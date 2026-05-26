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कारोबारियों को धमकी फिर उगाही, कनाडा में 'फोर ब्रदर्स' गैंग के खिलाफ एक्शन, पंजाबी मूल के 17 युवक गिरफ्तार

(ब्रिटिश कोलंबिया): रविंदर सिंह (25) और जशनबीर सिंह (21)। बैरी (ओंटारियो): राजन सिंह (28)। मंटेका (कैलिफ़ोर्निया, USA): गौतम गौतम (22). इन लोगों को ब्रिटिश कोलंबिया से गिरफ्तार किया गया.

गिरफ्तार पंजाबी युवाओं की पहचान पील पुलिस ने गिरफ्तार किए गए युवाओं के नाम और तस्वीरें जारी की हैं. बड़ी बात यह है कि ये सभी आरोपी 22 से 30 वर्ष की आयु के बीच के हैं. सबसे ज़्यादा गिरफ्तारियां ब्राम्पटन में की गईं: ब्राम्पटन (ओंटारियो): इकबाल सिंह भगारिया (25), दिलावरप्रीत सिंह (26), मनदीप सिंह (21), प्रभदीप सोहल (22), प्रतापबीर घुमन (22), अजयदीप सिंह (29), नवदीप सिंह (24), अमृतजोत सिंह (22), जशनप्रीत सिंह (22), गुनीत गुनीत (27), सुखविंदर सिंह (32) और मोहिंदर सिंह (30)। नॉरवल (ओंटारियो): आकाशदीप सिंह (24). इन लोगों के ब्राम्पटन से गिरफ्तार किया गया.

जब किसी भारतीय व्यवसायी ने रंगदारी देने से इनकार कर दिया, तो उनके घरों और व्यावसायिक परिसरों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गईं और आगजनी की घटनाएं की गईं. जांच में पता चला है कि इन 17 पंजाबी युवाओं का कुल 24 हिंसक घटनाओं से संबंध रहा है. इन घटनाओं के दौरान उन्होंने 324 राउंड गोलियां चलाईं.

अपने ही समुदाय के लोगों को बनाया निशाना पुलिस जांच के मुताबिक, यह गिरोह ओंटारियो के ब्राम्पटन, मिसिसॉगा, कैलेडन और ब्रिटिश कोलंबिया में सक्रिय था, जहां भारतीय समुदाय, विशेष रूप से पंजाबी समुदाय की बड़ी आबादी रहती है. इन आरोपियों ने अपने ही समुदाय के रेस्तरां मालिकों, ट्रक कंपनियों के संचालकों और अन्य स्थानीय व्यवसायियों को निशाना बनाया.

इस मामले में, पुलिस ने 17 युवाओं को गिरफ्तार किया है, जिनमें से लगभग सभी पंजाबी मूल के हैं. इन आरोपियों के खिलाफ कुल 106 आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं. सबसे चिंताजनक बात यह है कि इस गिरोह के निशाने पर ज्यादातर भारतीय और दक्षिण एशियाई मूल के स्थानीय व्यवसायी थे, जिनसे धमकियां देकर रंगदारी वसूली जा रही थी.

चंडीगढ़: कनाडा की पील रीजनल पुलिस की 'एक्सटॉर्शन टास्क फोर्स' द्वारा 'फोर ब्रदर्स' नामक अंतरराष्ट्रीय आपराधिक गिरोह के खिलाफ चलाए गए एक बड़े अभियान ने एक बार फिर विदेशों में आपराधिक गतिविधियों में पंजाबी युवाओं की बढ़ती संलिप्तता को चर्चा के केंद्र में ला दिया है.

