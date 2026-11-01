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1984 दंगा बरसी: एक तरफ राहुल की महारैली, दूसरी तरफ सिखों का आक्रोश; दिल्ली की सड़कों पर गूंजा इंसाफ का नारा

दिल्ली की सड़कों पर गूंजा इंसाफ का नारा ( Photo Credit; ETV Bharat )

नई दिल्ली: 1 नवंबर 2026 को दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और INDIA ब्लॉक की 'वोट बचाओ देश बचाओ' महारैली के विरोध में भारतीय जनता पार्टी (BJP) और 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों ने दिल्ली के हरि नगर से तिलक नगर तक पदयात्रा निकाली. तारीख 1 नवंबर, एक ऐसा दिन जो देश की राजधानी दिल्ली के इतिहास में स्याह पन्नों की तरह दर्ज है. साल 1984 के सिख विरोधी दंगों की बरसी पर रविवार को दिल्ली की सड़कों पर आक्रोश, दर्द और इंसाफ की मांग का एक अनोखा सैलाब देखने को मिला.

एक तरफ जहां दंगा पीड़ित आज भी अपनों को खोने का दर्द सीने में दबाए इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर 1 नवंबर के ही दिन रामलीला मैदान में विपक्षी नेताओं के राजनीतिक कार्यक्रम को लेकर लोगों का गुस्सा भड़क उठा. पीड़ितों का आरोप है कि इस संवेदनहीनता ने उनके 40 साल पुराने जख्मों पर फिर से नमक छिड़कने का काम किया है.