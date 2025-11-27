ETV Bharat / bharat

रेड लाइट एरिया से 17 लड़कियां रेस्क्यू, छत्तीसगढ़ की हैं डांसर.. 3 गिरफ्तार

रोहतास: बिहार के रोहतास में ऑर्केस्ट्रा की आड़ में चल रहे संदिग्ध गतिविधियों के खिलाफ रोहतास पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. रोहतास जिला के नासरीगंज थाना क्षेत्र के बरडिहा गांव स्थित रेड लाइट एरिया से पुलिस ने 17 लड़कियों को रेस्क्यू किया है. यह लड़कियां छत्तीसगढ़ और बिहार के अलग-अलग शहरों की हैं.

रेड लाइट एरिया से 17 लड़कियां रेस्क्यू : पुलिस ने बताया कि 25 नवंबर को गुप्त सूचना मिली थी कि बरडिहा में ऑर्केस्ट्रा के बहाने बड़े पैमाने पर नाबालिग लड़कियों को लाकर गलत काम कराया जा रहा है. इस सूचना पर पुलिस ने टीम गठित करते हुए बरडिहा के इलाके में रेड की.

छत्तीसगढ़ और बिहार के कई शहरों की हैं डांसर : नासरीगंज थाना पुलिस की टीम को छापेमारी के दौरान एक मकान के अंदर से कई लड़कियां मिलीं. जिसके बाद टीम ने सभी लड़कियों को जांच के लिेए सासाराम सदर अस्पताल भेजा. जहां जांच के बाद सभी लड़कियों को महिला कल्याण समिति को सौंप दिया गया. इस दौरान नासरीगंज थाना में कांड संख्या 395/25 विभिन्न धाराओं में दर्ज किया गया है.

''मामले में तीन लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें आर्केस्ट्रा संचालिका व नासरीगंज थाना क्षेत्र के बरडिहां गांव निवासी ममता विश्वकर्मा, गीता कुंवर एवं रमण कुमार पासवान उर्फ मुन्ना गांव बलिया थाना राजपुर शामिल हैं. समिति के निर्देश के मुताबिक पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी." - रौशन कुमार, एसपी, रौशन कुमार

दोषियों पर कार्रवाई के लिए टीम का गठन : एसपी रौशन कुमार ने आगे बताया कि दोषियों पर त्वरित कार्यवाही करने के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, विक्रमगंज के नेतृत्व में एक पुलिस टीम का गठन किया गया जिसमें पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय डेहरी, पुलिस अंचल निरीक्षक, नासरीगंज अंचल, थानाध्यक्ष, नासरीगंज थाना, थानाध्यक्ष, राजपुर थाना, थानाध्यक्ष, महिला थाना डेहरी, थानाध्यक्ष, कच्छवां, थानाध्यक्ष काराकाट थाना एवं थानाध्यक्ष, आयर कोठा थाना को शामिल किया गया था.