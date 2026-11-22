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1822 सिख तीर्थयात्री गुरु नानक देव प्रकाश पर्व मनाने के लिए पाकिस्तान गुरुद्वारे के लिए रवाना हुए

धार्मिक नारों के बीच सिख तार्थयात्रियों का जत्था पाकिस्तान के लिए रवाना हो गया. ( ETV Bharat )

अमृतसर (पंजाब) : सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव की 557वीं जयंती के अवसर पर ऐतिहासिक गुरुद्वारों के दर्शन के लिए, 1,822 सिख तीर्थयात्रियों का एक जत्था रविवार को अटारी-वाघा सीमा के रास्ते पाकिस्तान के लिए रवाना हुआ.

'बोले सो निहाल, सत श्री अकाल' के जयघोष और नगाड़ों की थाप के बीच, तीर्थयात्री शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (SGPC) मुख्यालय स्थित तेजा सिंह समुंदरी हॉल से रवाना हुए. श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज ने उन्हें विदा किया. उन्होंने तीर्थयात्रियों की सुरक्षित यात्रा के लिए प्रार्थना की.