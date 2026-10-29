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जामिया में छात्रों 18वें दिन भी प्रदर्शन जारी, पीएचडी की छात्रा ने एडमिनिस्ट्रेशन पर लगाए गंभीर आरोप

जामिया प्रदर्शन ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: जामिया मिल्लिया इस्लामिया (Jamia Millia Islamia) में छात्र संघ (Student Union) की बहाली की मांग को लेकर छात्रों का प्रदर्शन 18वें दिन भी जारी है. छात्र पिछले लगभग 20 साल से बंद पड़े छात्र संघ के चुनाव कराने, चुनाव की पक्की तारीख घोषित करने और संविधान को मंजूरी देने के लिए स्पष्ट समय-सीमा तय करने की मांग कर रहे हैं.