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झारखंड के भगवान बिरसा जैविक उद्यान में 18 मोर का जन्म, आर्टिफिशियल इनक्यूबेशन विधि से हुआ प्रजनन

रांची: कृत्रिम ऊष्मायन विधि से शिशु नाग के सफल जन्म कराने के बाद झारखंड के भगवान बिरसा जैविक उद्यान (ओरमांझी) ने वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है. उद्यान में पहली बार कृत्रिम ऊष्मायन (Artificial Incubation) तकनीक के माध्यम से एक साथ 18 मोर चूजों का सफल जन्म कराया गया है. इसे उद्यान की अब तक की सबसे सफल कृत्रिम ऊष्मायन परियोजना माना जा रहा है, जो वैज्ञानिक पक्षी प्रजनन और संरक्षण के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है. इस सफलता से भारतीय मोर के संरक्षण और संवर्धन को नई गति मिलने की उम्मीद है.

भगवान बिरसा जैविक उद्यान के पशु चिकित्सक डॉ ओम प्रकाश साहू ने बताया कि कृत्रिम ऊष्मायन तकनीक के जरिए अंडों की सुरक्षित हैचिंग सुनिश्चित की गई, जिससे चूजों के जीवित रहने की संभावना भी बढ़ी है. यह पहल भविष्य में पक्षियों के वैज्ञानिक प्रबंधन और प्रजनन कार्यक्रमों को और अधिक प्रभावी बनाने में सहायक होगी.

भगवान बिरसा जैविक उद्यान में 18 मोर का जन्म (ईटीवी भारत)

इस पूरी प्रक्रिया का संचालन उद्यान के निदेशक जब्बर सिंह के मार्गदर्शन में जीव वैज्ञानिक पार्थ सारथी मंडल ने किया. उन्होंने अंडों के चयन से लेकर इनक्यूबेशन, तापमान और आर्द्रता की नियमित निगरानी तथा नवजात चूजों की देखभाल तक हर चरण को वैज्ञानिक मानकों के अनुरूप पूरा किया. उनकी विशेषज्ञता और समर्पण को इस उपलब्धि का प्रमुख आधार माना जा रहा है.

उद्यान के निदेशक जब्बर सिंह ने इस सफलता को पूरी टीम के सामूहिक प्रयास का परिणाम बताया. उन्होंने कहा कि सहायक वन संरक्षक अशोक कुमार सिंह, वन क्षेत्र पदाधिकारी गायत्री देवी, पशु चिकित्सक डॉ. ओम प्रकाश साहू, वनरक्षियों और पशुपालकों की सतत निगरानी तथा वैज्ञानिक प्रबंधन ने इस परियोजना को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.