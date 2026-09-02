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अमृतसर : सरकारी टंकी वाली जगह से 1800 लीटर अवैध लाहन बरामद, आबकारी विभाग व पुलिस की कार्रवाई

अमृतसर के कोटली सक्का गांव से सरकारी टंकी वाली जगह से 1800 लीटर अवैध लाहन बरामद. ( ETV Bharat )