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तमिलनाडु: 17 महीने के ब्रेन डेड बच्चे का अंगदान, सबसे कम उम्र का ऑर्गन डोनर बना

17 महीने का बच्चा हाइड्रोसिफलस से पीड़ित था और चेन्नई के राजीव गांधी गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था.

17 month old Brain dead child organs donated, becomes youngest donor of Tamil Nadu
तमिलनाडु: 17 महीने के ब्रेन डेड बच्चे का अंगदान, सबसे कम उम्र का ऑर्गन डोनर बना (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 25, 2026 at 3:26 PM IST

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चेन्नई: शहर के राजीव गांधी गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल में इलाज करा रहे 17 महीने के ब्रेन-डेड बच्चे के अंगदान कर दिए गए. माता-पिता की अनुमति मिलने के बाद बच्चे के ऑर्गन डोनेट किए गए. खास बात यह है कि इस ऑर्गन डोनेशन के साथ यह बच्चा तमिलनाडु का सबसे कम उम्र का ऑर्गन डोनर बन गया है. इससे पहले, इसी हॉस्पिटल में 20 महीने के बच्चे के ऑर्गन डोनेट किए गए थे.

हाइड्रोसिफलस (दिमाग में पानी भरना) से पीड़ित बच्चे को चेन्नई के राजीव गांधी गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था. बच्चे की हालत गंभीर थी और डॉक्टर पिछले 6 दिनों से उसे इंटेंसिव केयर दे रहे थे. लेकिन, बच्चे की हालत में कोई सुधार न होने पर, मेडिकल एक्सपर्ट्स की टीम द्वारा की गई चिकित्सीय जांच और सही प्रक्रिया के आधार पर, 24 अगस्त सोमवार सुबह बच्चे को ब्रेन डेड बताया गया.

बच्चे की इस हालत को जानने के बाद माता-पिता बहुत अधिक दुख में थे. इसके बावजूद, उन्होंने बच्चे के अंगदान करने और दूसरों की जान बचाने में मदद करने का फैसला किया.

मद्रास मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल शांतारमन ने कहा कि तमिलनाडु सरकार की तरफ से बच्चे के माता-पिता के इस निस्वार्थ अंगदान के काम के लिए अपनी संवेदनाएं जताईं. इसके अलावा, सम्मान में बच्चे के शव की परेड कराई गई और फिर माता-पिता को सौंप दिया गया.

उन्होंने आगे कहा कि माता-पिता का यह इंसानियत भरा काम, जिन्होंने अपने बच्चे को खोने के गहरे दुख के बावजूद, दूसरों की जान बचाने के नेक इरादे से अपनी मर्जी से अंग दान किए, एक बहुत अच्छा उदाहरण है जो समाज में अंग दान की जरूरत के बारे में और जागरूकता बढ़ाएगा.

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