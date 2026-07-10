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1996 श्रीनगर हिंसा मामला: NIA ने शब्बीर अहमद शाह, सैयद अली गिलानी, अन्य 4 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की

श्रीनगर: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने शुक्रवार को अलगाववादी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के छह सीनियर नेताओं के खिलाफ 1996 में भीड़ की हिंसा से जुड़े एक मामले में आरोप पत्र दाखिल (चार्जशीट फाइल) किया है. एजेंसी ने श्रीनगर में एक जनाजे के जुलूस के दौरान पुलिसवालों पर क्रिमिनल साजिश और अंधाधुंध फायरिंग का आरोप लगाया है.

चार्जशीट आज जम्मू में एनआईए स्पेशल कोर्ट के सामने केस दाखिल की गई. शब्बीर अहमद शाह, सैयद अली गिलानी, अब्दुल गनी लोन, मोहम्मद याकूब वकील उर्फ ​​मोहम्मद याकूब वकील, जाविद अहमद मीर और शकील अहमद बख्शी के खिलाफ ये आरोप पत्र दाखिल किया गया है.

जांच एजेंसी के मुताबिक, सभी छह लोगों पर रणबीर पीनल कोड, 1989 के संबंधित नियमों के तहत आपराधिक साजिश, हत्या की कोशिश, दंगा और सरकारी कर्मचारियों पर हमला करने के साथ-साथ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 13 के तहत आरोप लगाए गए हैं.

एजेंसी ने कहा कि गिलानी, लोन और वकील के खिलाफ आरोप कम कर दिए गए हैं क्योंकि कार्रवाई के दौरान उनकी मौत हो गई. हालांकि, एनआईए ने कहा कि चार्जशीट में क्रिमिनल साजिश में उनकी भूमिका और गैर-कानूनी तरीके से इकट्ठा होने का एक ही मकसद, साथ ही सबूत भी साफ तौर पर साबित हुए हैं.

यह मामला 17 जुलाई, 1996 को श्रीनगर में नाज क्रॉसिंग पर मारे गए आतंकवादी हिलाल अहमद बेग के जनाजे के जुलूस के दौरान हुई हिंसा से जुड़ा है. एजेंसी के मुताबिक, उसकी जांच में पाया गया कि छह आरोपियों ने गैर-कानूनी तरीके से इकट्ठा होकर पुलिसवालों के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसा भड़काई थी.

एनआईए ने आरोप लगाया कि हथियारबंद आतंकवादी जनाजे के जुलूस में शामिल हो गए थे, जिसे आरोपी अलगाववादी नेताओं ने मिलकर नेतृत्व किया था. इस दौरान उन्होंने पुलिसवालों पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं. इस घटना में कई पुलिस अधिकारी घायल हो गए, जबकि भारी पत्थरबाजी के दौरान सरकारी गाड़ियों को काफी नुकसान हुआ.