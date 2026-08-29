ETV Bharat / bharat

सज्जन कुमार की प्रार्थना सभा में क्यों गए भाजपा नेता? दंगा पीड़ितों की नाराजगी से पंजाब में गरमाई सियासत

लुधियाना (पंजाब): कांग्रेस के पूर्व सांसद और 1984 दिल्ली दंगा के दोषी सज्जन कुमार की मौत के बाद की गयी प्रार्थना सभा में बीजेपी नेताओं के शामिल होने पर दंगा पीड़ितों ने कड़ा एतराज जताया है. पीड़ित परिवार ने सवाल उठाया- "चुनावी रैलियों में सिखों को न्याय दिलाने का दावा करने वाली भाजपा के सांसद आखिर एक दोषी की शोकसभा में क्या कर रहे थे?"

दंगा पीड़ित परिवार का कहना था कि सज्जन कुमार की शोकसभा में शामिल होकर इन भाजपा सांसदों ने ऐसा व्यवहार किया है, मानो वे पीड़ितों के पुराने जख्मों पर नमक छिड़क रहे हों. पीड़ितों का यह भी कहना है कि वे भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से मिलने का समय मांग रहे हैं, लेकिन कोई भी उन्हें समय नहीं दे रहा है. इसके साथ ही, उन्होंने आम आदमी पार्टी (AAP) और कांग्रेस पर भी कई गंभीर आरोप लगाए.

दंगा पीड़ितों ने उठाए सवाल

वरिष्ठ अधिवक्ता एच.एस. फुल्का ने सोशल मीडिया पर अपना बयान साझा कर इस घटना की कड़ी निंदा की है. आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता भी इस मुद्दे पर लगातार भाजपा की घेराबंदी कर रहे हैं.

दंगा पीड़ितों का कहना था कि उनकी शिकायतों पर सिर्फ पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के समय ही ध्यान दिया गया था, उसके बाद किसी भी सरकार ने उनलोगों से बात तक नहीं की. उनका आरोप था कि कांग्रेस के शासनकाल में दंगे हुए थे. जब पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनी, तब भी उन्होंने दंगा पीड़ितों को न तो न्याय दिया और ना ही पुनर्वास को लेकर कोई बात की.