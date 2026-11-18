ETV Bharat / bharat

देशभर के एडवेंचर स्पोर्ट्स का नया केंद्र बनेगा उत्तराखंड, 'वन्यजीवों के घर' पर होगा राष्ट्रीय स्तर पर महामंथन

देशभर के एडवेंचर स्पोर्ट्स का नया केंद्र बनेगा उत्तराखंड ( PHOTO-ETV Bharat )

उत्तराखंड अब अपनी पहचान केवल धार्मिक पर्यटन और प्राकृतिक खूबसूरती तक सीमित नहीं रखना चाहता. राज्य की कोशिश है कि उसे देशभर के एडवेंचर स्पोर्ट्स और साहसिक पर्यटन गतिविधियों के एक बड़े केंद्र के रूप में स्थापित किया जाए. इसी दिशा में उत्तराखंड में आयोजित होने जा रहा वार्षिक एडवेंचर कन्वेंशन महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है. इस आयोजन के जरिए देश के अलग-अलग राज्यों से जुड़े एडवेंचर टूर ऑपरेटर, विशेषज्ञ, कारोबारी और पर्यटन क्षेत्र के प्रतिनिधि एक मंच पर जुटेंगे. यहां केवल उत्तराखंड में साहसिक पर्यटन की संभावनाओं पर ही चर्चा नहीं होगी, बल्कि देशभर में एडवेंचर स्पोर्ट्स को सुरक्षित, व्यवस्थित और व्यावसायिक रूप से मजबूत बनाने को लेकर भी मंथन होगा.