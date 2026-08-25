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तमिलनाडु: 17 महीने के ब्रेन डेड बच्चे का अंगदान, सबसे कम उम्र का ऑर्गन डोनर बना

तमिलनाडु: 17 महीने के ब्रेन डेड बच्चे का अंगदान, सबसे कम उम्र का ऑर्गन डोनर बना ( ETV Bharat )

चेन्नई: शहर के राजीव गांधी गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल में इलाज करा रहे 17 महीने के ब्रेन-डेड बच्चे के अंगदान कर दिए गए. माता-पिता की अनुमति मिलने के बाद बच्चे के ऑर्गन डोनेट किए गए. खास बात यह है कि इस ऑर्गन डोनेशन के साथ यह बच्चा तमिलनाडु का सबसे कम उम्र का ऑर्गन डोनर बन गया है. इससे पहले, इसी हॉस्पिटल में 20 महीने के बच्चे के ऑर्गन डोनेट किए गए थे.

हाइड्रोसिफलस (दिमाग में पानी भरना) से पीड़ित बच्चे को चेन्नई के राजीव गांधी गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था. बच्चे की हालत गंभीर थी और डॉक्टर पिछले 6 दिनों से उसे इंटेंसिव केयर दे रहे थे. लेकिन, बच्चे की हालत में कोई सुधार न होने पर, मेडिकल एक्सपर्ट्स की टीम द्वारा की गई चिकित्सीय जांच और सही प्रक्रिया के आधार पर, 24 अगस्त सोमवार सुबह बच्चे को ब्रेन डेड बताया गया.

बच्चे की इस हालत को जानने के बाद माता-पिता बहुत अधिक दुख में थे. इसके बावजूद, उन्होंने बच्चे के अंगदान करने और दूसरों की जान बचाने में मदद करने का फैसला किया.