1984 दंगा बरसी: एक तरफ राहुल की महारैली, दूसरी तरफ सिखों का आक्रोश; दिल्ली की सड़कों पर गूंजा इंसाफ का नारा
साल 1984 के सिख विरोधी दंगों की बरसी पर रविवार को दिल्ली की सड़कों पर आक्रोश, दर्द और इंसाफ की मांग का अनोखा सैलाब दिखा.
Published : November 1, 2026 at 5:02 PM IST
नई दिल्ली: 1 नवंबर 2026 को दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और INDIA ब्लॉक की 'वोट बचाओ देश बचाओ' महारैली के विरोध में भारतीय जनता पार्टी (BJP) और 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों ने दिल्ली के हरि नगर से तिलक नगर तक पदयात्रा निकाली. तारीख 1 नवंबर, एक ऐसा दिन जो देश की राजधानी दिल्ली के इतिहास में स्याह पन्नों की तरह दर्ज है. साल 1984 के सिख विरोधी दंगों की बरसी पर रविवार को दिल्ली की सड़कों पर आक्रोश, दर्द और इंसाफ की मांग का एक अनोखा सैलाब देखने को मिला.
एक तरफ जहां दंगा पीड़ित आज भी अपनों को खोने का दर्द सीने में दबाए इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर 1 नवंबर के ही दिन रामलीला मैदान में विपक्षी नेताओं के राजनीतिक कार्यक्रम को लेकर लोगों का गुस्सा भड़क उठा. पीड़ितों का आरोप है कि इस संवेदनहीनता ने उनके 40 साल पुराने जख्मों पर फिर से नमक छिड़कने का काम किया है.
हरि नगर से तिलक नगर तक मौन मार्च: मुख्य मांगें और जनसैलाब
रविवार को हरि नगर डिपो पर तड़के से ही लोगों का जमावड़ा शुरू हो गया था. '84 के दंगा पीड़ितों के हक और इंसाफ की मांग को लेकर आयोजित इस पदयात्रा में हजारों की संख्या में सिख समाज के लोग, दंगा पीड़ित परिवार, बीजेपी कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक शामिल हुए.
इस शांतिपूर्ण मौन मार्च की अगुवाई और मौजूदगी में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ-साथ क्षेत्र के कई सांसद, मंत्री और स्थानीय जनप्रतिनिधि शामिल रहे. मार्च हरि नगर डिपो से शुरू होकर तिलक नगर के मुख्य रास्तों से गुजरते हुए तिलक नगर मेट्रो स्टेशन पर समाप्त हुआ.
प्रदर्शनकारियों के हाथों में तख्तियां थीं और चेहरे पर 1984 के नरसंहार का गहरा दर्द. पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य 1984 के दंगों के मुख्य दोषियों को सख्त सजा दिलाना, असली पीड़ितों को उनका वाजिब हक व पुनर्वास मुआवजा देना और सिख समाज के आत्मसम्मान की रक्षा करना था.
प्रत्यक्षदर्शियों का दर्द: "हमारी आंखों के सामने अपनों के गलों में डाले गए थे जलते टायर"
मार्च में शामिल 1984 के प्रत्यक्षदर्शियों और दंगा पीड़ितों ने जब उस दौर के अपने अनुभव साझा किए, तो वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गईं. दिल्ली के निहालविहार से खासतौर पर इस मार्च में शामिल होने आईं एक बुजुर्ग सिख महिला रजनी कौर ने अपना गला रुंधे हुए बताया कि हम सिर्फ इसलिए आए हैं ताकि अपने उन शहीदों और पीड़ितों को याद कर सकें, जिन्हें आज ही के दिन 1984 में मार दिया गया था. वो दिन हमें आज भी याद आता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं.
"नाना की हत्या हुई थी, पूरा परिवार आज सड़कों पर है"
हरि नगर डिपो पर अपने पूरे परिवार और पड़ोसियों के साथ पहुंचे पीड़ित हेमंत हांडा का गुस्सा भी साफ झलक रहा था. हेमंत ने बताया कि 1984 के दंगों में उनके ननिहाल का हंसता-खेलता परिवार तबाह हो गया था और उनके नाना जी की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी.
