ETV Bharat / bharat

19 कैदियों के लिए 56 स्टाफ, जेल का गजब हाल, जानें कहां है ये कारागार

अधिकारियों का कहना है कि पुलिस डिपार्टमेंट के उलट, प्रिजन डिपार्टमेंट में इमरजेंसी ट्रांसफर का कोई सिस्टम नहीं है. इस वजह से स्टाफ को अक्सर अटैचमेंट के जरिए रखा जाता है, बजाय इसके कि उन्हें उन जेलों में भेजा जाए जहाँ तुरंत मैनपावर की जरूरत होती है.

इसके बाद वारंगल में बंद कैदियों को हैदराबाद, करीमनगर, खम्मम और दूसरी जगहों की सेंट्रल और डिस्ट्रिक्ट जेलों में शिफ्ट कर दिया गया. अभी, वारंगल में सिर्फ एक प्रिजनर्स फार्म चल रहा है. कैदियों की संख्या में भारी कमी के बावजूद, स्टाफ की संख्या बहुत ज्यादा बनी हुई है.

यह अजीब स्थिति डिपार्टमेंट में चर्चा का विषय बन गई है और इसे राज्य की जेलों में स्टाफ की तैनाती में असमानता का साफ उदाहरण बताया जा रहा है. पहले वारंगल में एक सेंट्रल जेल थी लेकिन पिछली सरकार के समय जेल की जमीन को सरकारी अस्पताल के लिए देने का फैसला लिया गया था.

हैदराबाद: तेलंगाना जेल डिपार्टमेंट में स्टाफ के बंटवारे में एक अजीब असंतुलन सामने आया है. इससे जेल स्टाफ की तैनाती और प्रशासन पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं. वारंगल प्रिजनर्स फार्म में सिर्फ 19 कैदियों की देखरेख 56 स्टाफ मेंबर कर रहे हैं.

हालांकि अभी वारंगल जेल की देखरेख में चार पेट्रोल पंप चल रहे हैं, जिसके लिए कुछ स्टाफ की तैनाती जरूरी है, लेकिन बड़ी संख्या में कर्मचारी वहीं बने हुए हैं और उन्हें दूसरी कम स्टाफ वाली जेलों में ट्रांसफर नहीं किया जा रहा है. तेलंगाना की सेंट्रल और डिस्ट्रिक्ट जेलों की स्थिति से तुलना करने पर यह असंतुलन और भी ज्यादा साफ हो जाता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक जेल डिपार्टमेंट में मंजूर पदों के मुकाबले 437 पद खाली हैं.

नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के डेटा के अनुसार 2023 के आखिर तक 1973 मंजूर पोस्ट के मुकाबले सिर्फ 1536 स्टाफ ही काम पर थे. पूरे राज्य में अलग-अलग जेलों में 7494 कैदी हैं. इनमें से लगभग 35 परसेंट, यानी लगभग 2028 कैदी, अकेले चेरलापल्ली सेंट्रल जेल में बंद हैं.

यहां हर स्टाफ मेंबर करीब 12 कैदियों की देखरेख के लिए जिम्मेदार है. चंचलगुडा सेंट्रल जेल में भी बोझ बहुत ज्यादा है, जहां एक स्टाफ मेंबर औसतन नौ कैदियों की देखरेख करता है. अधिकारियों का कहना है कि इससे लगातार मुश्किलें आती हैं, खासकर कैदियों को कोर्ट ले जाने और वीडियो कॉन्फ्रेंस जरिए मामले की सुनवाई के समय पेश जैसे कामों में तैनाती.

दूसरी जेलों में भी हालात बेहतर नहीं हैं. संगारेड्डी जेल जिसे अब सेंट्रल जेल में अपग्रेड कर दिया गया है. पहले के डिस्ट्रिक्ट जेल के स्टेटस के हिसाब से भी काफी स्टाफ नहीं है. 618 कैदी और सिर्फ 49 स्टाफ मेंबर होने की वजह से हर स्टाफ को लगभग 13 कैदियों की देखरेख करनी पड़ती है. करीमनगर डिस्ट्रिक्ट जेल में 376 कैदी और 74 स्टाफ मेंबर हैं, यानी हर स्टाफ मेंबर पर औसतन पाँच कैदी हैं. इन बड़े अंतरों ने तेलंगाना प्रिजन्स डिपार्टमेंट में स्टाफ की तैनाती को सही करने की तुरंत जरूरत को सामने लाया है, ताकि सभी जेलों में काम करने की क्षमता और सुरक्षा दोनों पक्की हो सके.