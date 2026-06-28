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19 महीने के बच्चे की कमाल याददाश्त : 170 से अधिक चीजें पहचानता है, इंडिया और इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज

19 महीने के कर्ण परमार की कमाल याददाश्त ( ETV Bharat )

गिर सोमनाथ (गुजरात): आमतौर पर डेढ़ से दो साल के बच्चे बोलना सीखते हैं, लेकिन मूल रूप से जूनागढ़ के और सूरत में रहने वाले कर्ण परमार ने इस उम्र में 170 से अधिक चीजें पहचानकर नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है. डिजिटल स्क्रीन से दूर रहकर फ्लैश कार्ड के जरिए डेवलप की गई शानदार याददाश्त को इंडिया बुक ऑफ रिकार्ड्स और इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने सम्मानित किया है. कमाल की याददाश्त

5 जुलाई, 2024 को जन्मे कर्ण परमार ने सिर्फ 1 साल 8 महीने की उम्र में अपनी अनोखी याददाश्त के दम पर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स (IBR अचीवर) में जगह बनाई. उसके ठीक एक महीने बाद, 1 साल 9 महीने की उम्र में, उसने इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स से सुपर टैलेंटेड किड (वन इन ए मिलियन) का मशहूर टाइटल जीता और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपना टैलेंट दिखाया है. इस सफलता के लिए उसे मेडल और सर्टिफिकेट दिया गया है. इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में बनाई जगह. (ETV Bharat) कम उम्र में बड़ा कारनामा

इतनी कम उम्र में, कर्ण 170 से ज़्यादा चीज़ों को आसानी से पहचान लेता है, जिसमें इंग्लिश अल्फाबेट, फल, सब्जियां, जंगली और पालतू जानवर, पक्षी, गाड़ियां, अलग-अलग शेप, देशों के झंडे और भी बहुत कुछ शामिल है. वह फ्लैश कार्ड के जरिए हर चीज का नाम सही-सही पहचान लेता है. उसकी इस प्रतिभा की आधिकारिक पुष्टि 14 मार्च, 2026 को हुई.