ETV Bharat / bharat

रेड लाइट एरिया से 17 लड़कियां रेस्क्यू, छत्तीसगढ़ की हैं डांसर.. 3 गिरफ्तार

बिहार के रेड लाइट एरिया से पुलिस ने 17 लड़कियों का रेस्क्यू किया है. छत्तीसगढ़ से ये लड़कियां रोहतास कैसे पहुंची?.

ROHTAS NEWS
रेड लाइट एरिया से 17 लड़कियां रेस्क्यू (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 27, 2025 at 9:07 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रोहतास: बिहार के रोहतास में ऑर्केस्ट्रा की आड़ में चल रहे संदिग्ध गतिविधियों के खिलाफ रोहतास पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. रोहतास जिला के नासरीगंज थाना क्षेत्र के बरडिहा गांव स्थित रेड लाइट एरिया से पुलिस ने 17 लड़कियों को रेस्क्यू किया है. यह लड़कियां छत्तीसगढ़ और बिहार के अलग-अलग शहरों की हैं.

रेड लाइट एरिया से 17 लड़कियां रेस्क्यू : पुलिस ने बताया कि 25 नवंबर को गुप्त सूचना मिली थी कि बरडिहा में ऑर्केस्ट्रा के बहाने बड़े पैमाने पर नाबालिग लड़कियों को लाकर गलत काम कराया जा रहा है. इस सूचना पर पुलिस ने टीम गठित करते हुए बरडिहा के इलाके में रेड की.

छत्तीसगढ़ और बिहार के कई शहरों की हैं डांसर : नासरीगंज थाना पुलिस की टीम को छापेमारी के दौरान एक मकान के अंदर से कई लड़कियां मिलीं. जिसके बाद टीम ने सभी लड़कियों को जांच के लिेए सासाराम सदर अस्पताल भेजा. जहां जांच के बाद सभी लड़कियों को महिला कल्याण समिति को सौंप दिया गया. इस दौरान नासरीगंज थाना में कांड संख्या 395/25 विभिन्न धाराओं में दर्ज किया गया है.

''मामले में तीन लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें आर्केस्ट्रा संचालिका व नासरीगंज थाना क्षेत्र के बरडिहां गांव निवासी ममता विश्वकर्मा, गीता कुंवर एवं रमण कुमार पासवान उर्फ मुन्ना गांव बलिया थाना राजपुर शामिल हैं. समिति के निर्देश के मुताबिक पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी." - रौशन कुमार, एसपी, रौशन कुमार

दोषियों पर कार्रवाई के लिए टीम का गठन : एसपी रौशन कुमार ने आगे बताया कि दोषियों पर त्वरित कार्यवाही करने के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, विक्रमगंज के नेतृत्व में एक पुलिस टीम का गठन किया गया जिसमें पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय डेहरी, पुलिस अंचल निरीक्षक, नासरीगंज अंचल, थानाध्यक्ष, नासरीगंज थाना, थानाध्यक्ष, राजपुर थाना, थानाध्यक्ष, महिला थाना डेहरी, थानाध्यक्ष, कच्छवां, थानाध्यक्ष काराकाट थाना एवं थानाध्यक्ष, आयर कोठा थाना को शामिल किया गया था.

आर्केस्ट्रा में काम दिलाने के नाम पर लाते थे लड़कियां : गिरफ्तार तीनों आर्केस्ट्रा संचालकों ने पूछताछ में खुलासा किया है कि ये लोग मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों से नाबालिग लड़कियों को आर्केस्ट्रा में काम देने के नाम पर बहला-फुसलाकर यहां लाते हैं और उनसे गलत काम करवाते हैं.

आपराधिक इतिहास खंगाल रही पुलिस : नासरीगंज थाना पुलिस गिरफ्तार सभी आरोपियों के पूर्व के आपराधिक इतिहास के संबंध में जांच कर रही है. इनके संपर्क को खंगाला जा रहा है. पुलिस ने बताया कि मामले में 11 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है. जिसमें बाकी आठ आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापामारी की जा रही है.

ये भी पढ़ें : बिहार में प्रेमी ने प्रेमिका को होटल के कमरे में किया Shoot, फिर खुद गोली मारकर की खुदकुशी

ये भी पढ़ें : बिहार में हैवानियत! चौथी क्लास की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म, निजी स्कूल के हॉस्टल में वारदात, 4 गिरफ्तार

ये भी पढ़ें : बिहार में डायल 112 के सामने युवती की गोली मारकर हत्या!, परिजनों ने काटा हंगामा

ये भी पढ़ें : बिहार में तीन लोगों की मौत से हड़कंप, पत्नी-पिता की हत्या के बाद युवक ने खुद को भी मारी गोली

ये भी पढ़ें : दिल दहला देगी बिहार की ये प्रेम कहानी, सदमे में लड़के का पूरा परिवार

TAGGED:

17 लड़कियां रेस्क्यू
छत्तीसगढ़ की डांसर
ROHTAS NEWS
NASRIGANJ RED LIGHT AREA
ROHTAS POLICE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

नीतीश कुमार की 26 मंत्रियों की टीम तैयार, किस पार्टी से कितने को मिली जगह, देखें पूरी लिस्ट

जानिए नीतीश के उन 10 मंत्रियों के बारे में जिन्होंने पहली बार ली है मंत्री पद की शपथ

स्कूटर से दवा का कारोबार.. अब स्पीकर बनकर चलाएंगे सदन! 9वीं बार के MLA की दिलचस्प कहानी, दोस्तों की जुबानी

बिहार की नई NDA सरकार के सामने 25 बड़ी चुनौतियां.. वादों को धरातल पर उतारने के लिए कहां से आएंगे पैसे?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.