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यमन के लाल सागर में फंसे 19 भारतीय नाविकों को सुरक्षित निकाला गया

यमन में फंसे 19 भारतीय नाविकों को सुरक्षित निकाला गया ( X@IndianinYemen )

नई दिल्ली: यमन के होदेइदा और सना में पिछले दो हफ़्तों से फंसे उन्नीस भारतीय नाविकों को निकाल लिया गया है, वे सभी सुरक्षित हैं और अपने देश वापस जा रहे हैं. यमन में भारतीय दूतावास ने रविवार देर रात यह जानकारी दी.

मिशन ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'सभी नाविक सुरक्षित हैं. उनकी सेहत अच्छी है और वे भारत वापस जा रहे हैं. दूतावास हमारे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने में मदद करने के लिए सभी संबंधित लोगों को उनके कीमती सहयोग और लगातार सपोर्ट के लिए दिल से धन्यवाद देता है.' यह निकासी भारत के यह कहने के कुछ दिनों बाद हुई है कि यमन के तट पर एक घटना में शामिल एक यॉट पर सवार 14 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं.

यह अभी साफ नहीं है कि ये 14 लोग उन 19 नाविकों में शामिल हैं जिन्हें निकाला गया है. 23 अक्टूबर को भारतीय मिशन ने कहा था कि होदेइदा के पास एक यॉट पर सवार सभी 14 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और वह घटना के हालात का पता लगाने के लिए संबंधित पक्षों के संपर्क में है.