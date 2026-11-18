देशभर के एडवेंचर स्पोर्ट्स का नया केंद्र बनेगा उत्तराखंड, 'वन्यजीवों के घर' पर होगा राष्ट्रीय स्तर पर महामंथन
एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का 18वां सालाना सम्मेलन 13 से 16 दिसंबर तक उत्तराखंड में होगा. रिपोर्ट- नवीन उनियाल
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 18, 2026 at 2:34 PM IST
देहरादून (उत्तराखंड): रामनगर में आयोजित कन्वेंशन के जरिए उत्तराखंड अब केवल अपने साहसिक पर्यटन स्थलों को विकसित करने तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि देशभर के एडवेंचर स्पोर्ट्स ऑपरेटरों के लिए भी एक बड़े केंद्र के रूप में अपनी पहचान बनाने की तैयारी में है. इस आयोजन में देश के अलग-अलग राज्यों से जुड़े साहसिक खेलों के ऑपरेटर, विशेषज्ञ और कारोबारी एक मंच पर जुटेंगे. यहां उत्तराखंड में रिवर राफ्टिंग, ट्रेकिंग, पैराग्लाइडिंग और अन्य साहसिक गतिविधियों की संभावनाओं के साथ देश के दूसरे राज्यों में एडवेंचर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने पर भी चर्चा होगी. यह उत्तराखंड के इतिहास में तीसरी बार होगा, जब राज्य में पूरे देश के एडवेंचर एक्सपर्ट्स इकट्ठा होंगे, जानिए इसके लिए क्या है विस्तृत प्लान.
उत्तराखंड अब अपनी पहचान केवल धार्मिक पर्यटन और प्राकृतिक खूबसूरती तक सीमित नहीं रखना चाहता. राज्य की कोशिश है कि उसे देशभर के एडवेंचर स्पोर्ट्स और साहसिक पर्यटन गतिविधियों के एक बड़े केंद्र के रूप में स्थापित किया जाए. इसी दिशा में उत्तराखंड में आयोजित होने जा रहा वार्षिक एडवेंचर कन्वेंशन महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है. इस आयोजन के जरिए देश के अलग-अलग राज्यों से जुड़े एडवेंचर टूर ऑपरेटर, विशेषज्ञ, कारोबारी और पर्यटन क्षेत्र के प्रतिनिधि एक मंच पर जुटेंगे. यहां केवल उत्तराखंड में साहसिक पर्यटन की संभावनाओं पर ही चर्चा नहीं होगी, बल्कि देशभर में एडवेंचर स्पोर्ट्स को सुरक्षित, व्यवस्थित और व्यावसायिक रूप से मजबूत बनाने को लेकर भी मंथन होगा.
करीब 28 साल पहले हुई थी शुरुआत: एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ATOAI) का यह 18वां वार्षिक कन्वेंशन होगा. इसकी शुरुआत साल 1998 में नई दिल्ली से हुई थी. तब से यह आयोजन देश में साहसिक पर्यटन से जुड़े लोगों को एक साझा मंच उपलब्ध कराने का माध्यम बना हुआ है. इस कन्वेंशन के जरिए अलग-अलग राज्यों में मौजूद साहसिक पर्यटन की संभावनाओं, नई गतिविधियों, सुरक्षा मानकों, कारोबार और अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय पर्यटन स्थलों की पहुंच बढ़ाने जैसे विषयों पर चर्चा होती रही है.
उत्तराखंड करेगा तीसरी बार मेजबानी: दिलचस्प बात यह है कि उत्तराखंड को इस आयोजन की मेजबानी तीसरी बार मिलने जा रही है. इससे पहले साल 2009 में देहरादून और साल 2014 में शिवपुरी-ऋषिकेश में यह कन्वेंशन आयोजित हो चुका है. इस बार प्रदेश के सामने लक्ष्य केवल आयोजन सफल बनाने का नहीं, बल्कि देशभर से आने वाले विशेषज्ञों के सामने उत्तराखंड की उन संभावनाओं को रखने का भी है, जिनके जरिए राज्य को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय एडवेंचर टूरिज्म के नक्शे पर और मजबूती से स्थापित किया जा सके.
