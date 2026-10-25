देश के 187 सांसदों/विधायकों पर महिलाओं के खिलाफ अपराध के केस, कई पर दुष्कर्म के आरोप
ADR की रिपोर्ट के मुताबिक, मौजूदा 772 सांसदों और 4109 विधायकों में से 187 सांसदों/विधायकों ने महिलाओं के खिलाफ अपराध से जुड़े केस बताए हैं.
Published : October 25, 2026 at 2:22 PM IST
नई दिल्ली: भारत की राजनीति में दागदार नेताओं का भी बोलबाला रहा है. सांसदों और विधायकों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों पर चर्चा भी होती रहती हैं, लेकिन दागी नेता अपने रसूख के दम पर चुनावों में जीत हासिल करते हैं और संसद और विधानसभाओं में पहुंचते हैं.
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) और नेशनल इलेक्शन वॉच (NEW) की रिपोर्ट के मुताबिक, मौजूदा 772 सांसदों और 4,109 विधायकों में से 187 जन प्रतिनिधियों ने अपनी चुनावी हलफनामों में महिलाओं के खिलाफ अपराध से जुड़े केस की जानकारी दी है.
दरअसल, ADR और NEW ने मौजूदा सांसदों और विधायकों के 4899 चुनावी हलफनामे में से 4881 का विश्लेषण किया है.
इस रिपोर्ट में पिछले 5 वर्षों में भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मौजूदा सांसदों के 776 हलफनामों में से 772 और मौजूदा 4123 विधायकों में से 4109 का विश्लेषण किया गया है. इसमें 5 साल के समय में इस्तीफे, मौत या किसी और वजह से सीट खाली होने की वजह से हुए उपचुनावों के लिए जमा किए गए हलफनामों का विश्लेषण भी शामिल है.
यह डेटा ECI के पास जमा किए गए हलफनामों (फॉर्म 26) से लिया गया है और इस रिपोर्ट में उम्मीदवारों यानी सांसदों और विधायकों द्वारा 2022 से 2026 के बीच चुनाव के समय दाखिल किया गया है. इन चुनावी हलफनामों से लिए गए और इस रिपोर्ट के अनुसार आपराधिक मामलों की मौजूदा स्थिति का पता नहीं है और यह मामले-दर-मामले आधार पर अलग हो सकता है.
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के मुताबिक, भारत में 2024 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 4,41,534 केस दर्ज हुए, यानी हर दिन औसतन लगभग 1,210 केस. दिल्ली और तेलंगाना में अपराध दर राष्ट्रीय औसत 64.6 केस प्रति लाख महिलाओं से लगभग दोगुना दर्ज की गई.
महिलाओं के खिलाफ आपराध से जुड़े मौजूदा सांसदों/विधायकों का विश्लेषण:
जिन मौजूदा 772 सांसदों और 4109 विधायकों का विश्लेषण किया गया, उनमें से मौजूदा 187 सांसदों/विधायकों ने महिलाओं के खिलाफ अपराध से जुड़े केस बताए हैं.
महिलाओं के खिलाफ अपराध से जुड़े घोषित केस वाले इन 187 मौजूदा सांसदों/विधायकों में से 19 सांसद और 168 विधायक हैं.
पार्टी-वार महिलाओं के खिलाफ अपराध से जुड़े केस वाले सांसद/विधायक:
अलग-अलग पार्टियों में, BJP के पास सबसे अधिक 106 मौजूदा सांसद/विधायक हैं, इसके बाद कांग्रेस के पास 20 और TDP के पास 18 MP/MLA हैं जिन्होंने महिलाओं के खिलाफ अपराध से जुड़े केस घोषित किए हैं.
|पार्टी
|वर्तमान विधायकों की संख्या
|वर्तमान लोकसभा MPs की संख्या
|वर्तमान राज्यसभा MPs की संख्या
|वर्तमान MPs/MLAs की कुल संख्या
|BJP
|95
|10
|1
|106
|कांग्रेस
|19
|1
|0
|20
|TDP
|17
|0
|1
|18
|निर्दलीय
|5
|1
|0
|6
पार्टी-वार दुष्कर्म से जुड़े केस घोषित करने वाले वर्तमान MP/MLA की संख्या
पार्टियों में, BJP और INC (कांग्रेस पार्टी) के पास दुष्कर्म से जुड़े केस घोषित करने वाले मौजूदा सांसदों/विधायकों की सबसे अधिक संख्या है, दोनों राष्ट्रीय दलों के के पास ऐसे 4-4 दागी जन प्रतिनिधि हैं.
