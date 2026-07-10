1996 श्रीनगर हिंसा मामला: NIA ने शब्बीर अहमद शाह, सैयद अली गिलानी, अन्य 4 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की
एनआईए ने 1996 श्रीनगर हिंसा मामले में शब्बीर अहमद शाह, सैयद अली गिलानी और 4 अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है.
Published : July 10, 2026 at 4:53 PM IST
श्रीनगर: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने शुक्रवार को अलगाववादी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के छह सीनियर नेताओं के खिलाफ 1996 में भीड़ की हिंसा से जुड़े एक मामले में आरोप पत्र दाखिल (चार्जशीट फाइल) किया है. एजेंसी ने श्रीनगर में एक जनाजे के जुलूस के दौरान पुलिसवालों पर क्रिमिनल साजिश और अंधाधुंध फायरिंग का आरोप लगाया है.
चार्जशीट आज जम्मू में एनआईए स्पेशल कोर्ट के सामने केस दाखिल की गई. शब्बीर अहमद शाह, सैयद अली गिलानी, अब्दुल गनी लोन, मोहम्मद याकूब वकील उर्फ मोहम्मद याकूब वकील, जाविद अहमद मीर और शकील अहमद बख्शी के खिलाफ ये आरोप पत्र दाखिल किया गया है.
जांच एजेंसी के मुताबिक, सभी छह लोगों पर रणबीर पीनल कोड, 1989 के संबंधित नियमों के तहत आपराधिक साजिश, हत्या की कोशिश, दंगा और सरकारी कर्मचारियों पर हमला करने के साथ-साथ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 13 के तहत आरोप लगाए गए हैं.
एजेंसी ने कहा कि गिलानी, लोन और वकील के खिलाफ आरोप कम कर दिए गए हैं क्योंकि कार्रवाई के दौरान उनकी मौत हो गई. हालांकि, एनआईए ने कहा कि चार्जशीट में क्रिमिनल साजिश में उनकी भूमिका और गैर-कानूनी तरीके से इकट्ठा होने का एक ही मकसद, साथ ही सबूत भी साफ तौर पर साबित हुए हैं.
यह मामला 17 जुलाई, 1996 को श्रीनगर में नाज क्रॉसिंग पर मारे गए आतंकवादी हिलाल अहमद बेग के जनाजे के जुलूस के दौरान हुई हिंसा से जुड़ा है. एजेंसी के मुताबिक, उसकी जांच में पाया गया कि छह आरोपियों ने गैर-कानूनी तरीके से इकट्ठा होकर पुलिसवालों के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसा भड़काई थी.
एनआईए ने आरोप लगाया कि हथियारबंद आतंकवादी जनाजे के जुलूस में शामिल हो गए थे, जिसे आरोपी अलगाववादी नेताओं ने मिलकर नेतृत्व किया था. इस दौरान उन्होंने पुलिसवालों पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं. इस घटना में कई पुलिस अधिकारी घायल हो गए, जबकि भारी पत्थरबाजी के दौरान सरकारी गाड़ियों को काफी नुकसान हुआ.
एजेंसी ने एक बयान में कहा, "RC-01/2026/NIA/JMU केस में एनआईए की जांच के मुताबिक, चार्जशीटेड हुर्रियत नेताओं ने सक्रिय रूप से हिंसा भड़काई थी, भारत विरोधी, पाकिस्तान समर्थक और अलगाववादी नारे लगाए थे. उन्होंने हथियारबंद संघर्ष की वकालत करते हुए भड़काऊ भाषण दिए थे." एनआईए ने आगे आरोप लगाया कि उसकी जांच से पता चला है कि हिंसा अचानक नहीं हुई थी, बल्कि एक बड़ी साजिश का हिस्सा थी.
NIA ने कहा, "एंटी-टेरर एजेंसी की बारीकी से की गई जांच से यह साफ पता चला कि भीड़ की हिंसा हुर्रियत नेतृत्व की एक बड़ी, पहले से प्लान की गई आपराधिक साजिश का हिस्सा थी. इसका मकसद जनाजे के जुलूस को अलगाववादी सोच फैलाने, भारत सरकार के खिलाफ लोगों का समर्थन जुटाने, सार्वजनिक तौर पर अशांति फैलाने और कानून लागू करने वाली एजेंसियों के खिलाफ हिंसा भड़काने के लिए एक मंच के तौर पर इस्तेमाल करना था, साथ ही जम्मू-कश्मीर में हुर्रियत की ताकत दिखाना था."
इस मामले में एफआईआर असल में 1996 में घटना वाले दिन श्रीनगर के शेरगढ़ी पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी. गृह मंत्रालय ने एनआईए को अप्रैल 2026 में जांच अपने हाथ में लेने का निर्देश दिया. चार्जशीट दाखिल करने से लगभग तीन महीने पहले एजेंसी ने मामले में शब्बीर अहमद शाह की कस्टडी हासिल की थी.
अप्रैल में, शाह को दिल्ली की एक कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद दिल्ली से जम्मू लाया गया था. बाद में उसे जम्मू में एनआईए स्पेशल कोर्ट के सामने पेश किया गया, जिसने उसे जांच के लिए 10 दिनों के लिए एजेंसी की कस्टडी में भेज दिया.
शाह के परिवार ने तब पुष्टि किया था कि उसे एनआईए की हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन कहा कि कोर्ट की कार्रवाई के बाद वे उससे बात नहीं कर पाए.
यह मामला 17 जुलाई, 1996 को श्रीनगर में एक जनाजे के जुलूस के दौरान हिंसा भड़कने के बाद दर्ज की गई एफआईआर से जुड़ा है. सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि घटना के दौरान हथियारबंद आतंकवादियों ने पुलिसवालों पर गोलियां चलाईं, जिसमें कई अधिकारी घायल हो गए. एनआईए ने कहा कि मामले की जांच जारी है.
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