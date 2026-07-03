सरकारी स्कूल में फूड प्वाइजनिंग से 18 छात्र बीमार, वजह थी एक्सपायरी डेट वाली चॉकलेट
सरकारी स्कूल में फूड प्वाइजनिंग से 18 छात्र बीमार पड़ गए. उन्होंने दोस्त के जन्मदिन पर चॉकलेट खाई थी.
Published : July 3, 2026 at 4:46 PM IST
विल्लुपुरम: तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले में गिंगी-विल्लुपुरम हाईवे पर बने एक सरकारी स्कूल में आज सुबह चॉकलेट खाने से 18 छात्र बीमार पड़ गए. इस घटना के तुरंत बाद सभी बीमार छात्रों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
इस घटना को लेकर हंगामा मच गया. खबर के मुताबिक, एक छात्र ने अपने जन्मदिन पर कक्षा 6वीं के साथी छात्रों को चॉकेलट खाने के लिए दी थी. चॉकलेट खाने के बाद अचानक से 18 छात्र बीमार पड़ गए.
अचानक, कुछ छात्रा क्लासरूम में बेहोश हो गए, जिससे स्कूल कैंपस में बहुत टेंशन और डर फैल गया. छात्रों की हालत देखकर स्कूल के शिक्षकों ने तुरंत एक्शन लिया और 108 एम्बुलेंस से 18 प्रभावित छात्रों को बचाया और उन्हें इलाज के लिए सरकारी जनरल अस्पताल भेजा.
डॉक्टरों की एक टीम ने हॉस्पिटल में भर्ती छात्रों की जांच की. उन्होंने बताया कि छात्रों को फूड पॉइजनिंग हुआ है. अस्पताल में छात्रों को तुरंत ग्लूकोज और इमरजेंसी इलाज दिया गया. अस्पताल की ओर से प्राप्त जानकारी के मुताबिक, सभी छात्रा अभी डॉक्टरों की निगरानी में हैं और उनका स्वास्थ्य स्थिर है. इस खबर से स्कूल के टीचर और बच्चों के माता-पिता ने राहत की सांस ली है.
वहीं, गिंगी पुलिस और फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के अधिकारियों को घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचकर जांच की. शुरुआती जांच में पता चला कि अपने जन्मदिन पर जिस छात्र ने ने जो चॉकलेट बांटी थीं, वे एक साल पहले एक्सपायर हो चुकी थीं. यह चौंकाने वाली बात है कि ऐसी एक्सपायर चॉकलेट दुकानों में बेची जा रही थीं.
इसलिए, पुलिस इसे बेचने वाले के खिलाफ आगे की जांच करने की योजना बना रही है. खास बात यह है कि अधिकारी यह भी जांच कर रहे हैं कि यह चॉकलेट नकली है या नहीं. जैसे ही यह खबर फैली कि स्कूल के छात्रों को चॉकलेट खाने के बाद सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, माता-पिता घबराकर अस्पताल पहुंचे. इस वजह से वहां कुछ घंटों तक हंगामा होता रहा.
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