कैसे हुई शुरुआत: ATOAI की स्थापना साल 1994 में हुई थी, जबकि इसके वार्षिक कन्वेंशन की शुरुआत 21 मई 1998 को नई दिल्ली से हुई. अब तक के आयोजनों का इतिहास बताता है कि इस सम्मेलन के जरिए देश के अलग-अलग राज्यों के पर्यटन स्थलों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की कोशिश की गई है.
इस तरह उत्तराखंड तीसरी बार इस राष्ट्रीय आयोजन की मेजबानी करने जा रहा है. इससे पहले 2009 में देहरादून में सातवां और 2014 में शिवपुरी-ऋषिकेश में 11वां कन्वेंशन हुआ था. मध्य प्रदेश और जम्मू-कश्मीर भी दो-दो बार इसकी मेजबानी कर चुके हैं.
ये होगा थीम: इस बार 13 से 16 दिसंबर तक जिम कॉर्बेट में होने वाला आयोजन बाउंडलेस एडवेंचर्स थीम पर आधारित है. इसका उद्देश्य भारत को केवल कुछ महीनों के लिए एडवेंचर पर्यटन का केंद्र बनाने के बजाय पूरे साल साहसिक पर्यटन की गतिविधियों के लिए तैयार करना है.
उत्तराखंड में एडवेंचर पर्यटन की अपार संभावनाएं: उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियां इसे देश के प्रमुख एडवेंचर पर्यटन राज्यों में शामिल करती हैं. यहां हिमालय की ऊंची चोटियां, ग्लेशियर, बुग्याल, घने जंगल, नदियां और झीलें ऐसी प्राकृतिक परिस्थितियां उपलब्ध कराती हैं, जहां कई तरह के साहसिक खेल विकसित किए जा सकते हैं. प्रदेश में ट्रेकिंग, माउंटेनियरिंग, रिवर राफ्टिंग, कयाकिंग, पैराग्लाइडिंग, स्कीइंग, माउंटेन बाइकिंग और रॉक क्लाइंबिंग जैसी गतिविधियों की संभावनाएं हैं.
रिवर राफ्टिंग के लिए ऋषिकेश और शिवपुरी पहले से ही देश-दुनिया के पर्यटकों के बीच लोकप्रिय है. गंगा में राफ्टिंग के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं. इसके अलावा अलकनंदा, टोंस, काली और धौलीगंगा नदियों में भी रिवर राफ्टिंग और दूसरे जल आधारित गतिविधियों की संभावनाएं हैं.
ट्रेकिंग के लिए गढ़वाल और कुमाऊं दोनों ही क्षेत्र खास: चमोली में फूलों की घाटी, हेमकुंड साहिब, औली गोरसों बुग्याल और रूपकुंड जैसे ट्रेक पर्यटकों को आकर्षित करते हैं. उत्तरकाशी में हरकीदून, केदारताल, गंगोत्री-गोमुख और तपोवन के ट्रेक लोकप्रिय हैं. रुद्रप्रयाग में चोपता-चंद्रशिला और देवरियाताल, जबकि पिथौरागढ़ में मुनस्यारी, मिलम ग्लेशियर, रालम और पिंडारी ग्लेशियर ट्रेक साहसिक पर्यटन के बड़े केंद्र हैं. बागेश्वर में सुंदरढूंगा और पिंडारी ग्लेशियर के रास्ते भी ट्रेकिंग के शौकीनों के लिए खास आकर्षण है.
4.50 लाख देशी ट्रेकर्स, लेकिन विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करना चुनौती: उत्तराखंड में एडवेंचर पर्यटन की संभावनाओं का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रदेश में हर साल करीब 4.50 लाख पर्यटक ट्रेकिंग के लिए पहुंचते हैं. इनमें देश के अलग-अलग राज्यों से आने वाले ट्रेकिंग के शौकीन शामिल हैं. हालांकि विदेशी ट्रेकर्स की संख्या इसके मुकाबले काफी कम है. यानी उत्तराखंड के पास ट्रेकिंग के लिए प्राकृतिक संसाधन और लोकप्रिय डेस्टिनेशन तो मौजूद है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय बाजार में इनकी पहुंच अभी उतनी मजबूत नहीं हो पाई है.
