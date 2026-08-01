खराब मौसम के बीच समुद्र में नाव का इंजन फेल, कोस्टल पुलिस और स्थानीय लोगों ने 17 मछुआरों को बचाया
कोस्टल पुलिस और स्थानीय लोगों ने समुद्र में फंसे 17 मछुआरों को बचाया है. उनकी नाव फंस गई थी.
Published : August 1, 2026 at 2:37 PM IST
कोझिकोड: केरल के कोझिकोड जिले में स्थानीय लोगों और तटीय पुलिस ने समुद्र में फंसे 17 मछुआरों को बचाया. दरअसल, वे नाव के इंजन में खराबी आने के चलते बीच समुद्र में फंस गए थे. यह घटना कडालुंडी कप्पलंगडी के पश्चिम में हुई. मछुआरों का ये समूह बेपोर हार्बर से निकला था.
बीच समुद्र में अचानक इंजन फेल होने से यह मुश्किल खड़ी हो गई. राज्य भर में लगातार भारी बारिश और खराब मौसम की वजह से समुद्र में तूफान जैसी स्थिति थी. जैसे ही इंजन ने काम करना बंद किया, नाव का कंट्रोल खो गया और वह बड़ी लहरों में फंस गई. तेज हवाओं और भारी बारिश से नाव पर सवार लोगों में बहुत ज्यादा घबराहट फैल गई.
एक बड़ी मुसीबत को टालते हुए, मछुआरों ने मदद के लिए एक डिस्ट्रेस सिग्नल भेजा, क्योंकि उनके कम्युनिकेशन सिस्टम ठीक से काम कर रहे थे. इसलिए वे बिना किसी देरी के अधिकारियों को अलर्ट कर सके.
मछुआरों के फंसे होने की जानकारी मिलने पर, कोस्टल पुलिस मौके पर पहुंची. स्थानीय लोगों और इलाके के दूसरे मछुआरों की मदद से रेस्क्यू मिशन को साथ मिलकर अच्छे से किया गया. समय पर कदम उठाने के कारण, नाव पर सवार सभी 17 लोगों को सुरक्षित किनारे पर वापस लाया गया. खराब मौसम की परवाह किए बिना, रेस्क्यू टीमों ने ऑपरेशन तेजी से पूरा किया. हालांकि शुरुआत में बड़ी लहरों ने उनकी कोशिशों में रुकावट डाली.
तेज लहरें और तेज हवाएं रेस्क्यू करने वालों के लिए एक बड़ी चुनौती थीं. हालांकि, अनुभवी स्थानीय मछुआरों और पुलिस के बीच सही तालमेल ने फंसे हुए मछुआरों को बचाने के मिशन की सफलता पक्की की. बाद में खराब नाव को सुरक्षित जगह पर ले जाया गया, जिससे मछुआरों के किनारे पहुंचने से पहले घंटों की चिंता खत्म हुई.
अस्पताल के अधिकारियों ने पुष्टि किया कि, फेरोक चंदा अस्पताल में भर्ती मजदूरों को सिर्फ मामूली चोटें आईं और उन्हें प्राथिमिक स्वास्थ्य उपचार दिया गया. अधिकारियों ने बताया कि समय पर हस्तक्षेप की वजह से ही एक बड़ी त्रासदी टल गई. राज्य भर के 9 ज़िलों में रेड अलर्ट घोषित करने के साथ, मौसम विभाग ने समुद्र में जाने के खिलाफ सख्त चेतावनी जारी की है. अधिकारियों ने पुष्टि किया है कि तटीय पुलिस और फायर एंड रेस्क्यू सर्विसे समेत इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम ऐसे संकटों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.
समुद्र में जाने को लेकर सख्त निर्देश जारी किए गए हैं. निर्देश में समुद्र में जाने वाले सभी लोगों के पास ज़रूरी सुरक्षा उपकरण होने चाहिए और मौसम की चेतावनियों का सख्ती से पालन करना चाहिए. अधिकारियों ने मछुआरों से बार-बार बहुत सतर्क रहने की अपील की है, क्योंकि आने वाले दिनों में तटीय इलाकों में तेज हवाएं और भारी बारिश होने की संभावना है.
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