ETV Bharat / bharat

देश के 187 सांसदों/विधायकों पर महिलाओं के खिलाफ अपराध के केस, कई पर दुष्कर्म के आरोप

भारतीय संसद ( File Photo/ ANI )

नई दिल्ली: भारत की राजनीति में दागदार नेताओं का भी बोलबाला रहा है. सांसदों और विधायकों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों पर चर्चा भी होती रहती हैं, लेकिन दागी नेता अपने रसूख के दम पर चुनावों में जीत हासिल करते हैं और संसद और विधानसभाओं में पहुंचते हैं.

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) और नेशनल इलेक्शन वॉच (NEW) की रिपोर्ट के मुताबिक, मौजूदा 772 सांसदों और 4,109 विधायकों में से 187 जन प्रतिनिधियों ने अपनी चुनावी हलफनामों में महिलाओं के खिलाफ अपराध से जुड़े केस की जानकारी दी है.

दरअसल, ADR और NEW ने मौजूदा सांसदों और विधायकों के 4899 चुनावी हलफनामे में से 4881 का विश्लेषण किया है. इस रिपोर्ट में पिछले 5 वर्षों में भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मौजूदा सांसदों के 776 हलफनामों में से 772 और मौजूदा 4123 विधायकों में से 4109 का विश्लेषण किया गया है. इसमें 5 साल के समय में इस्तीफे, मौत या किसी और वजह से सीट खाली होने की वजह से हुए उपचुनावों के लिए जमा किए गए हलफनामों का विश्लेषण भी शामिल है. यह डेटा ECI के पास जमा किए गए हलफनामों (फॉर्म 26) से लिया गया है और इस रिपोर्ट में उम्मीदवारों यानी सांसदों और विधायकों द्वारा 2022 से 2026 के बीच चुनाव के समय दाखिल किया गया है. इन चुनावी हलफनामों से लिए गए और इस रिपोर्ट के अनुसार आपराधिक मामलों की मौजूदा स्थिति का पता नहीं है और यह मामले-दर-मामले आधार पर अलग हो सकता है. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के मुताबिक, भारत में 2024 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 4,41,534 केस दर्ज हुए, यानी हर दिन औसतन लगभग 1,210 केस. दिल्ली और तेलंगाना में अपराध दर राष्ट्रीय औसत 64.6 केस प्रति लाख महिलाओं से लगभग दोगुना दर्ज की गई. महिलाओं के खिलाफ आपराध से जुड़े मौजूदा सांसदों/विधायकों का विश्लेषण: जिन मौजूदा 772 सांसदों और 4109 विधायकों का विश्लेषण किया गया, उनमें से मौजूदा 187 सांसदों/विधायकों ने महिलाओं के खिलाफ अपराध से जुड़े केस बताए हैं. महिलाओं के खिलाफ अपराध से जुड़े घोषित केस वाले इन 187 मौजूदा सांसदों/विधायकों में से 19 सांसद और 168 विधायक हैं. पार्टी-वार महिलाओं के खिलाफ अपराध से जुड़े केस वाले सांसद/विधायक: अलग-अलग पार्टियों में, BJP के पास सबसे अधिक 106 मौजूदा सांसद/विधायक हैं, इसके बाद कांग्रेस के पास 20 और TDP के पास 18 MP/MLA हैं जिन्होंने महिलाओं के खिलाफ अपराध से जुड़े केस घोषित किए हैं. पार्टी वर्तमान विधायकों की संख्या वर्तमान लोकसभा MPs की संख्या वर्तमान राज्यसभा MPs की संख्या वर्तमान MPs/MLAs की कुल संख्या BJP 95 10 1 106 कांग्रेस 19 1 0 20 TDP 17 0 1 18 निर्दलीय 5 1 0 6 पार्टी-वार दुष्कर्म से जुड़े केस घोषित करने वाले वर्तमान MP/MLA की संख्या