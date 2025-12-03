ETV Bharat / bharat

रेल यात्री ध्यान दें! दो दिन बंद रहेगा देहरादून रेलवे स्टेशन, 18 ट्रेनों को किया शॉर्ट-टर्मिनेट

देहरादून: रेल यात्रियों को सात और आठ दिसंबर को थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. क्योंकि इन दो दिन देहरादून और योग नगर ऋषिकेश रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों का संचालन बंद रहेगा. इन दो दिनों तक देहरादून रेलवे स्टेशन पर न तो कोई ट्रेन आएगी और न ही जाएगी. देहरादून और ऋषिकेश से चलने वाली ट्रेन हरिद्वार, लक्सर, नजीबाबाद और सहारनपुर से रवाना होगी, जिसमें हरिद्वार की भी कुछ ट्रेन शामिल है. इस दौरान करीब 20 रेलवे ब्रिज की मरम्मत भी की जाएगी.

मुरादाबाद मंडल की ओर से जारी आदेश के अनुसार देहरादून स्टेशन पर बने लोकोशेड के इंटरलॉकिंग का काम किया जाना है. इसी वजह से सात और आठ दिसंबर को देहरादून रेलवे स्टेशन बंद रहेगा. इसीलिए देहरादून से जाने वाली और आने वाली ट्रेनों का स्टेशन बदला गया है.

जानिए कौन सी ट्रेन किस स्टेशन से जाएगी: