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नेपाल हेलिकॉप्टर हादसे में मारे गए चेन्नई के पर्यटक का शव वापस लाने के प्रयास तेज

नेपाल में लैंडिंग के समय दो हेलिकॉप्टर आपस में टकराए ( ANI )

चेन्नई: नेपाल में माउंट एवरेस्ट पर दो हेलिकॉप्टरों के बीच टक्कर की घटना में चेन्नई के एक पर्यटक की मौत हो गई. अब उसके शव को उसके गृहनगर लाने की कोशिशें जारी है. नेपाल के सोलुखुम्बु जिले में फेरिचे पहाड़ की रेंज, दुनिया भर में मशहूर माउंट एवरेस्ट के मुख्य ट्रेकिंग रूट पर है.

लगभग 4300 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद यह इलाका, माउंट एवरेस्ट जाने वाले टूरिस्ट और ट्रेकर्स के लिए एक बड़ा स्टॉपओवर है. इन ऊंचाई वाले इलाकों में जहां सड़क ट्रांसपोर्ट मौजूद नहीं है, टूरिस्ट, ट्रेकर्स और जरूरी सामान ले जाने के लिए अक्सर हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाता है.

इस स्थिति में मंगलवार (3 नवंबर) को लगभग 8 बजे एक फिशटेल एयर हेलिकॉप्टर, जो पर्यटकों को फेरिचे क्षेत्र में हेलीपैड तक पहुंचा रहा था, और एक एयर डायनेस्टी हेलिकॉप्टर, जो लुक्ला क्षेत्र से कार्गो ले जा रहा था, ने एक ही समय में उतरने का प्रयास किया. चेन्नई के रहने वाले एक व्यक्ति की मौत हो गई. दोनों हेलिकॉप्टर हेलीपैड से करीब 10 फीट ऊपर थे, तभी वे आपस में टकरा गए, जिससे दोनों गिर गए और डैमेज हो गए. हादसे में फिशटेल एयर हेलिकॉप्टर में सफर कर रहे चेन्नई के ओल्ड वाशरमैनपेट के रहने वाले वसंत कुमार बलरामरामाडु (47) की मौके पर ही मौत हो गई. उनके साथी यात्री न्यूजीलैंड में रहने वाले भारतीय मूल के शैलेश कुमार पटेल (49) और हेलिकॉप्टर के पायलट, रवींद्र प्रजापति गंभीर रूप से घायल हो गए. एयर डायनेस्टी हेलीकॉप्टर का पायलट बाल-बाल बच गया. हादसे के बाद इलाके के लोगों ने तुरंत बचाव का काम शुरू कर दिया. बचाव दल मौके पर पहुंचे, घायलों को बचाया और उन्हें हेलिकॉप्टर से काठमांडू घाटी के नेपाल मेडिसिटी हॉस्पिटल भेजा. इसके बाद मृतक वसंत कुमार की बॉडी को पहले लुक्ला इलाके में ले जाया गया. वहां से उसे पोस्टमार्टम समेत दूसरे प्रोसेस के लिए काठमांडू के त्रिभुवन यूनिवर्सिटी टीचिंग हॉस्पिटल ले जाया गया. पोस्टमार्टम और कानूनी प्रोसेस पूरे होने के बाद उनकी बॉडी को भारत लाने का इंतजाम किया जा रहा है.