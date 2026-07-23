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कई वर्षों से जिन्हें मान चुके थे मृत, वे सामने आए, तो पहचानना हुआ मुश्किल, आंसू रोकना हुआ मुश्किल

अपना घर आश्रम में दो ऐसे लोगों की देखरेख चल रही थी जो अपने परिवार से 14 और 20 वर्षों से बिछड़े हुए थे.

Raju and Vikram reunited with their respective families
राजू और विक्रम मिले अपने–अपने परिवारों से (Source - Apna Ghar Ashram)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 23, 2026 at 5:56 PM IST

5 Min Read
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भरतपुर: कभी किसी ने उन्हें लापता मान लिया था, तो किसी ने यह स्वीकार कर लिया था कि शायद अब वे इस दुनिया में नहीं रहे. लेकिन गुरुवार को भरतपुर के अपना घर आश्रम में उम्मीद, सेवा और संवेदनाओं ने दो बिछड़े परिवारों को फिर से एक कर दिया. 14 और 20 वर्षों से अपने परिजनों से बिछड़े दो लोग जब अपने परिवारों से मिले, तो आश्रम परिसर भावनाओं से भर उठा. वर्षों का इंतजार, संघर्ष और दर्द खुशी के आंसुओं में बदल गया.

'14 साल बाद मेरा सुहाग वापस मिल गया': आश्रम संस्थापक डॉ बीएम भारद्वाज ने बताया कि उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर निवासी विक्रम उर्फ टिंकू करीब 14 वर्ष पहले मानसिक बीमारी के चलते घर से दिल्ली काम की तलाश में निकले थे. मानसिक उपचार अधूरा रह जाने के कारण उनका परिवार से संपर्क टूट गया. परिजनों ने गुमशुदगी दर्ज कराई, रिश्तेदारों और कई शहरों में तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला. समय बीतने के साथ परिवार ने यह मान लिया कि शायद विक्रम अब जीवित नहीं हैं.

Vikram reunited with his wife and family
विक्रम को फिर मिली पत्नी और परिवार (Source - Apna Ghar Ashram)

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लौटने की उम्मीद लगभग खत्म: उनकी पत्नी निर्मला ने अकेले ही छोटे बच्चों की परवरिश की. मजदूरी और छोटे-मोटे काम कर उन्होंने परिवार को संभाला. वर्षों तक संघर्ष करने के बाद जब बच्चे बड़े हुए तो जिंदगी कुछ संभली, लेकिन पति के लौटने की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी. इसी बीच दिल्ली में अपना घर आश्रम की रेस्क्यू टीम को विक्रम बस स्टैंड पर बेहद गंभीर हालत में मिले. वे कुपोषित थे, चलने-फिरने में असमर्थ थे और टीबी से भी पीड़ित थे. प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें विशेष इलाज और देखभाल के लिए भरतपुर स्थित अपना घर आश्रम भेजा गया. आश्रम में लगातार चिकित्सा, सेवा और स्नेह मिलने से उनकी मानसिक स्थिति में सुधार हुआ. जब उन्होंने अपने गांव और परिवार की जानकारी दी, तो ग्राम प्रधान वासुदेव की मदद से उनके भाई विष्णु तक सूचना पहुंचाई.

Raju reunites with family after years
राजू वर्षों बाद मिला परिवार से (Source - Apna Ghar Ashram)

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मेरा सुहाग मुझे वापस लौटा दिया: शुरुआत में परिवार को विश्वास ही नहीं हुआ. उन्हें लगा कि कहीं कोई भ्रम न हो. लेकिन जब आश्रम से वीडियो कॉल कराई गई और वर्षों बाद विक्रम को जीवित देखा तो पूरे परिवार की आंखें नम हो गईं. अगले ही दिन पत्नी निर्मला, भाई विष्णु और अन्य परिजन भरतपुर पहुंचे. पति-पत्नी जैसे ही आमने-सामने आए, दोनों की आंखों से आंसू बह निकले. आश्रम में मौजूद हर व्यक्ति इस भावुक पल का साक्षी बना. निर्मला ने कहा कि मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी. लगा था कि अब ये इस दुनिया में नहीं हैं. अपना घर आश्रम ने मेरा सुहाग मुझे वापस लौटा दिया. अब मुझे जीवन में और कुछ नहीं चाहिए.

20 साल बाद राजू पहुंचे अपने घर: दूसरी कहानी मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा निवासी राजू की है. करीब 20 वर्ष पहले वे घर से बिना बताए निकल गए थे. वर्ष 2019 में उन्हें सूरत से रेस्क्यू कर अपना घर आश्रम, भरतपुर लाया गया. यहां वर्षों तक उनका इलाज, देखभाल और पुनर्वास किया गया. स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति में सुधार आने के बाद उन्होंने अपने भाई, बहनों और गांव की जानकारी दी. पुनर्वास टीम ने प्रयास कर उनके भाई गोपी और अन्य परिजनों तक सूचना पहुंचाई.

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सभी की आंखें भर आईं: जब गुरुवार को परिवार आश्रम पहुंचा, तो समय का लंबा अंतराल इतना बड़ा था कि पहली नजर में कोई भी एक-दूसरे को पहचान नहीं पाया. लेकिन राजू ने अपने भाई-बहनों और रिश्तेदारों के नाम बताए. परिजनों ने भी पारिवारिक संबंधों की पुष्टि की. बातचीत के बाद यह स्पष्ट हो गया कि वे वास्तव में एक ही परिवार के सदस्य हैं. इसके बाद वर्षों की दूरी पलभर में खत्म हो गई. गले मिलते ही सभी की आंखें भर आईं और परिवार राजू को अपने साथ छिंदवाड़ा लेकर रवाना हो गया.

दोनों परिवारों ने अपना घर आश्रम की चिकित्सा व्यवस्था, पुनर्वास कार्य और मानवीय सेवा की सराहना की. राजू के चचेरे भाई विद्यानंद ने कहा कि हमने कभी नहीं सोचा था कि इस दुनिया में ऐसी संस्था भी होगी, जो जिनका कोई नहीं होता, उन्हें अपने परिवार की तरह अपनाती है. अपना घर वास्तव में इंसानियत की मिसाल है. ऐसे आश्रम देश के हर शहर में होने चाहिए. आश्रम प्रशासन ने आवश्यक दस्तावेजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद दोनों प्रभुजनों को सम्मानपूर्वक उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया.

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भरतपुर में अपना घर आश्रम
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