जामिया में छात्रों 18वें दिन भी प्रदर्शन जारी, पीएचडी की छात्रा ने एडमिनिस्ट्रेशन पर लगाए गंभीर आरोप
आज जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन डे भी है. प्रदर्शन के कारण सभी प्रोग्रामों को कैंसिल कर दिया गया है.
Published : October 29, 2026 at 3:02 PM IST|
Updated : October 29, 2026 at 3:09 PM IST
नई दिल्ली: जामिया मिल्लिया इस्लामिया (Jamia Millia Islamia) में छात्र संघ (Student Union) की बहाली की मांग को लेकर छात्रों का प्रदर्शन 18वें दिन भी जारी है. छात्र पिछले लगभग 20 साल से बंद पड़े छात्र संघ के चुनाव कराने, चुनाव की पक्की तारीख घोषित करने और संविधान को मंजूरी देने के लिए स्पष्ट समय-सीमा तय करने की मांग कर रहे हैं.
26 अक्टूबर को विश्वविद्यालय प्रशासन ने आदेश जारी किया था कि संविधान को मंजूरी मिलने के 15 दिनों के भीतर छात्र संघ के चुनाव कराए जाएंगे. प्रशासन ने छात्रों के निलंबन और शो-कॉज नोटिस भी वापस ले लिए थे. छात्र इस बात पर अड़े हैं कि प्रशासन ने संविधान को पास करने की कोई निश्चित तारीख नहीं दी है और वे भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों तथा अन्य मांगों पर स्पष्टता चाहते हैं.
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जामिया प्रदर्शन का 18वां दिन
जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी की पढ़ाई कर रही उजमा बताती है कि हम लोगों का आज 18वें दिन भी जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर प्रदर्शन जारी है. जामिया एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा हम सभी प्रदर्शन कर रहे छात्रों के प्रति कड़ा रवैया अपनाया जा रहा है. सबसे पहले जामिया प्रशासन से जब हम लोगों की बातचीत हुई थी तब उन्होंने कहा था कि जितने भी छात्र को सस्पेंशन नोटिस दिया गया था, उसे वापस ले लिया जाएगा. इसके साथ ही चुनाव की तारीख का ऐलान किया जाएगा लेकिन उन्होंने कोई समय सीमा नहीं बताया .
छात्राओं का एडमिनिस्ट्रेशन पर गंभीर आरोप
छात्रा ने आरोप लगया कि अब हम लड़कियों के लिए रोज एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा नई-नई धमकियां दी जा रही है. हमें कहा जा रहा है कि अगर आप प्रदर्शन में शामिल होते हैं तो आपको हॉस्टल खाली करना पड़ेगा, आपको यूनिवर्सिटी से रस्टिकेट कर दिया जाएगा. छात्रा ने कहा कि छात्राओं के साथ गंदे और अभद्र बात कही जा रही है. जो बेहद शर्मनाक है.
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जामिया प्रशासन छात्र संघ चुनाव का तारीख का ऐलान करें
वहीं छात्र साध बताते हैं कि वह इंजीनियरिंग फैकेल्टी से आते हैं, जब हम लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन से स्टूडेंट यूनियन के चुनाव को लेकर बातचीत हुआ तो उन्होंने 2016 में आश्वासन हमें दिया था फिर से वही आश्वासन दिया जा रहा है. ऐसे में इस बार छात्र उनके सहमति में सहमत नहीं होने वाले हैं. हम लोग चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी फिर से रिओपन हो, हम लोग ऑनलाइन क्लासेस का बायकाट करते हैं, हम लोगों को ऑफलाइन क्लासेस दिया जाए और जामिया प्रशासन छात्र संघ चुनाव का तारीख का ऐलान करें.
बता दें कि आज जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन डे भी है लेकिन छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए जामिया प्रशासन के द्वारा अपने सभी प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया गया है. 12 अक्टूबर से स्टूडेंट यूनियन की मांग को लेकर लगातार छात्रों का प्रदर्शन आज 18वें दिन भी जारी है. ऑनलाइन क्लासेस की समय सीमा जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के द्वारा बढ़ाकर 24 नवंबर कर दिया गया है.
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