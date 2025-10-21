ETV Bharat / bharat

घाटशिला उपचुनाव: नामांकन की समय सीमा खत्म, 17 अभ्यर्थियों ने दाखिल किया नॉमिनेशन, अंतिम दिन 10 लोगों ने भरा पर्चा

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने बताया कि घाटशिला (अ.ज.जा) विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन के अंतिम दिन आज मंगलवार को 10 अभ्यर्थी द्वारा कुल 19 नामांकन पत्र भरे गए हैं. इस प्रकार 17 अभ्यर्थियों द्वारा कुल 30 नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं. उपचुनाव के लिए अभ्यर्थियों द्वारा भरे गए नामांकन प्रपत्र की स्क्रूटनी 22 अक्टूबर को की जाएगी. स्क्रूटनी के बाद उम्मीदवारों द्वारा अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख 24 अक्टूबर अपराह्न 3:00 बजे तक है.

रांची: घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में कुल 17 प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चा भरा है. नॉमिनेशन के अंतिम दिन पर्चा दाखिल करने को लेकर भारी भीड़ देखी गई. आज मंगलवार को नामांकन के अंतिम दिन 10 नामांकन दाखिल किए गए.

घाटशिला सीट पर आगामी 11 नवंबर को होने वाले मतदान रोचक मुकाबला के साथ होगा. नामांकन पत्र दाखिल होने के पश्चात 24 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे के बाद यह तय हो जाएगा कि कितने प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं. मगर इतना तो तय है कि एनडीए की ओर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन और महागठबंधन की ओर से झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी दिवंगत शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के पुत्र सोमेश चंद्र सोरेन के बीच कड़ा मुकाबला होने के आसार हैं.

पिछले विधानसभा चुनाव में इस सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के रामदास सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी के बाबूलाल सोरेन को हराया था. इस चुनाव में एक बार फिर जेएलकेएम ने रामदास मुर्मू को चुनाव मैदान में उतारा है. जाहिर तौर पर पिछले चुनाव में तीसरे नंबर पर रहने वाले जेएलकेएम प्रत्याशी ने भाजपा को क्षति पहुंचाया था. इस बार भी यदि इसका प्रभाव रहा तो चुनाव परिणाम चौंकाने वाला आ सकता है.

इधर, चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष मतदान संपन्न करने के लिए व्यापक तैयारी की है. केंद्रीय बलों के साथ-साथ पूरे घाटशिला क्षेत्र में चप्पे-चप्पे पर सुरक्षाबलों की तैनाती की जा रही है, जिससे किसी भी अनहोनी घटना को रोका जा सके.

