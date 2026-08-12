झारखंड पुलिस की Wanted List में अब सिर्फ 18 नक्सली, सबसे ज्यादा भाकपा माओवादी के नाम
झारखंड में 18 वांटेड नक्सलियों की सूची में सबसे ज्यादा भाकपा माओवादी शामिल हैं. प्रशांत कुमार कि रिपोर्ट
Published : August 12, 2026 at 6:42 PM IST
रांची: झारखंड में वांटेड और इनामी नक्सलियों की सूची लगातार छोटी होती जा रही है. कभी वांटेड नक्सलियों की संख्या 200 से ज्यादा थी लेकिन अब यह संख्या घटकर 18 पर सिमट गई है. 18 वांटेड की सूची में सबसे अधिक संख्या भाकपा माओवादियों की है, जिसमें सबसे बड़ा नाम एक करोड़ के इनामी असीम मंडल का है. असीम अपने 7 खूंखार साथियों के साथ झारखंड पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पर छुपा हुआ है.
18 नक्सलियों में सिमटा 'लाल आतंक'
झारखंड में नक्सलवाद के खिलाफ चलाए जा रहे व्यापक अभियान के बीच अब इनामी नक्सलियों की संख्या घटकर महज 18 रह गई है. झारखंड पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबुक, सूची में राज्य में सक्रिय या वांछित ऐसे 18 नक्सलियों के नाम शामिल है, जिन पर सरकार ने उनकी संगठनात्मक भूमिका और नक्सली गतिविधियों के आधार पर इनाम घोषित कर रखा है. इनामी और वांटेड नक्सलियों की सूची की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें अलग-अलग नक्सली संगठनों से जुड़े कई शीर्ष स्तर के नक्सली कमांडर भी शामिल हैं. इनमें CPI (Maoist), TPC, JJMP और PLFI जैसे संगठन शामिल हैं. वांटेड सूची में सबसे अधिक नक्सली CPI (Maoist) से जुड़े हैं.
सबसे बड़ा इनाम एक करोड़ रुपये
झारखंड सरकार की सूची में सबसे अधिक 1 करोड़ का इनाम CPI (Maoist) के असीम मंडल उर्फ आकाश उर्फ तिमिर पर घोषित है. असीम संगठन में CCM यानी केंद्रीय समिति सदस्य के पद पर है. असीम मंडल पश्चिम बंगाल के मिदनापुर का रहने वाला है.
असीम के बाद TPC के ब्रजेश सिंह गंझु उर्फ गोपाल सिंह भोक्ता उर्फ सरकार का नाम है. गोपाल वर्तमान में टीपीसी का सुप्रीमो है और उसके ऊपर 25 लाख रुपये का इनाम घोषित है.
CPI (Maoist) से जुड़े राम प्रसाद मांझी उर्फ सचिन मांझी और नितेश यादव उर्फ इरफान उर्फ नंदू उर्फ किरानी पर 15-15 लाख रुपये का इनाम है. दोनों को संगठन में RCM पद पर है.
10 लाख से लेकर 1 लाख तक के इनामी नक्सली
पुलिस की सूची में कई ऐसे नक्सली भी हैं, जिन पर 10 लाख रुपये का इनाम घोषित है. इनमें CPI (Maoist) से जुड़े आरिफ उर्फ शशिकांत उर्फ सुधेर जी उर्फ सुरेश जी, मनोहर गंझु , गोदराय यादव उर्फ संजय यादव, पुष्पा महतो उर्फ शकुंतला उर्फ परी और मीता उर्फ नयनतारा उर्फ परी शामिल है.
वहीं समीर महतो उर्फ मंगल, पंकज कोरवा उर्फ पटेल, राजू भुईयां उर्फ छोटेलाल भुईयां पर 5-5 लाख रुपये का इनाम घोषित है. JJMP से जुड़े रामदेव लोहरा उर्फ साधु उर्फ काका पर भी 5 लाख रुपये का इनाम है. PLFI से जुड़े धनराम लोहरा उर्फ जडू उर्फ मनजु पर 2 लाख रुपये और एक अन्य PLFI सदस्य सामुअल बाड़ा उर्फ सामु पर 1 लाख रुपये का इनाम दर्ज है. CPI (Maoist) से जुड़े कुछ निचले स्तर के कैडरों पर भी 1 से 2 लाख रुपये तक के इनाम घोषित हैं.
