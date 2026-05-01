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आंख खुली नहीं और लग गया जोर का झटका, इतने बढ़ गए गैस सिलेंडर के दाम

हैदराबाद: मई का पहला दिन और आम जनता को जोर का झटका लग गया है. देश की तेल कंपनियों ने आज शुक्रवार 1 मई 2026 को गैस सिलेंडर के दामों में वृद्धि कर दी है. ताजा जानकारी के मुताबिक नए रेट्स आज से लागू हो गए हैं.

सरकारी ऑयल कंपनियों ने 19 किग्रा. वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में बेतहाशा वृद्धि (LPG Cylinder Price Hike) की है. कंपनियों ने प्रति सिलेंडर करीब 993 रुपये की बढ़ोत्तरी की है. वहीं, घरेलू गैस सिलेंडर के दामों को यथावत रखा गया है.