हेमंत हांडा ने बताया कि 1984 में मेरे खुद के नाना का कत्ल हुआ था। जिस सरकार ने उस दौर में हमारा कभी साथ नहीं दिया, आज वही लोग हमारे इस शोक दिवस पर अपनी रैलियां करने बैठे हैं. इसी विरोध में हमारा पूरा परिवार, हमारे सारे पड़ोसी और सुभाष नगर के लोग विधायक श्याम शर्मा की अध्यक्षता में इस मौन यात्रा में शामिल हुए हैं.
राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर सीधा हमला बोलते हुए हेमंत बताया कि यह मार्च हरि नगर डिपो से तिलक नगर तक पूरी तरह शांतिपूर्वक और मौन रहेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि कांग्रेस और राहुल गांधी को थोड़ी शर्म आए. कम से कम आज का दिन तो छोड़ देते. आज ही के दिन उनके परिवार के राज में हमारे लोगों का नरसंहार हुआ था, इसी चौक पर टायरों से निर्दोष लोगों को जलाया गया था। हम इस संवेदनहीनता का घोर विरोध करते हैं.
"सिख समाज अपना हक लेना जानता है, बस इंसाफ चाहिए"
जनकपुरी, दिल्ली हाट वजीरनगर के रहने वाले अमरजीत सिंह ने सिख समुदाय की पीड़ा और मांगों को बेहद मजबूती से रेखांकित किया. अमरजीत सिंह ने कहा कि 1984 में जो नुकसान सिखों का हुआ और जिस तरह एक खास कम्युनिटी का जनसंहार किया गया, उसके बारे में पूरा देश जानता है, लेकिन 40 साल बाद भी पीड़ितों को पूर्ण इंसाफ नहीं मिला.
अमरजीत सिंह ने बताया कि हर बार जब चुनाव आते हैं, तो राजनीतिक पार्टियां अपने-अपने फायदे के लिए जाग जाती हैं। लेकिन हमारी डिमांड बिल्कुल साफ है कि जो असली दंगा पीड़ित हैं, उन्हें आज तक सही इंसाफ नहीं मिला है. अगर सरकारें वाकई ईमानदार हैं और सिखों के गौरवशाली इतिहास का सम्मान करती हैं, तो उन्हें आगे आकर सिखों को इंसाफ देना चाहिए और उनका हक उन्हें मिलना चाहिए.
1984 के भयानक मंजर को याद करते हुए अमरजीत ने बताते हैं कि उस समय बहुत बुरा हाल था. हर तरफ से सिखों को घरों से निकाल-निकाल कर मारा जा रहा था, संपत्तियां लूटी जा रही थीं और औरतों के साथ अभद्रता की जा रही थी. रात के अंधेरे में बच्चों तक को डराया और मारा गया, लेकिन सिख समाज अपना इतिहास जानता है और अपना हक लेना भी जानता है. हम किसी राजनीति या कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहते, हम बस अपने समाज और देश के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं.
लोकतंत्र की रक्षा और 1984 की कसक
द्वारका सेक्टर-बी से प्रदर्शन में हिस्सा लेने पहुंचीं सुमन दहिया ने भी 1984 के दौर की कड़वी यादें ताजा कीं. सुमन ने बताया कि उन्होंने बचपन से ही अपने दादा, चाचा और ताऊ से उस दौर के खौफ की कहानियां सुनी हैं, जब सिख परिवारों को अपनी जन्मभूमि और पुश्तैनी मकान छोड़कर रातों-रात भागना पड़ा था.
वह आगे बताती हैं कि बचपन में हमारे बुजुर्ग जो दर्द हमें सुनाते थे, हम उसे आज तक नहीं भूल पाए हैं. आज हम यहां अपने देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए खड़े हैं. जो जुल्म उस वक्त कांग्रेस के शासनकाल में हुए, वैसा दोबारा न हो और हमारे देश का लोकतंत्र सुरक्षित रहे, यही हमारी प्राथमिकता है. देश हमारे लिए सर्वोपरि है.
ये भी पढ़ें :
जनगणना 2027 की तारीखों का ऐलान, शेड्यूल पर डालें नजर, बर्फबारी और चुनावी राज्यों को मिली छूट
CTI ने अब सोनिया गांधी को लिखा पत्र: 1 नवंबर की रैली टालने की अपील की, 10 हजार करोड़ के नुकसान का डर