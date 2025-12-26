ETV Bharat / bharat

Yearender 2025: उत्तराखंड में बाघों के लिए 'काल' का साल रहा 2025, कई टाइगर्स ने गंवाई जान, देखिये आंकड़े

खास बात यह है कि बाघों की मौत के मामले सबसे ज्यादा कॉर्बेट टाइगर रिजर्व या इसके आसपास के क्षेत्र में रिकॉर्ड किये जा रहे हैं. ऐसा इसलिए भी है क्योंकि सबसे ज्यादा बाघ इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं. जाहिर है कि जहां सबसे ज्यादा बाघों की मौजूदगी है वहीं पर उनकी मौत के आंकड़े भी सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किए जाएंगे. वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ़ इंडिया के वैज्ञानिक रहे उमर कुरैशी कहते हैं नॉर्थ में सबसे बड़ा बाघों का सोर्स एरिया कॉर्बेट ही है. इसको लेकर WII अपनी रिपोर्ट पहले दे चुका है. उमर कुरैशी कहते हैं कि टाइगर्स के लिए सोर्स एरिया बेहद महत्वपूर्ण होता है. जिस तरह से इनके संरक्षण को लेकर काम हुआ है उसके कारण कॉर्बेट और इसके आसपास के क्षेत्र के साथ ही उत्तर प्रदेश तक में भी बाघों की संख्या बढ़ रही है.

केवल उत्तराखंड में टाइगर्स की मौत के आंकड़ों पर गौर करें तो राज्य में पिछले तीन सालों के दौरान बाघों की मौत का आंकड़ा 10 से ज्यादा रहा है. इस साल 2025 में साल खत्म होने के 15 दिन पहले तक ही कुल 19 टाइगर्स मारे जा चुके हैं. इससे पहले साल 2024 में प्रदेश में कुल 16 टाइगर्स की मौत हुई थी. इसी तरह इससे पहले साल 2023 में बाघों की मौत का आंकड़ा 22 था. इस तरह देखा जाए तो औसतन हर महीने करीब एक से ज्यादा बाघों की मौत रिकॉर्ड हो रही है.

देश में बाघों की संख्या के लिहाज से उत्तराखंड तीसरा स्थान रखता है. खास बात ये है कि साल दर साल प्रदेश में बाघों की संख्या बढ़ रही है. कॉर्बेट के साथ इसके आसपास के इलाकों में भी टाइगर्स खूब देखे जा रहे हैं. इनकी मौजूदगी इस कदर बढ़ी है कि देश के कई टाइगर रिजर्व के मुकाबले यहां उनसे ज्यादा बाघ हैं. हालांकि, इन सब के बीच ताजा आंकड़ा टाइगर्स की मौत का है. जिसमें देश भर के साथ ही उत्तराखंड में भी कई बाघों की मौत रिकॉर्ड की गई है.

देहरादून: उत्तराखंड समेत देश के कई राज्य बाघों के संरक्षण को लेकर यूं तो सबसे आगे दिखते हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर टाइगर्स की मौत के मामले भी कम नहीं हैं. उत्तराखंड के साथ ही देश के कई राज्यों में इस साल अच्छी खासी संख्या में बाघों की मौत हुई है. साल 2025 उत्तराखंड के साथ देश भर में बाघों के लिए काल वाला साल बना है. साल 2025 में बाघों की मौत को लेकर ईटीवी भारत की स्पेशल रिपोर्ट.

देश में साल 2022 में हुई बाघों की गिनती के अनुसार भारत में कुल 3682 बाघ मौजूद हैं. जिसमें सबसे ज्यादा बाघ मध्य प्रदेश में हैं. एमपी में 785 टाइगर्स रिकॉर्ड किए गए हैं. इसके बाद दूसरा नंबर कर्नाटक का है. यहां 563 बाघ हैं. तीसरे नंबर पर उत्तराखंड है. यहां 560 बाघ मौजूद हैं. हालांकि घनत्व के लिहाज से देखें तो देश में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व बाघों की संख्या के लिए पहले पायदान पर है.

वैसे टाइगर्स की मौत को लेकर वही राज्य सबसे आगे हैं जहां टाइगर्स की सबसे ज्यादा संख्या रिकॉर्ड हुई है. पिछले करीब 12 साल में मध्य प्रदेश में ही 355 टाइगर्स की जान जा चुकी है. इसी तरह दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है. यहां 12 साल में 261 टाइगर्स मरे हैं. कर्नाटक में इसी समय सीमा के दौरान 179 बाघों की मौत हुई है. चौथे पायदान पर उत्तराखंड है. यहां 12 साल में 132 टाइगर्स मरे हैं. बाकी राज्यों में इस दौरान आंकड़ा 100 से कम का है.

साल 2025 के दौरान देशभर में कुल 162 टाइगर्स नवंबर तक मर चुके हैं. साल 2024 में यह आंकड़ा कुल 126 था. इसी तरह साल 2023 में 182 बाघ देशभर में मारे गए थे. नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के आंकड़ों को देखें तो साल 2025 में मध्य प्रदेश में ही अकेले 54 बाघों की मौत रिकॉर्ड की गई. इसी तरह महाराष्ट्र में भी साल 2025 में करीब 36 बाघों की मौत हुई. इसी तरह कर्नाटक में कुल 15 टाइगर्स साल 2025 में मरे हैं. केरल में इस दौरान 13 बाघों की मौत हुई. तमिलनाडु में करीब 10 बाघों की मौत हुई है.

इस मामले पर उत्तराखंड वन विभाग के मंत्री सुबोध उनियाल कहते हैं चाहे मनुष्य हो या पशु जीवन और मृत्यु एक प्रक्रिया है. हालांकि, कुछ दुर्घटनाएं भी होती हैं, जिसमें वन्यजीवों की मौत हो जाती है. उत्तराखंड वन विभाग लगातार टाइगर्स के संरक्षण को लेकर काम कर रहा है. शायद यही कारण है कि प्रदेश में बाघों की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है. घनत्व के लिहाज से भी सबसे ज्यादा टाइगर्स की संख्या वाला रिजर्व पार्क कॉर्बेट भी उत्तराखंड में ही है.

देशभर में हुई बाघों की मौत के पीछे वजह क्या रही इसको लेकर विभागीय स्तर पर जांच की जाती है. इस लिहाज से आगे कदम भी बढ़ाए जाते हैं. अच्छी बात यह है कि इसमें अधिकतर मामले अब नेचुरल डेथ के सामने आ रहे हैं. पोचिंग (शिकार) के आंकड़ों में कमी देखने को मिली है.

पिछले 12 सालों के आंकड़े यह बताते हैं कि करीब 50% टाइगर्स की मौत टाइगर रिजर्व्स के अंदर ही हो रही है. 42% टाइगर्स की मौत टाइगर रिजर्व के बाहर रिकॉर्ड की गई है. करीब 7 प्रतिशत बाघों की मौत स्पष्ट नहीं हो पाई है. इनमें टाइगर्स की खाल या हड्डियां शिकारी से बरामद की गई.

बाघों की मौत को लेकर ऑनरेरी वार्डन राजीव तलवार कहते हैं कि टाइगर्स की मौत के आंकड़े ये तो स्पष्ट करते हैं कि मृत्यु के मामले काफी आ रहे हैं, लेकिन नेचुरल डेथ के रिकॉर्ड राहत भरे हैं. खास बात यह है कि विभाग पोचिंग के मामले कम करने में कामयाब रहा है.

