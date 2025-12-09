ETV Bharat / bharat

पुलिस ताकती रह गई, आग से तबाह गोवा नाइट क्लब के मालिक थाईलैंड निकल गए !

नई दिल्ली: गोवा के एक नाइट क्लब के फरार मालिक सौरभ और गौरव लूथरा के थाईलैंड के फुकेट पहुंचने का शक है. गोवा के नाइट क्लब में आग लगने से 25 लोग मारे गए थे. गोवा पुलिस के एक अधिकारी ने सोमवार को बताया कि वे आग लगने के पांच घंटे के अंदर ही पूरी तरह से भाग निकले.

जब पुलिस सोमवार को दोनों भाइयों की तलाश में नाकाम रही, तो गोवा के जांचकर्ताओं की एक रेडिंग पार्टी ने दिल्ली में उनके घरों की दीवारों पर नोटिस चिपका दिए.

पुलिस ने 'बर्च बाय रोमियो लेन' क्लब के मालिकों के खिलाफ इंटरपोल नोटिस जारी करने के लिए CBI से भी संपर्क किया है, क्योंकि दोनों आधी रात को लगी आग के बाद गिरफ्तारी या पूछताछ से बचने के लिए रविवार सुबह 5.30 बजे फुकेट के लिए इंडिगो की फ्लाइट में सवार हुए थे. लूथरा भाइयों के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर (LOC) रविवार शाम को जारी किया गया था, जब वे रविवार सुबह करीब 5 बजे थाईलैंड के लिए उड़ान भर चुके थे.

सोमवार को, गोवा पुलिस ने आरोपी भरत कोहली को दिल्ली से ट्रांजिट रिमांड पर लिया, ताकि उसे उस पश्चिमी राज्य में लाया जा सके, जहां यह हादसा हुआ था. अंजुना पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने कहा कि पीड़ितों का पोस्टमार्टम सोमवार को पूरा हो गया, जिसके बाद शव उनके रिश्तेदारों को सौंप दिए गए. क्लब में आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई, जिसमें चार टूरिस्ट और 14 स्टाफ मेंबर शामिल हैं.