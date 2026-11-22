1822 सिख तीर्थयात्री गुरु नानक देव प्रकाश पर्व मनाने के लिए पाकिस्तान गुरुद्वारे के लिए रवाना हुए
सिख तीर्थयात्री पाकिस्तान की 10 दिवसीय तीर्थयात्रा में श्री ननकाना साहिब, गुरुद्वारा जन्म स्थान, गुरुद्वारा सच्चा सौदा समेत अन्य जगह का दौरा करेंगे.
Published : November 22, 2026 at 4:55 PM IST
अमृतसर (पंजाब) : सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव की 557वीं जयंती के अवसर पर ऐतिहासिक गुरुद्वारों के दर्शन के लिए, 1,822 सिख तीर्थयात्रियों का एक जत्था रविवार को अटारी-वाघा सीमा के रास्ते पाकिस्तान के लिए रवाना हुआ.
'बोले सो निहाल, सत श्री अकाल' के जयघोष और नगाड़ों की थाप के बीच, तीर्थयात्री शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (SGPC) मुख्यालय स्थित तेजा सिंह समुंदरी हॉल से रवाना हुए. श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज ने उन्हें विदा किया. उन्होंने तीर्थयात्रियों की सुरक्षित यात्रा के लिए प्रार्थना की.
शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के अनुसार, धार्मिक यात्रा के लिए 1828 तीर्थयात्रियों के वीजा आवेदन और पासपोर्ट पाकिस्तान दूतावास में जमा कराए गए थे, जिनमें से छह तीर्थयात्रियों के आवेदन खारिज कर दिए गए.
इस जत्थे का नेतृत्व शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एससीपीजी) सदस्य बीबी परमिंदर कौर कर रही हैं. इस समूह में कार्यकारी समिति के सदस्य रविंदर सिंह खालसा, एससीपीजी सदस्य गुरनाम सिंह जस्सल, बीबी गुरिंदर कौर भोलूवाला और महाप्रबंधक लखबीर सिंह भी शामिल हैं.
जत्थे को रवाना करने के बाद मीडिया से बात करते हुए जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज ने कहा, "हर वह सिख जो अपनी रोजमर्रा की प्रार्थनाओं में गुरु नानक का नाम लेता है, वह उन पवित्र तीर्थस्थलों के 'दर्शन-दीदार' करने और उनके रखरखाव की कामना करता है, जिनसे पंथ को अलग कर दिया गया है. मैं गुरु साहिब से यह प्रार्थना भी कर रहा हूं कि इस क्षेत्र में शांति और भाईचारा बना रहे."
जत्थेदार गड़गज ने पाकिस्तान में श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर को जल्द से जल्द फिर से खोलने की मांग की. उन्होंने आगे कहा, "पंजाब के दोनों तरफ मातृभाषा पंजाबी है, जो आपसी प्रेम और साझा विरासत की एक मजबूत कड़ी है. दिलों को जोड़ने वाले इस कॉरिडोर का खुलना बेहद महत्वपूर्ण है."
#WATCH | Amritsar, Punjab: 1,822 pilgrims, part of a delegation organised by the Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee (SGPC), have received visas to celebrate the Prakash Parv of Sri Guru Nanak Dev Ji at Gurdwara Sri Nankana Sahib in Pakistan. The delegation was dispatched to Pakistan today from the SGPC’s main office.— ANI (@ANI) November 22, 2026
उन्होंने भारत और पाकिस्तान, दोनों सरकारों से अपील की कि वे श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए वीजा की संख्या बढ़ाएं और सिखों को ऐतिहासिक तीर्थस्थलों पर मत्था टेकने के लिए 'ऑन अराइवल वीजा' जैसी सरल सुविधाएं उपलब्ध कराएं.
उन्होंने एसजीपीसी जनरल हाउस द्वारा पारित उस प्रस्ताव का भी समर्थन किया, जिसमें श्री गुरु नानक देव जी के 'ज्योति ज्योत दिवस' और चौथे गुरु, श्री गुरु राम दास जी के 'प्रकाश पर्व' के अवसर पर लाहौर के चूना मंडी में प्रोटोकॉल जत्थे भेजने की अनुमति मांगी गई है.
एसजीपीसी सदस्य बीबी गुरिंदर कौर भोलूवाला ने कहा कि 10 दिनों की यह यात्रा श्रद्धालुओं के लिए किसी बड़े वरदान से कम नहीं है. उन्होंने बताया कि जत्था सबसे पहले श्री गुरु नानक देव जी की जन्मस्थली, श्री ननकाना साहिब पहुंचेगा, जहां श्रद्धालु गुरुद्वारा जन्म स्थान के अलावा पट्टी साहिब, कियारा साहिब और अन्य ऐतिहासिक गुरुद्वारों में नतमस्तक होंगे.
उन्होंने आगे बताया कि इसके बाद जत्था गुरुद्वारा सच्चा सौदा जाएगा और गुरुद्वारा श्री पंजा साहिब (हसन अब्दाल) पहुंचेगा. वहां से वे गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब जाएंगे. पाकिस्तान में ऐतिहासिक गुरुद्वारों के मूल स्वरूप को सुरक्षित रखने की सराहना करते हुए, एसजीपीसी सदस्य ने कहा कि यात्रा के अंतिम चरण में लाहौर स्थित सिख तीर्थस्थल 'गुरुद्वारा डेरा साहिब' - जिसे श्री गुरु अर्जन देव जी की शहादत की याद में बनाया गया था - और अन्य पवित्र स्थलों के दर्शन किए जाएंगे.
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