यमन के लाल सागर में फंसे 19 भारतीय नाविकों को सुरक्षित निकाला गया
सऊदी सेना ने यमन के तट के पास लाल सागर में युकार आइलैंड के पास भारतीय यॉट को निशाना बनाया था.
Published : November 9, 2026 at 7:52 AM IST
नई दिल्ली: यमन के होदेइदा और सना में पिछले दो हफ़्तों से फंसे उन्नीस भारतीय नाविकों को निकाल लिया गया है, वे सभी सुरक्षित हैं और अपने देश वापस जा रहे हैं. यमन में भारतीय दूतावास ने रविवार देर रात यह जानकारी दी.
मिशन ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'सभी नाविक सुरक्षित हैं. उनकी सेहत अच्छी है और वे भारत वापस जा रहे हैं. दूतावास हमारे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने में मदद करने के लिए सभी संबंधित लोगों को उनके कीमती सहयोग और लगातार सपोर्ट के लिए दिल से धन्यवाद देता है.' यह निकासी भारत के यह कहने के कुछ दिनों बाद हुई है कि यमन के तट पर एक घटना में शामिल एक यॉट पर सवार 14 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं.
The Embassy of India to Yemen has successfully evacuated 19 Indian seafarers who were stranded in Hodeidah and Sana’a (Yemen) for the past two weeks. All seafarers are safe, in good health, and on their way back to India. The Embassy sincerely thanks all concerned for their valuable cooperation and continued support in facilitating the safe evacuation of our Indian nationals. @MEAIndia— India in Yemen (@IndiaInYemen) November 8, 2026
यह अभी साफ नहीं है कि ये 14 लोग उन 19 नाविकों में शामिल हैं जिन्हें निकाला गया है. 23 अक्टूबर को भारतीय मिशन ने कहा था कि होदेइदा के पास एक यॉट पर सवार सभी 14 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और वह घटना के हालात का पता लगाने के लिए संबंधित पक्षों के संपर्क में है.
कुछ अरब मीडिया आउटलेट्स ने पहले यमन के हूती समूह के प्रवक्ता याह्या सारी के हवाले से दावा किया था कि सऊदी सेना ने यमन के तट के पास लाल सागर में युकार आइलैंड के पास भारतीय यॉट को निशाना बनाया था. सारी ने कहा था कि यॉट में 14 भारतीय नागरिक सवार थे और हूती लड़ाके उन्हें बचा रही थी.
यह घटना सऊदी अरब और यमन के हूती विद्रोहियों के बीच फिर से तनाव बढ़ने के बीच हुई. इसमें हाल के दिनों में हमलों और जवाबी हमलों की खबरें आई. सऊदी अरब ने हूती मिसाइलों और ड्रोन को रोका है, जबकि सऊदी के नेतृत्व वाली गठबंधन सेना ने यमन में हवाई हमले किए जिससे 2022 के युद्धविराम के तहत तुलनात्मक रूप से शांत रहने के बाद बड़े संघर्ष के लौटने का डर बढ़ गया है.
हाल की हिंसा ने सिविलियन और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी असर डाला है और लाल सागर और बाब अल-मंदेब स्ट्रेट जो एक मुख्य इंटरनेशनल शिपिंग रूट है में सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं.