वीरमणि से जुड़े पॉक्सो मामलों में दूसरा आरोपपत्र दाखिल, 18 नाबालिग पीड़िताओं की पहचान हुई
चेन्नई के उद्योगपति आर. वीरमणि एवं उनके सहयोगियों से जुड़े यौन उत्पीड़न मामलों की जांच कर रहे एसआईटी ने दूसरा आरोपपत्र दाखिल किया.
Published : November 26, 2026 at 12:01 PM IST
चेन्नई: उद्योगपति आर. वीरमणि एवं उनके सहयोगियों से जुड़े यौन उत्पीड़न मामलों की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) ने दूसरा आरोपपत्र दाखिल किया. पुलिस ने बताया कि अब तक 18 किशोरियों के साथ यौन शोषण के आरोप लगे हैं.
स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) के अधिकारियों ने बताया है कि जेम ग्रेनाइट्स के मालिक वीरमणि केस में 18 नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण हुआ है. चेन्नई के रॉयपेटा में 'जेम ग्रेनाइट्स' के मालिक जेम वीरमणि पर नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण करने की शिकायत के बाद केस दर्ज किया गया था. एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम अभी इस मामले की जांच कर रही है.
जांच के हिस्से के तौर पर आरोपों से जुड़े कई लोगों से पूछताछ की गई. नतीजतन, 10 लोगों-जेम वीरमणि, महेंद्र सिम्हन, शांति, लज़ार, गणेशन, श्रीनिवासन, शक्तिवेल, बाबू, पार्थीबन, और पेरुमल (उर्फ बाला) को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.
खास बात यह है कि एसआईटी ने पेरुमल (उर्फ बाला) नाम के एक ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया है, जिस पर नाबालिग लड़कियों को जेम वीरमणि के पास लाने का आरोप है. उनसे पूछताछ के बाद और इस जानकारी पर कि जेम वीरमानी के घर के पीछे एक छोटी लड़की की लाश दबी हो सकती है, एसआईटी ने जेसीबी मशीन से जमीन खोदकर गहरी तलाशी ली.
हालांकि, इस तलाशी के दौरान कोई शक वाला सबूत नहीं मिला. इसके अलावा, इस मामले में शुरू में 8 केस दर्ज किए गए थे, लेकिन 13 नवंबर को एक और नाबालिग लड़की की शिकायत के बाद नौवां केस दर्ज किया गया. इससे जेम वीरमानी और उनके साथियों के खिलाफ दर्ज कुल केसों की संख्या 9 हो गई. स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने अब कन्फर्म किया है कि चल रही जांच के आधार पर, यह पता चला है कि 18 नाबालिग लड़कियों के साथ यौन शोषण हुआ था.
पहले 13 नाबालिग लड़कियों के बारे में शिकायतें मिली थी, लेकिन अब यह संख्या बढ़कर 18 हो गई है. 9 केसों में कोर्ट की कार्रवाई चल रही है, जिनमें से 2 में चार्जशीट फाइल हो चुकी हैं. स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) ने इन 9 केसों में कोर्ट की कार्रवाई शुरू कर दी है. इम्मोरल ट्रैफिक (प्रिवेंशन) एक्ट के तहत रजिस्टर्ड केस में, 11 नवंबर को कोर्ट में चार्जशीट फाइल की गई थी.
इसके बाद उस केस की कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है, और चार्जशीट की कॉपी आरोपियों को 17 नवंबर को दी गई. इसके बाद इम्मोरल ट्रैफिक (प्रिवेंशन) एक्ट के तहत रजिस्टर्ड एक और केस के लिए 23 नवंबर को कोर्ट में चार्जशीट फाइल की गई. इस तरह कुल 9 केस में से अब तक 2 में चार्जशीट फाइल की जा चुकी हैं, जबकि बाकी 7 में इन्वेस्टिगेशन जारी है.
फरार संदिग्ध प्रकाश को पकड़ने के लिए 'ब्लू कॉर्नर नोटिस' जारी
इसके अलावा प्रकाश नाम के एक शख्स पर पुलिस अधिकारियों के साथ बड़ी रकम के लेन-देन के आरोप है. वह अभी फरार है. उसकी गिरफ्तारी के लिए कोर्ट वारंट जारी किया गया है. उसे ढूंढने और पकड़ने की कोशिशों के तहत, इंटरपोल के जरिए एक इंटरनेशनल 'ब्लू कॉर्नर नोटिस' जारी किया गया है.
स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) ने कहा कि जेम वीरमणि समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. जांच में यह कन्फर्म हुआ है कि 18 नाबालिग लड़कियों के साथ मारपीट की गई थी. एसआईटी ने आगे कन्फर्म किया कि वे सभी मामलों में कोर्ट ट्रायल में तेजी लाने के लिए लगातार कदम उठा रहे हैं, ताकि अपराधियों को सही सजा मिल सके.