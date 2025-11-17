ETV Bharat / bharat

सऊदी बस हादसा: हैदराबाद के एक ही परिवार के 18 सदस्यों की मौत, मृतकों में 10 बच्चे

सऊदी अरब के मदीना शहर में हुए बस हादसे में हैदराबाद के सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी नसीरुद्दीन के परिवार के 18 सदस्यों की मौत हो गई.

18 members of hyderabad family killed in Saudi Arabia Bus accident Telangana govt to provide compensation
सऊदी अरब में हैदराबाद के एक ही परिवार के 18 सदस्यों की मौत (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 17, 2025 at 7:18 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: सऊदी अरब के मदीना शहर में हुए एक भीषण सड़क हादसे में मरने वालों में हैदराबाद के एक ही परिवार के 18 सदस्य शामिल हैं. शहर के विद्यानगर के नल्लाकुंटा निवासी सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी नसीरुद्दीन (65) परिवार के 18 सदस्यों के उमराह गए थे. मृतकों में नसीरुद्दीन, उनकी पत्नी, उनकी तीन बेटियां, बेटे, बहुएं और उनके बच्चे शामिल हैं. 18 मृतकों में से 10 बच्चे थे.

इस बस दुर्घटना में हैदराबाद के कुल 45 लोगों की मौत हुई है. तेलंगाना सरकार सऊदी अरब में हुए बस हादसे में मारे गए राज्य के लोगों के परिजनों को 5-5 लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की.

मदीना जाएगा सरकारी प्रतिनिधिमंडल
राज्य कैबिनेट ने सोमवार को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मोहम्मद अजहरुद्दीन, एमआईएम के एक विधायक और अल्पसंख्यक विभाग के एक अधिकारी का सरकारी प्रतिनिधिमंडल बनाकर सऊदी अरब भेजने का फैसला किया. शवों का अंतिम संस्कार वहीं करने का भी फैसला किया गया है. कैबिनेट ने मुस्लिम धार्मिक परंपराओं के अनुसार वहीं अंतिम संस्कार करने और इस उद्देश्य के लिए प्रत्येक प्रभावित परिवार के दो सदस्यों को ले जाने का फैसला किया है.

नसीरुद्दीन का हैदराबाद स्थित घर
नसीरुद्दीन का हैदराबाद स्थित घर (ETV Bharat)

वहीं, इस दुखद हादसे की जानकारी मिलने के बाद तेलंगाना कांग्रेस के प्रमुख महेश कुमार गौड़ विद्यानगर स्थित नसीरुद्दीन के घर गए और उनके परिजनों को सांत्वना दी. उन्होंने एक ही परिवार के 18 सदस्यों की मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया. एआईएमआईएम के एमएलसी रहमत बेग ने भी मृतकों के परिजनों से मुलाकात की.

मृतकों को अंतिम विदाई देने के लिए बीआरएस के अल्पसंख्यक नेताओं का एक दल भी वहां जाएगा. पार्टी ने कहा कि बीआरएस नेता बस दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिवारों का समर्थन करने के लिए सऊदी अरब जाएंगे. पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर ने पूर्व मंत्री महमूद अली खान और कई वरिष्ठ नेताओं से फोन पर बात की और नेताओं को सऊदी जाने की सलाह दी. केटीआर के निर्देशानुसार, बीआरएस के अल्पसंख्यक नेता आज सऊदी जाएंगे.

नसीरुद्दीन का हैदराबाद स्थित घर
नसीरुद्दीन का हैदराबाद स्थित घर (ETV Bharat)

बस दुर्घटना में हैदराबाद के 45 लोग मारे गए: पुलिस आयुक्त
सऊदी अरब में हुए बस हादसे पर हैदराबाद पुलिस आयुक्त सज्जनार ने बताया कि प्राथमिक जानकारी के अनुसार, यह दुर्घटना मक्का की तीर्थयात्रा पूरी करने के बाद मदीना जाते समय हुई. उन्होंने कहा, "कुल 54 लोग 9 नवंबर को हैदराबाद से जेद्दा के लिए रवाना हुए थे. यह यात्रा 23 नवंबर तक चलने वाली थी. उनमें से चार लोग रविवार को कार से मदीना के लिए रवाना हुए. चार अन्य मक्का में ही रहे. शेष 46 लोग बस से मक्का से मदीना के लिए रवाना हुए. उन्होंने कहा, "बस मदीना से 25 किलोमीटर दूर, रात 1:30 बजे एक तेल टैंकर से टकरा गई. दुर्घटना में 45 लोगों की मौत हो गई. केवल एक व्यक्ति अब्दुल शोएब, बच पाए. वह इस समय अस्पताल में हैं."

पुलिस के मुताबिक, मृतकों के मल्लेपल्ली, बाजारघाट, आसिफनगर और अन्य इलाकों के होने की संभावना है. यह घटना सोमवार तड़के लगभग 1:30 बजे (भारतीय समयानुसार) हुई. एक डीजल टैंकर से टकराने के बाद बस में आग लग गई और पूरी बस में फैल गई. जेद्दा स्थित भारतीय दूतावास ने कहा कि दुर्घटना के बाद एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है.

यह भी पढ़ें- सऊदी अरब में हुए एक दर्दनाक बस हादसे में हैदराबाद के 45 लोगों की मौत, पीएम मोदी ने दुख जताया

TAGGED:

SAUDI BUS ACCIDENT
HYDERABAD FAMILY KILLED
TELANGANA GOVT COMPENSATION
SAUDI BUS CRASH
SAUDI ARABIA BUS ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बिहार चुनाव में AAP को मिले NOTA से भी कम वोट, क्यों फेल हुए अरविंद केजरीवाल?

इस एक विटामिन की कमी से बढ़ जाता है 17 तरह के कैंसर का खतरा, दिल के लिए भी खतरनाक

सबरीमला अय्यप्पन मंदिर में मंडला पूजा, 27 दिसंबर को होगा बंद

कोलकाता में अनोखा 'हॉबी गैलरी': 200 साल पुराने लैंप का संग्रह, रनर से लेकर LED तक की कहानी!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.