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उत्तराखंड में रक्षाबंधन पर अनोखे युद्ध की परंपरा, फल-फूल के साथ पत्थरों की बरसात, 180 बग्वाली वीर घायल

चंपावत: उत्तराखंड के चंपावत जिले के देवीधुरा में रक्षाबंधन के पावन पर्व पर सदियों पुरानी ऐतिहासिक बग्वाल परंपरा ने एक बार फिर रोमांच और आस्था का अद्भुत संगम दिखाया. दोपहर 1 बजकर 48 मिनट पर मां बाराही के जयकारों के बीच शुरू हुई बग्वाल में चार खाम–सात थोक के बग्वाली वीरों के बीच करीब आठ मिनट तक फल-फूल और पत्थरों की जमकर बरसात हुई.

हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में बग्वाल का मैदान देखते ही देखते रणभूमि में तब्दील हो गया. इस दौरान करीब 180 लोग घायल हुए, जबकि चार घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया. खास बात यह रही कि बग्वाल समाप्त होते ही दोनों पक्षों के बग्वाली वीरों ने एक-दूसरे को गले लगाकर भाईचारे और सामाजिक एकता का संदेश दिया.

आठ मिनट तक चला युद्ध: रक्षाबंधन के पावन पर्व पर विश्व प्रसिद्ध मां बाराही धाम देवीधुरा में सदियों पुरानी ऐतिहासिक बग्वाल परंपरा एक बार फिर जीवंत हो उठी. दोपहर 1 बजकर 48 मिनट पर शुरू हुई बग्वाल करीब आठ मिनट तक चली. बग्वाल के रोमांच को देखने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु देवीधुरा पहुंचे. बग्वाल शुरू होते ही मां बाराही के जयकारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा और देखते ही देखते बग्वाल मैदान रणभूमि में तब्दील हो गया. वालिक, चम्याल, गहड़वाल और लमगड़िया खाम के बग्वाली वीर पारंपरिक वेशभूषा में हाथों में ढाल लेकर मैदान में उतरे. करीब आठ मिनट तक दोनों पक्षों के बीच फल-फूल और पत्थरों की बरसात होती रही. बग्वाल करीब 1 बजकर 55 मिनट पर समाप्त हुई.

फल-फूल के साथ पत्थरों की बरसात भी हुई. (ETV Bharat)

पत्थरों की चोट से 180 घायल, चार जिला अस्पताल रेफर: बग्वाल के दौरान पत्थरों की चोट लगने से करीब 180 बग्वाली वीर और श्रद्धालु घायल हुए. मौके पर मौजूद स्वास्थ्य टीमों ने घायलों को प्राथमिक उपचार दिया. वहीं चार घायलों की हालत को देखते हुए उन्हें जिला चिकित्सालय रेफर किया गया. किसी के सिर पर चोट लगी तो किसी के शरीर के दूसरे हिस्से में चोट आई, लेकिन बग्वालियों की आस्था में इसका कोई असर नहीं दिखा. घायल बग्वालियों का कहना था कि मां बाराही की बग्वाल में लगने वाली चोट उनके लिए दर्द नहीं, बल्कि देवी का आशीर्वाद है. बग्वालियों ने कहा कि सदियों से चली आ रही इस परंपरा को वे पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ निभाते आ रहे हैं.