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खराब मौसम के बीच समुद्र में नाव का इंजन फेल, कोस्टल पुलिस और स्थानीय लोगों ने 17 मछुआरों को बचाया

प्रतीकात्मक तस्वीर ( ETV Bharat )

कोझिकोड: केरल के कोझिकोड जिले में स्थानीय लोगों और तटीय पुलिस ने समुद्र में फंसे 17 मछुआरों को बचाया. दरअसल, वे नाव के इंजन में खराबी आने के चलते बीच समुद्र में फंस गए थे. यह घटना कडालुंडी कप्पलंगडी के पश्चिम में हुई. मछुआरों का ये समूह बेपोर हार्बर से निकला था. बीच समुद्र में अचानक इंजन फेल होने से यह मुश्किल खड़ी हो गई. राज्य भर में लगातार भारी बारिश और खराब मौसम की वजह से समुद्र में तूफान जैसी स्थिति थी. जैसे ही इंजन ने काम करना बंद किया, नाव का कंट्रोल खो गया और वह बड़ी लहरों में फंस गई. तेज हवाओं और भारी बारिश से नाव पर सवार लोगों में बहुत ज्यादा घबराहट फैल गई. एक बड़ी मुसीबत को टालते हुए, मछुआरों ने मदद के लिए एक डिस्ट्रेस सिग्नल भेजा, क्योंकि उनके कम्युनिकेशन सिस्टम ठीक से काम कर रहे थे. इसलिए वे बिना किसी देरी के अधिकारियों को अलर्ट कर सके. मछुआरों के फंसे होने की जानकारी मिलने पर, कोस्टल पुलिस मौके पर पहुंची. स्थानीय लोगों और इलाके के दूसरे मछुआरों की मदद से रेस्क्यू मिशन को साथ मिलकर अच्छे से किया गया. समय पर कदम उठाने के कारण, नाव पर सवार सभी 17 लोगों को सुरक्षित किनारे पर वापस लाया गया. खराब मौसम की परवाह किए बिना, रेस्क्यू टीमों ने ऑपरेशन तेजी से पूरा किया. हालांकि शुरुआत में बड़ी लहरों ने उनकी कोशिशों में रुकावट डाली.