18 इनामी नक्सलियों तक सिमटा नेटवर्क
एक समय झारखंड के बड़े भूभाग पर नक्सली संगठनों का व्यापक प्रभाव था. जंगल और पहाड़ी इलाकों में नक्सलियों के प्रभाव के कारण सुरक्षा बलों के लिए अभियान चलाना बड़ी चुनौती माना जाता था, लगातार चलाए गए अभियान, सुरक्षाबलों की बढ़ती मौजूदगी, सड़क और संचार नेटवर्क के विस्तार तथा नक्सलियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई के कारण संगठन कमजोर हुए हैं. शायद यही वजह है कि अब मात्र 18 नक्सली वांटेड लिस्ट में बचे है.
2026 में नक्सल मोर्चे पर झारखंड पुलिस की बड़ी कामयाबी
2026 झारखंड पुलिस के लिए नक्सल विरोधी अभियान के मोर्चे पर बड़ी उपलब्धियों वाला साल साबित हो रहा है. पुलिस की कार्रवाई का असर नक्सली संगठनों के शीर्ष और प्रभावशाली कैडरों तक पहुंचा है. जनवरी से 11 अगस्त 2026 तक के आंकड़ों पर नजर डाले तो झारखंड में 103 नक्सलियों और उग्रवादियों की गिरफ्तारी की गई, 49 ने आत्मसमर्पण कर दिया आए. 22 नक्सली एनकाउंटर में मारे गए. इसमें खास बात यह है कि गिरफ्तार और आत्मसमर्पण करने वालों में बड़ी संख्या ऐसे कैडरों की है, जिन पर सरकार ने इनाम घोषित कर रखा था.
मिसिर बेसरा के बाद अब असीम मंडल पर झारखंड पुलिस की नजर
झारखंड में नक्सल विरोधी अभियान को लेकर पुलिस को मिली कई अहम सफलताओं के बाद अब उसकी नजर अगली बड़ी चुनौती पर है. झारखंड पुलिस के आईजी अभियान नरेंद्र सिंह के अनुसार, इस साल की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक कुख्यात माओवादी नेता मिसिर बेसरा की गिरफ्तारी है, हालांकि पुलिस अब इस सफलता के बाद भी अभियान को रोकने के मूड में नहीं है.
मिसिर बेसरा की गिरफ्तारी झारखंड पुलिस की बड़ी उपलब्धि: नरेंद्र सिंह, आईजी अभियान
आईजी अभियान नरेंद्र सिंह ने बताया कि मिसिर बेसरा की गिरफ्तारी झारखंड पुलिस के लिए बड़ी उपलब्धि है. इसके बाद पुलिस का अगला बड़ा लक्ष्य एक करोड़ का इनामी असीम मंडल है. पुलिस के अनुसार, असीम मंडल फिलहाल पश्चिम बंगाल और जमशेदपुर क्षेत्र के बॉर्डर इलाके में एक्टिव है, उसे लेकर झारखंड पुलिस रणनीति तैयार कर रही है कि किस तरह उसे टारगेट किया जाए.
पश्चिम बंगाल पुलिस के साथ मिलकर चल रहा ऑपरेशन
आईजी अभियान के मुताबिक, असिम मंडल को लेकर संबंधित क्षेत्र में लगातार ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं. इस अभियान में पश्चिम बंगाल पुलिस का भी सहयोग लिया जा रहा है. सीमावर्ती इलाकों में माओवादी गतिविधियों पर नजर रखते हुए सुरक्षा एजेंसियां संयुक्त रूप से कार्रवाई की रणनीति पर काम कर रही हैं.
आईजी नरेंद्र सिंह के हिसाब से असिम मंडल के दस्ते में 7 बंगाली सदस्य हैं. पुलिस इनकी गतिविधियों और मूवमेंट पर भी लगातार नजर रख रही है. सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण अभियान में दोनों राज्यों की पुलिस के बीच समन्वय बनाकर अभियान चलाया जा रहा है.
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