यही वजह है कि इस बार के कन्वेंशन को प्रदेश के लिए एक बड़े अवसर के रूप में देखा जा रहा है. सरकार और पर्यटन विभाग की कोशिश है कि राष्ट्रीय स्तर के इस आयोजन के माध्यम से उत्तराखंड के एडवेंचर पर्यटन स्थलों को विदेशी टूर ऑपरेटरों और अंतरराष्ट्रीय ट्रैवल कंपनियों तक पहुंचाया जाए. इसके लिए केवल सम्मेलन और बैठकों तक आयोजन को सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि देशभर से आने वाले प्रतिनिधियों को प्रदेश के अलग-अलग एडवेंचर डेस्टिनेशन का प्रत्यक्ष अनुभव कराने की भी तैयारी है.
कन्वेंशन के बाद अलग-अलग डेस्टिनेशन का करेंगे भ्रमण: इस आयोजन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा सम्मेलन के बाद होने वाले फील्ड विजिट और डेस्टिनेशन एक्सपोजर कार्यक्रम होंगे. इसमें देश के अलग-अलग राज्यों से आने वाले एडवेंचर टूर ऑपरेटरों और विशेषज्ञों को उत्तराखंड के विभिन्न साहसिक पर्यटन स्थलों पर भेजा जाएगा. इसका उद्देश्य उन्हें प्रदेश की वास्तविक परिस्थितियों, प्राकृतिक संसाधनों, उपलब्ध गतिविधियों और पर्यटन सुविधाओं से रूबरू कराना है.
इन प्रतिनिधियों को ऋषिकेश और शिवपुरी में रिवर राफ्टिंग, चमोली और उत्तरकाशी के ट्रेकिंग रूट, कुमाऊं के ग्लेशियर और अन्य एडवेंचर डेस्टिनेशन की संभावनाओं से परिचित कराया जा सकता है. इससे उन्हें इन स्थानों की वास्तविक जानकारी मिलेगी और वे अपने राज्यों के साथ-साथ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी उत्तराखंड के इन पर्यटन स्थलों का प्रचार-प्रसार कर सकेंगे.
दरअसल, एडवेंचर टूरिज्म में केवल किसी स्थान की खूबसूरती ही पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं होती. वहां की सुरक्षा व्यवस्था, प्रशिक्षित गाइड, रेस्क्यू सिस्टम, ठहरने की सुविधाएं, सड़क संपर्क और गतिविधियों के संचालन की गुणवत्ता भी महत्वपूर्ण होती है. ऐसे में देशभर के अनुभवी ऑपरेटरों को उत्तराखंड के अलग-अलग क्षेत्रों का अनुभव कराने से प्रदेश को इन सुविधाओं और कमियों को समझने का भी अवसर मिलेगा.
केवल पर्यटन नहीं, स्थानीय रोजगार और कारोबार पर भी नजर: इस कन्वेंशन का एक बड़ा उद्देश्य एडवेंचर पर्यटन को स्थानीय अर्थव्यवस्था से जोड़ना भी है. पहाड़ी क्षेत्रों में ट्रेकिंग गाइड, पोर्टर, होमस्टे संचालक, स्थानीय वाहन चालक, राफ्टिंग ऑपरेटर और अन्य सेवा प्रदाताओं के लिए रोजगार की बड़ी संभावनाएं हैं. यदि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय टूर ऑपरेटर उत्तराखंड के इन क्षेत्रों को अपने पर्यटन पैकेज में शामिल करते हैं तो इसका सीधा लाभ स्थानीय लोगों को मिल सकता है.
राज्य सरकार लगातार साहसिक खेलों को फोकस कर रही है और आने वाला यह कार्यक्रम राज्य के साहसिक खेलों के लिए गेम चेंजर साबित होगा. खास बात यह है कि इसके बाद एक अंतरराष्ट्रीय स्तर के इसी तरह के आयोजन की भी तैयारी होगी, जिसे इसके बाद करने की योजना है.
-धीराज सिंह गर्ब्याल, सचिव पर्यटन-
उधर, इस आयोजन को साहसिक खेलों से जुड़े लोग एक बड़ा मौका मान रहे हैं. उनका कहना है कि,
राज्य के लिए यह बेहतर आयोजन साबित हो सकता है. इससे न केवल साहसिक खेल बढ़ेंगे, बल्कि होटल और दूसरे व्यवसायियों के लिए भी यह आयोजन भविष्य में अच्छे कारोबार की वजह बनेगा.
-योगेश काम्बोज, साहसिक खेल से जुड़ा युवा-
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