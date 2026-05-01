ETV Bharat / bharat

आंख खुली नहीं और लग गया जोर का झटका, इतने बढ़ गए गैस सिलेंडर के दाम

सरकारी ऑयल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को दाम संशोधित करती हैं. नए रेट्स आज से लागू हो गए हैं.

COMMERCIAL LPG CYLINDER PRICE
बढ़ गए गैस सिलेंडर के दाम (IANS)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 1, 2026 at 6:51 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: मई का पहला दिन और आम जनता को जोर का झटका लग गया है. देश की तेल कंपनियों ने आज शुक्रवार 1 मई 2026 को गैस सिलेंडर के दामों में वृद्धि कर दी है. ताजा जानकारी के मुताबिक नए रेट्स आज से लागू हो गए हैं.

सरकारी ऑयल कंपनियों ने 19 किग्रा. वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में बेतहाशा वृद्धि (LPG Cylinder Price Hike) की है. कंपनियों ने प्रति सिलेंडर करीब 993 रुपये की बढ़ोत्तरी की है. वहीं, घरेलू गैस सिलेंडर के दामों को यथावत रखा गया है.

अपडेट जारी....

TAGGED:

19KG LPG CYLINDER PRICE UPDATE
COMMERCIAL LPG CYLINDER
कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम
COMMERCIAL LPG CYLINDER PRICE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.