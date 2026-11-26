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वीरमणि से जुड़े पॉक्सो मामलों में दूसरा आरोपपत्र दाखिल, 18 नाबालिग पीड़िताओं की पहचान हुई

वीरमणि से जुड़े पॉक्सो मामलों में दूसरा आरोपपत्र दाखिल, 18 नाबालिग पीड़िताओं की पहचान हुई ( ETV Bharat )

चेन्नई: उद्योगपति आर. वीरमणि एवं उनके सहयोगियों से जुड़े यौन उत्पीड़न मामलों की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) ने दूसरा आरोपपत्र दाखिल किया. पुलिस ने बताया कि अब तक 18 किशोरियों के साथ यौन शोषण के आरोप लगे हैं.

स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) के अधिकारियों ने बताया है कि जेम ग्रेनाइट्स के मालिक वीरमणि केस में 18 नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण हुआ है. चेन्नई के रॉयपेटा में 'जेम ग्रेनाइट्स' के मालिक जेम वीरमणि पर नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण करने की शिकायत के बाद केस दर्ज किया गया था. एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम अभी इस मामले की जांच कर रही है.

जांच के हिस्से के तौर पर आरोपों से जुड़े कई लोगों से पूछताछ की गई. नतीजतन, 10 लोगों-जेम वीरमणि, महेंद्र सिम्हन, शांति, लज़ार, गणेशन, श्रीनिवासन, शक्तिवेल, बाबू, पार्थीबन, और पेरुमल (उर्फ बाला) को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. खास बात यह है कि एसआईटी ने पेरुमल (उर्फ बाला) नाम के एक ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया है, जिस पर नाबालिग लड़कियों को जेम वीरमणि के पास लाने का आरोप है. उनसे पूछताछ के बाद और इस जानकारी पर कि जेम वीरमानी के घर के पीछे एक छोटी लड़की की लाश दबी हो सकती है, एसआईटी ने जेसीबी मशीन से जमीन खोदकर गहरी तलाशी ली. हालांकि, इस तलाशी के दौरान कोई शक वाला सबूत नहीं मिला. इसके अलावा, इस मामले में शुरू में 8 केस दर्ज किए गए थे, लेकिन 13 नवंबर को एक और नाबालिग लड़की की शिकायत के बाद नौवां केस दर्ज किया गया. इससे जेम वीरमानी और उनके साथियों के खिलाफ दर्ज कुल केसों की संख्या 9 हो गई. स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने अब कन्फर्म किया है कि चल रही जांच के आधार पर, यह पता चला है कि 18 नाबालिग लड़कियों के साथ यौन शोषण हुआ था.