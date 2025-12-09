ETV Bharat / bharat

पुलिस ताकती रह गई, आग से तबाह गोवा नाइट क्लब के मालिक थाईलैंड निकल गए !

गोवा पुलिस के एक अधिकारी ने सोमवार को बताया कि क्लब मालिक आग लगने के पांच घंटे के अंदर ही भाग निकले.

Goa Night Club Tragedy
आग से तबाह हुआ गोवा का नाइट क्लब. (IANS)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 9, 2025 at 10:01 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: गोवा के एक नाइट क्लब के फरार मालिक सौरभ और गौरव लूथरा के थाईलैंड के फुकेट पहुंचने का शक है. गोवा के नाइट क्लब में आग लगने से 25 लोग मारे गए थे. गोवा पुलिस के एक अधिकारी ने सोमवार को बताया कि वे आग लगने के पांच घंटे के अंदर ही पूरी तरह से भाग निकले.

जब पुलिस सोमवार को दोनों भाइयों की तलाश में नाकाम रही, तो गोवा के जांचकर्ताओं की एक रेडिंग पार्टी ने दिल्ली में उनके घरों की दीवारों पर नोटिस चिपका दिए.

पुलिस ने 'बर्च बाय रोमियो लेन' क्लब के मालिकों के खिलाफ इंटरपोल नोटिस जारी करने के लिए CBI से भी संपर्क किया है, क्योंकि दोनों आधी रात को लगी आग के बाद गिरफ्तारी या पूछताछ से बचने के लिए रविवार सुबह 5.30 बजे फुकेट के लिए इंडिगो की फ्लाइट में सवार हुए थे. लूथरा भाइयों के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर (LOC) रविवार शाम को जारी किया गया था, जब वे रविवार सुबह करीब 5 बजे थाईलैंड के लिए उड़ान भर चुके थे.

सोमवार को, गोवा पुलिस ने आरोपी भरत कोहली को दिल्ली से ट्रांजिट रिमांड पर लिया, ताकि उसे उस पश्चिमी राज्य में लाया जा सके, जहां यह हादसा हुआ था. अंजुना पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने कहा कि पीड़ितों का पोस्टमार्टम सोमवार को पूरा हो गया, जिसके बाद शव उनके रिश्तेदारों को सौंप दिए गए. क्लब में आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई, जिसमें चार टूरिस्ट और 14 स्टाफ मेंबर शामिल हैं.

सात पीड़ितों की पहचान अभी कन्फर्म नहीं हुई है। छह लोग घायल हुए हैं और उनका इलाज चल रहा है. एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि क्लब 'बर्च बाय रोमियो लेन' अरपोरा नदी के बैकवाटर के पास है और इसमें आने-जाने का रास्ता पतला है, यही एक वजह है कि पीड़ित समय पर आग से बाहर नहीं निकल पाए.

आग रविवार आधी रात के आसपास क्लब में लगी, जो बागा इलाके में है. यह इलाका गोवा के सबसे ज़्यादा जाने वाले बीच में से एक के पास होने की वजह से बहुत भीड़ खींचता है. इस बीच, मामले से जुड़े चार गिरफ्तार लोगों को रविवार देर रात बर्देज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश किया गया.

कोर्ट ने चारों मैनेजरों को 6 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया. वे अभी अंजुना पुलिस स्टेशन के लॉक-अप में हैं और उनसे आग लगने की घटना और लापता मालिकों के बारे में करीब आठ घंटे तक पूछताछ की गई है.

वहीं रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया और हर मरने वाले के परिवार को 2 लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये देने का ऐलान किया. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, शक है कि आग कैंपस के अंदर सिलेंडर फटने से लगी.

ये भी पढ़ें - नाइट क्लबों में कैसे होते हैं सुरक्षा के उपाय, क्यों हो जाती है अग्निकांड में मौतें, जानें दुनियाभर के दर्दनाक हादसों को

TAGGED:

SAURABH AND GAURAV LUTHRA
PHUKET
गोवा नाइट क्लब
बर्च बाय रोमियो लेन
GOA NIGHT CLUB TRAGEDY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.