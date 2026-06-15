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शिवमोग्गा में स्कूल कैंपस में गिर पड़ा छात्र, इलाज के लिए ले जाते समय हुई मौत

स्कूल टीचर ने कहा कि, स्कूल से निकलते समय त्रिलोक अचानक गिर गया था. इलाज के लिए ले जाते समय उसकी मौत हो गई.

1st grade student died after collapsing on the school premises in Shivamogga-
प्रतीकात्मक तस्वीर (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 15, 2026 at 7:08 PM IST

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शिवमोग्गा: कर्नाटक के शिवमोग्गा जिले के सागर तालुक के हलासासी सरकारी स्कूल में 13 जून को पहली कक्षा के एक छात्र की स्कूल के मैदान में गिरने से मौत हो गई.

मरने वाले लड़के की पहचान त्रिलोक जैन (6) के तौर पर हुई है. त्रिलोक शाम को स्कूल से घर जाने के लिए मैदान में खड़ा था. इसी दौरान वह अचानक गिर गया. स्कूल के शिक्षकों ने तुरंत उसकी मदद की.

बाद में, उसे एक स्थानीय प्राइवेट क्लिनिक ले जाया गया. वहां कोई डॉक्टर नहीं था, इसलिए इलाज के लिए कुंदापुर (उडुपी) के एक अस्पताल ले जाते समय लड़के ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया.

त्रिलोक, हलासासी के पास के गांव कोडनावल्ली के रहने वाले गौतम जैन और शिल्पा का बेटा था. उसे 1 जून को स्कूल में दाखिला मिला था. उसकी मां शिल्पा पिछले 8 साल से हलासासी स्कूल में गेस्ट टीचर के तौर पर काम कर रही थीं. छोटे लड़के की अचानक मौत से न सिर्फ माता-पिता बल्कि पूरा गांव गम में डूब गया है. स्कूल के टीचर और दूसरे बच्चे इस घटना से सदमे में हैं.

शिक्षकों ने क्या कहा
त्रिलोक की मौत के बारे में ईटीवी भारत से फोन पर बात करते हुए स्कूल टीचर चंद्रप्पा ने कहा कि, उस दिन स्कूल से निकलते समय त्रिलोक अचानक गिर गया. फिर, अपने चेहरे पर थोड़ा पानी डालने के बाद, वह उठा और कहा कि उसे टॉयलेट जाना है. उसके बाद दोस्त उसे टॉयलेट ले गए. लेकिन काफी देर तक जब बच्चा बाहर नहीं आया तो शिक्षक और वहां मौजूद लोग उसे देखने गए. वह टॉयलेट में थका हुआ पड़ा हुआ था.

शिक्षक ने बताया कि, फोन करने पर भी एंबुलेंस समय पर नहीं पहुंची. बाद में, वे लोग उसे दूसरी गाड़ी से कुंदापुर ले जा रहे थे. लेकिन रास्ते में ही बच्चे की मौत हो गई. जब उन्होंने इस बारे में पूछताछ की, तो पता चला कि उसे शुरू से ही दिल से जुड़ी दिक्कतें थीं. इस वजह से, शक है कि त्रिलोक की मौत हार्ट अटैक से हुई होगी.

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