पहले भी पंजाबी युवाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो चुकी है

यह पहला मामला नहीं है जब कनाडा या अमेरिका में पंजाबी युवाओं को रंगदारी और गैंगवार के मामलों में गिरफ्तार किया गया हो। पिछले कुछ सालों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं:-

1. प्रोजेक्ट गैसलाइट: जुलाई 2024 में, पुलिस ने इस प्रोजेक्ट पर छापा मारा और पंजाबी मूल के 6 युवाओं को गिरफ्तार किया, जिनमें एक लड़की भी शामिल थी. एडमंटन पुलिस ने दक्षिण एशियाई कारोबारियों को निशाना बनाने वाले एक बड़े रंगदारी रैकेट का भंडाफोड़ किया और कई पंजाबी युवाओं को गिरफ्तार किया, जिनमें मानव हीर (19), गुरकरन सिंह (19), जशदीप कौर (19) और परमिंदर सिंह (21) शामिल हैं.

2. सरे और कैलगरी में हालिया गिरफ्तारियां: सरे पुलिस ने दमनजीत सिंह (22) और परदमन सिंह (30) को एक घर पर गोली चलाने और फिरौती मांगने के आरोप में हिरासत में लिया है. इसी तरह, कैलगरी पुलिस ने भी जसकरन सिंह (21) और करनबीर सिंह (21) को फिरौती का नेटवर्क चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया है.

3. ब्रिटिश कोलंबिया टास्क फोर्स की कार्रवाई: ब्रिटिश कोलंबिया में, अवतार सिंह (22), संदीप सिंह (28) और जगदीप सिंह (24) जैसे पंजाबी युवाओं के खिलाफ भी फिरौती मांगने और घरों पर गोली चलाने के आरोप में मामले दर्ज किए गए थे.

4. लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से संबंध: कनाडाई पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने गिप्पी ग्रेवाल और एपी ढिल्लों जैसे भारतीय कलाकारों और भारतीय मूल के लोगों के घरों पर गोलीबारी की घटनाओं को भारत में सक्रिय लॉरेंस बिश्नोई गैंग और कनाडा में मौजूद उनके पंजाबी नेटवर्क से जोड़ा है.

देश-निकाले की तैयारी

इस चलन ने कनाडाई सरकार और इमिग्रेशन विभाग को चिंता में डाल दिया है. कनाडा बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी के अनुसार, गिरफ्तार किए गए कई युवा स्थायी नागरिक नहीं हैं. इसके बजाय, कई लोग ऐसे वर्क वीजा पर रह रहे थे जिनकी समय सीमा समाप्त हो चुकी थी, या फिर वे शरणार्थी के तौर पर रह रहे थे.

पील पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए 17 युवाओं में से छह को, एक बार मामला पूरा हो जाने के बाद, देश से निकाला जा सकता है. कनाडा बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी की अध्यक्ष एरिन ओ'गोरमैन ने कहा, "हमारे प्रयासों में खुफिया जानकारी साझा करना, जांच करना, गिरफ्तारियां, हिरासत में लेना और रंगदारी की गतिविधियों में शामिल अयोग्य विदेशी नागरिकों को देश से बाहर निकालना शामिल है."

"7 मई, 2026 तक, हमने 446 इमिग्रेशन जांच शुरू की हैं, अलग-अलग अयोग्यता के आधार पर 118 देश-निकाला के आदेश जारी किए हैं और 55 लोगों को देश से बाहर निकाला है." "रैंसमवेयर किसी एक इलाके तक सीमित नहीं है." इस बड़ी सफलता और अपराधों के नेटवर्क पर बात करते हुए, पील रीजनल पुलिस के चीफ़ निशान दुरैयाप्पा ने कहा, "जबरन वसूली का यह अपराध किसी एक इलाके तक सीमित नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़ा हुआ है.

इससे निपटने के लिए अलग-अलग एजेंसियों के बीच मज़बूत सीमा-पार सहयोग और इंटेलिजेंस शेयरिंग की ज़रूरत है। हम उस डर और नुकसान को समझते हैं जो इसने पैदा किया है, खासकर दक्षिण एशियाई समुदाय के भीतर, और हम इन अपराधों को रोकने और अपने समुदायों को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं."

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