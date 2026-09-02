ETV Bharat / bharat

अमृतसर : सरकारी टंकी वाली जगह से 1800 लीटर अवैध लाहन बरामद, आबकारी विभाग व पुलिस की कार्रवाई

आबकारी विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर सरकारी टंकी वाली जगह से 1800 लीटर अवैध लाहन बरामद किया है.

1800 litres of illegal liquor recovered from the government tank site in Kotli Sakka village of Amritsar.
अमृतसर के कोटली सक्का गांव से सरकारी टंकी वाली जगह से 1800 लीटर अवैध लाहन बरामद. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 2, 2026 at 2:49 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अमृतसर (पंजाब): पंजाब के अमृतसर के कोटली सक्का गांव में आबकारी विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर सरकारी टंकी वाली जगह से 1800 लीटर अवैध लाहन बरामद किया.

थाना राजासांसी के अधीन आने वाले गांव कोटली सक्का में टीम ने मौके से 10 ड्रम में भरा करीब 1800 लीटर लाहन जब्त किया है. इस संबंध में पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

आबकारी इंस्पेक्टर जगदीप कौर और थाना राजासांसी के एसएचओ गुरप्रीत सिंह ने बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देश पर अवैध शराब और लाहन के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है. इसी दौरान टीम को सूचना मिली थी कि गांव कोटली सक्का में सरकारी टंकी वाली जगह पर बड़ी मात्रा में अवैध लाहन रखी हुई है.

सूचना के आधार पर पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर छापेमारी की. अधिकारियों के मुताबिक, मौके पर 10 ड्रमों में करीब 1800 लीटर लाहन बरामद हुई.

अधिकारियों के मुताबिक, लाहन लावारिस हालत में मिली, इसलिए मौके पर इसके मालिक या इसे तैयार करने वाले लोगों की पहचान नहीं हो सकी. पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. आबकारी इंस्पेक्टर जगदीप कौर ने बताया कि पहले भी इसी जगह से अवैध लाहन बरामद की जा चुकी है.

उस समय गांव के सरपंच को संबंधित लोगों की पहचान करने और पुलिस को सहयोग देने के लिए कहा गया था. हालांकि, पुलिस के अनुसार पंचायत की ओर से अपेक्षित सहयोग नहीं मिला.

एसएचओ गुरप्रीत सिंह ने बताया कि मौजूदा कार्रवाई के दौरान सरपंच और पंचायत सदस्यों को भी मौके पर पहुंचने के लिए संदेश भेजा गया था, लेकिन वे वहां नहीं पहुंचे. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि सरकारी जगह पर इतनी बड़ी मात्रा में लाहन किसने रखी थी. जांच में जो भी व्यक्ति अवैध गतिविधि में शामिल पाया जाएगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ें- बेंगलुरु: जुड़वां मासूमों की हत्या के बाद मां ने भी की आत्महत्या की कोशिश, पति ने दर्ज कराई शिकायत

TAGGED:

AMRITSAR PUNJAB
ILLEGAL LIQUOR VILLAGE KOTLI SAKA
AMRITSAR ILLEGAL LIQUOR
अमृतसर में अवैध शराब बरामद
AMRITSAR ILLEGAL LIQUOR SEIZED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.