईईडी ब्लास्ट, बस्तर फाइटर्स का जवान घायल. बीजापुर के चेरपाल पालनार में 45 किलो का IED बरामद.
23 मार्च 2025: (बीजापुर) एसटीएफ की गाड़ी IED ब्लास्ट की चपेट में 2 जवान घायल.
20 मार्च 2025: (बीजापुर) गंगलूर के कुरचोली और भीमाराम 3 आईईडी बरामद. अबूझमाड़ में आईईडी ब्लास्ट, 2 जवान घायल.
7 मार्च 2025: (नारायणपुर) आईईडी ब्लास्ट, मजदूर की मौत, एक घायल.
21 फरवरी 2025: (अबूझमाड़) आईईडी ब्लास्ट, डीआरजी जवान घायल.
15 फरवरी 2025: (बीजापुर) IED ब्लास्ट, जवान घायल.
जनवरी 2025: (नारायणपुर) आईईडी विस्फोट में बीएसएफ के 2 जवान घायल.
16 जनवरी 2025: (बीजापुर) आईईडी विस्फोट, दो कोबरा कमांडो घायल.
12 जनवरी 2025: (सुकमा) आईईडी ब्लास्ट में 10 वर्षीय बच्ची घायल, बीजापुर आईईडी की चपेट में दो पुलिसकर्मी घायल.
10 जनवरी 2025: (नारायणपुर) ओरछा में प्रेशर आईईडी विस्फोट की दो घटनाएं, ग्रामीण की मौत, तीन घायल.
06 जनवरी 2025: (बीजापुर) जिले में एक वाहन को आईईडी ब्लास्ट से उड़ाया, 8 जवान शहीद, ड्राइवर की मौत.
3 जनवरी 2025: नक्सली के लगाए आईईडी की चपेट में आने से डीआरजी के 3 जवान घायल
बीजापुर में नक्सलियों का आईईडी ब्लास्ट, एक महिला घायल
हिड़मा एनकाउंटर के बाद बड़ी साजिश नाकाम, बीजापुर के भैरमगढ़ 10 किलो का कमांड आईईडी डिफ्यूज
बस्तर ओलंपिक: जांबाज DRG जवान की कहानी, IED ब्लास्ट में एक पैर गंवाया, अब तीरंदाज बनकर 'गोल्ड' पर निशाना लगाया