सिर्फ BJP के पास दुष्कर्म केस घोषित करने वाले मौजूदा सांसद (2) हैं, जबकि टेबल में बाकी सभी पार्टियों के केस मौजूदा विधायकों में से हैं.
BJP में, मौजूदा दो विधायकों और दो सांसदों ने ऐसे केस घोषित किए हैं, जबकि कांग्रेस में, मौजूदा 4 विधायकों ने ऐसे केस घोषित किए हैं.
TDP, डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस, BJD, NPP, भारत आदिवासी पार्टी और ऑल इंडिया सेक्युलर फ्रंट में से हर एक के पास दुष्कर्म से जुड़े केस घोषित करने वाले मौजूदा एक विधायक हैं. कुल मिलाकर, 14 मौजूदा सांसद/ विधायक ऐसे हैं जिन पर दुष्कर्म के केस दर्ज हैं, जिनमें से 12 विधायक और 2 सांसद हैं. BJP और कांग्रेस के पास 14 में से 8 केस हैं, जबकि बाकी छह दागी विधायक छह पार्टियों से हैं.
|पार्टी
|दुष्कर्म केस घोषति करने वाले विधायक
|दुष्कर्म केस घोषति करने वाले सांसद
|सांसदों/ विधायकों की कुल संख्या
|BJP
|2
|2
|4
|कांग्रेस
|4
|0
|4
|TDP
|1
|0
|1
|डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस
|1
|0
|1
|BJD
|1
|0
|1
|NPP
|1
|0
|1
|भारत आदिवासी पार्टी
|1
|0
|1
|ऑल इंडिया सेक्युलर फ्रंट
|1
|0
|1
|कुल
|12
|2
|14
राज्य-वार महिलाओं के खिलाफ अपराध से जुड़े केस वाले मौजूदा MP/MLA
राज्यों में, पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक मौजूदा 69 MP/MLA हैं, इसके बाद आंध्र प्रदेश में 22 और ओडिशा में 17 MP/MLA हैं जिन्होंने महिलाओं के खिलाफ अपराध से जुड़े केस दर्ज होने की जानकारी दी है.
|राज्य
|दागी विधायकों की संख्या
|दागी लोकसभा सांसदों की संख्या
|दागी राज्यसभा सांसदों की संख्या
|दागी विधायकों/ सांसदों की कुल संख्या
|पश्चिम बंगाल
|63
|4
|2
|69
|आंध्र प्रदेश
|21
|0
|1
|22
|ओडिशा
|16
|1
|0
|17
|महाराष्ट्र
|10
|0
|1
|11
|बिहार
|9
|1
|0
|10
|कर्नाटक
|7
|0
|0
|7
|झारखंड
|5
|1
|0
|6
|केरल
|3
|2
|0
|5
|मध्य प्रदेश
|5
|0
|0
|5
|राजस्थान
|5
|0
|0
|5
|तेलंगाना
|2
|3
|0
|5
|गुजरात
|3
|0
|0
|3
|उत्तर प्रदेश
|3
|1
|0
|4
|पंजाब
|3
|0
|0
|3
|तमिलनाडु
|2
|1
|0
|3
|असम
|2
|0
|0
|2
|दिल्ली
|2
|0
|0
|2
|गोवा
|2
|0
|0
|2
|दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव
|0
|1
|0
|1
|हिमाचल प्रदेश
|1
|0
|0
|1
|जम्मू-कश्मीर
|1
|0
|0
|1
|मणिपुर
|1
|0
|0
|1
|मेघालय
|1
|0
|0
|1
|पुडुचेरी
|1
|0
|0
|1
|कुल
|168
|15
|4
|187
दुष्कर्म से जुड़े केस दर्ज होने की घोषणा करने वाले मौजूदा MP/MLA की जानकारी
महिलाओं के खिलाफ अपराध से जुड़े केस दर्ज होने की घोषणा करने वाले 187 मौजूदा सांसदों/विधायकों में से, 14 मौजूदा MP/MLA ने दुष्कर्म (IPC की धारा-376) और एक ही महिला के साथ बार-बार दुष्कर्म करने (IPC की धारा-376(2)(n)) से जुड़े केस दर्ज होने की घोषणा की है.
दुष्कर्म से जुड़े केस बताने वाले इन 14 मौजूदा सांसदों/विधायकों में से 2 लोकसभा सांसद और 12 विधायक हैं.
पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक तीन वर्तमान MP/MLA हैं जिन पर दुष्कर्म के केस दर्ज हैं, जबकि मध्य प्रदेश में दो केस हैं; बाकी आंध्र प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, झारखंड, केरल, तेलंगाना, गोवा और मेघायल में एक-एक केस है.
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