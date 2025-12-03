ETV Bharat / bharat

रेल यात्री ध्यान दें! दो दिन बंद रहेगा देहरादून रेलवे स्टेशन, 18 ट्रेनों को किया शॉर्ट-टर्मिनेट

देहरादून और योग नगरी ऋषिकेश के चलने वाली ट्रेन दो दिनों तक प्रभावित रहेगी.

December 3, 2025

देहरादून: रेल यात्रियों को सात और आठ दिसंबर को थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. क्योंकि इन दो दिन देहरादून और योग नगर ऋषिकेश रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों का संचालन बंद रहेगा. इन दो दिनों तक देहरादून रेलवे स्टेशन पर न तो कोई ट्रेन आएगी और न ही जाएगी. देहरादून और ऋषिकेश से चलने वाली ट्रेन हरिद्वार, लक्सर, नजीबाबाद और सहारनपुर से रवाना होगी, जिसमें हरिद्वार की भी कुछ ट्रेन शामिल है. इस दौरान करीब 20 रेलवे ब्रिज की मरम्मत भी की जाएगी.

मुरादाबाद मंडल की ओर से जारी आदेश के अनुसार देहरादून स्टेशन पर बने लोकोशेड के इंटरलॉकिंग का काम किया जाना है. इसी वजह से सात और आठ दिसंबर को देहरादून रेलवे स्टेशन बंद रहेगा. इसीलिए देहरादून से जाने वाली और आने वाली ट्रेनों का स्टेशन बदला गया है.

जानिए कौन सी ट्रेन किस स्टेशन से जाएगी:

  • हावड़ा-देहरादून एक्सप्रेस हरिद्वार तक.
  • देहरादून-हावड़ा एक्सप्रेस हरिद्वार से.
  • लखनऊ-देहरादून एक्सप्रेस हरिद्वार तक..
  • देहरादून-लखनऊ एक्सप्रेस हरिद्वार से.
  • नई दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस हरिद्वार तक.
  • देहरादून-नई दिल्ली एक्सप्रेस हरिद्वार से.
  • पुरानी दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस हरिद्वार तक.
  • देहरादून- पुरानी दिल्ली एक्सप्रेस हरिद्वार से.
  • साबरमती-ऋषिकेश एक्सप्रेस मेरठ तक.
  • ऋषिकेश-साबरमती एक्सप्रेस मेरठ से.
  • कोटा-देहरादून एक्सप्रेस हरिद्वार तक.
  • देहरादून-कोटा एक्सप्रेस हरिद्वार से.
  • बाड़मेर-ऋषिकेश एक्सप्रेस सहारनपुर तक.
  • ऋषिकेश-श्रीगंगानगर एक्सप्रेस सहारनपुर से.
  • श्रीगंगानगर-ऋषिकेश एक्सप्रेस सहारनपुर तक.
  • ऋषिकेश-बाड़मेर एक्सप्रेस सहारनपुर से.
  • उदयपुर-ऋषिकेश एक्सप्रेस हरिद्वार तक.
  • ऋषिकेश-उदयपुर एक्सप्रेस हरिद्वार से.
  • काठगोदाम-देहरादून एक्सप्रेस नजीबाबाद तक.
  • देहरादून-काठगोदाम एक्सप्रेस नजीबाबाद से.
  • सूबेदारगंज-देहरादून एक्सप्रेस लक्सर तक.
  • देहरादून-सूबेदारगंज एक्सप्रेस लक्सर से.

देहरादून में ट्रेनों के इंजन के रखरखाव, मरम्मत और सफाई के लिए लोको शेड तैयार किया गया है. उसका काम अब करीब पूरा हो गया है. अब इस लोकोशेड को स्टेशन की सभी लाइनों से इंटरलॉक किया जाएगा. इससे किसी भी लाइन से ट्रेन को लोकोशेड तक पहुंचाया जा सकेगा और इसकी सिग्नलिंग में भी बदलाव किए जायेगे. इसी कारण दो दिन के लिए देहरादून रेलवे स्टेशन को बंद किया गया है. इस दौरान 18 ट्रेन देहरादून टर्मिनल से न चलकर हरिद्वार, लक्सर, नजीबाबाद और सहारनपुर से चलेगी. ऐसे में यात्रियों को संबंधित स्टेशनों से यात्रा करनी पड़ेगी.

मुरादाबाद मंडल की ओर से जारी आदेश के अनुसार देहरादून रेलवे स्टेशन में लोकोशेड की इंटरलॉकिंग के दौरान सात और आठ दिसंबर को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है, यानी दूसरे स्टेशनों से गाड़ियों को भेजा जाएगा. इस दौरान यात्रियों को कोई भी परेशानी न हो उसके लिए पूरे इंतजाम किए गए है.

रविंद्र कुमार, रेलवे स्टेशन अधीक्षक, देहरादून

